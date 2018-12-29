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Yerli menajerlik oyunu 9PM Football Managers indirmeye sunuldu

Yılmaz Vural’ın hayatından esinlenen 9PM Football Managers oyunu uygulama mağazalarında indirmeye sunuldu. Takımınızı 1 Ocak tarihine kadar hazırlamanız gerekiyor.
4 ay
16,3b
1
23
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeşil sahaların renkli ismi Yılmaz Vural ilk kez bir spor oyununa konu oluyor. İzmir Teknopark'ta kurulan Uncosoft firması Yılmaz Vural’ın hayatından esinlendikleri 9PM Football Managers oyununu indirmeye sundu.

9PM Football Managers neler sunuyor?

Oyun geleneksel menajerlik oyunlarındaki dinamikleri aynen yansıtırken farklı olarak yıllar içerisinde gelişen bir nostalji atmosferine sahip. Yılmaz Vural’ın kariyerinin başladığı 1986 yılını temel alan oyun kulübünüz bugüne doğru ilerledikçe tesislerin ve çevrenin görüntülerini de değiştiriyor.

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Yılmaz Vural’ın milli takıma geçmesi ile birlikte yönetimi ele aldığınız yeni takımınızda arma ve forma tasarlayarak işe başlıyorsunuz. Sonrasında futbolcuların antrenmanları geliyor. Bunun için oyunda yer alan futbol temalı mini oyunlarda puan toplamanız gerekiyor. Ayrıca gün içerisinde attığınız adımlar da sayılarak puan olarak hanenize yazılıyor.

Elinizdeki paraya göre transfer yaparak kadronuzu güçlendiriyorsunuz. Scout ekibi size tavsiyelerde bulunabiliyor. Oyunun adında yer alan 9PM maçların her akşam 21.00’da yapıldığını ifade ediyor. Diğer oyuncularla resmi maçlar oynayarak Elit Lige yükselme mücadelesi veriyorsunuz. Bu saatler haricinde ise dostluk maçları yapılabiliyor.

Tesislerinizi de geliştirip büyütebildiğiniz oyunda ligler 1 Ocak 2019 tarihinde başlıyor. O tarihe kadar mini oyunları oynayarak kadronuzu en iyi hale getirebilirsiniz. Şu anda herhangi bir maç oynanamıyor.

9PM Football Managers: Google Play II App Store


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hopeyoung 4 ay en beğenilen odysseus83
Adam beleş olsun dememiş ki zaten.
1 Yanıt Yanıtla +9
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odysseus83 4 ay soneday
Ekmek bedava mi arkadasim, nasıl para kazansin bu adamlar? Sen yapip bedava yayinlasana?
3 Yanıt Yanıtla +8
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soneday 4 ay odysseus83
bedava demedimki tekrar oku adam gibi ÜCRETLİ yapsınlar dedim alalım
fm serisi gibi mesela
jetonla altınla elmasla dert yanmaktan skldık
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2 Avatar Avatar
TiRaNTx 4 ay
Ultimate soccer manager 98 e benzemiş baya bi üstten görünüşe baktım maç içindede öyle olsaydı daha iyi olurdu gerçi hala oynarım usm98 i yeri başkadır. Hala update bile yapılıyor :)
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DH Misafiri 4 ay
Oyunu indirdim. İlk bakışta gayet güzel görünüyor. Farklı özellikleri var. Dönem oyunu olması ve 1986 yılından başlaması çok ilginç. Herhalde Yılmaz Vural ile ilgili. Bir arkadaşıma yüklettim hemen, friendly maçı yaptık. Tanıdığın kişiyle kapışmak ayrı oluyor... Bir de ofise televizyon koymuşlar, oyunu anlatan videolar var. O bayaa farklı olmuş diğer oyunlardan. Daha lig başlamadı ama şu ana kadar hoşuma gitti. Bakalım iyi devam ederse oynamaya devam ederim.
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DH Misafiri 4 ay
bunlar guzel seyler,birseylerin ilki olmak insallah basarili olunur ve yeni orneklerinide goruruz
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DH Misafiri 4 ay
Görseller çok hoş olmuş
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mhrUca 4 ay
Mobizenle kaydetme djdjjd
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yeniseyy 4 ay
Top eleven cakması olmuş.
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3qzotix 4 ay
Videoda dk 6 dan sonra çocuk sesleri geliyor.
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IhtiyarDelikanli 4 ay
Yerli ve Milli oyunumuz hayırlı olsun
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oinblgue 4 ay
Antrenman cesidi secilmeli hafiza oyunu sarmiyor hic top sektirme daha iyiydi.
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Guest-458B4BD66 4 ay
paralel evrenin tek şampiyonu soyadı vural, adı yılmaz. aslanım benim... dayak var mı hocam paralel evrende?
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