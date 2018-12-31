Golf Club: Wasteland ile kıyamet sonrası golf keyfi

Uygulama mağazalarında farklı temalara sahip pek çok golf oyunu bulunuyor. Golf Club: Wasteland oyunu ise kıyamet sonrası bir dünyayı konu edinerek golf konseptine farklı bir açıdan yaklaşmış.

Golf Club: Wasteland neler sunuyor?

Golf Club: Wasteland oyunu Dünyanın çevresel bir felaket sonucu yaşanamaz hale gelmesinden sonrasında geçiyor. Mars gezegeninde koloni kuran insanlar artık dünyaya golf oynamak için geliyor. Dünyanın yıkılmış farklı mekanlarında golf keyfi yaşıyorsunuz.

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Oyun herhangi bir rekabet veya puanlama içermiyor. Her bölümde yapmanız gereken golf topunu deliğe sokabilmek. Ekrana basılı tutarak topa hız kazandırıyor ve eğim veriyorsunuz. Sonrasında ise farklı bir felaket mekanına geçiyorsunuz.

Orijinal müzikler barındıran oyun yaşanan felaketi radyo programları, günlükler ve geçiş mesajları ile oyunculara anlatıyor. Oyun farklı etkinliklerde ödül almayı başardı. Oyunun Android mağazarında demo bir sürümü var. Orijinal oyun ise 19TL fiyat etiketine sahip.