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Golf Club: Wasteland ile kıyamet sonrası golf keyfi

Çevresel felaketler sonrasında yıkılan dünyanın kalıntıları arasında golf tecrübesi sunan Golf Club: Wasteland oyunu grafikler ve atmosferi ile pek çok ödül kazandı.
4 ay
4,8b
1
4
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Golf Club: Wasteland ile kıyamet sonrası golf keyfi

Uygulama mağazalarında farklı temalara sahip pek çok golf oyunu bulunuyor. Golf Club: Wasteland oyunu ise kıyamet sonrası bir dünyayı konu edinerek golf konseptine farklı bir açıdan yaklaşmış.

Golf Club: Wasteland neler sunuyor?

Golf Club: Wasteland oyunu Dünyanın çevresel bir felaket sonucu yaşanamaz hale gelmesinden sonrasında geçiyor. Mars gezegeninde koloni kuran insanlar artık dünyaya golf oynamak için geliyor. Dünyanın yıkılmış farklı mekanlarında golf keyfi yaşıyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Yerli menajerlik oyunu 9PM Football Managers indirmeye sunuldu"

Oyun herhangi bir rekabet veya puanlama içermiyor. Her bölümde yapmanız gereken golf topunu deliğe sokabilmek. Ekrana basılı tutarak topa hız kazandırıyor ve eğim veriyorsunuz. Sonrasında ise farklı bir felaket mekanına geçiyorsunuz.

Orijinal müzikler barındıran oyun yaşanan felaketi radyo programları, günlükler ve geçiş mesajları ile oyunculara anlatıyor. Oyun farklı etkinliklerde ödül almayı başardı. Oyunun Android mağazarında demo bir sürümü var. Orijinal oyun ise 19TL fiyat etiketine sahip.

Golf Club: Wasteland: App Store II Google Play

 

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expressimo 4 ay
Mk 9 steam de 7.75 tl iken buna 19 vermek ??
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Fenomenon 4 ay
Güzel gibi ama 19 lira da etmez. Beleş olsa oynanırdı.
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Seyrim 4 ay
Kafa yedirecek oyunlardan birine benziyor.. :)
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yorumculuklar 4 ay
İlginç bir kafa, temayı sevdim :)
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