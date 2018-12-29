Yerli menajerlik oyunu 9PM Football Managers indirmeye sunuldu

Yeşil sahaların renkli ismi Yılmaz Vural ilk kez bir spor oyununa konu oluyor. İzmir Teknopark'ta kurulan Uncosoft firması Yılmaz Vural’ın hayatından esinlendikleri 9PM Football Managers oyununu indirmeye sundu.

9PM Football Managers neler sunuyor?

Oyun geleneksel menajerlik oyunlarındaki dinamikleri aynen yansıtırken farklı olarak yıllar içerisinde gelişen bir nostalji atmosferine sahip. Yılmaz Vural’ın kariyerinin başladığı 1986 yılını temel alan oyun kulübünüz bugüne doğru ilerledikçe tesislerin ve çevrenin görüntülerini de değiştiriyor.

Ayrıca Bkz.

"Sorhea çevre güvenlik teknolojileri Türkiye pazarına girdi"

Yılmaz Vural’ın milli takıma geçmesi ile birlikte yönetimi ele aldığınız yeni takımınızda arma ve forma tasarlayarak işe başlıyorsunuz. Sonrasında futbolcuların antrenmanları geliyor. Bunun için oyunda yer alan futbol temalı mini oyunlarda puan toplamanız gerekiyor. Ayrıca gün içerisinde attığınız adımlar da sayılarak puan olarak hanenize yazılıyor.

Elinizdeki paraya göre transfer yaparak kadronuzu güçlendiriyorsunuz. Scout ekibi size tavsiyelerde bulunabiliyor. Oyunun adında yer alan 9PM maçların her akşam 21.00’da yapıldığını ifade ediyor. Diğer oyuncularla resmi maçlar oynayarak Elit Lige yükselme mücadelesi veriyorsunuz. Bu saatler haricinde ise dostluk maçları yapılabiliyor.

Tesislerinizi de geliştirip büyütebildiğiniz oyunda ligler 1 Ocak 2019 tarihinde başlıyor. O tarihe kadar mini oyunları oynayarak kadronuzu en iyi hale getirebilirsiniz. Şu anda herhangi bir maç oynanamıyor.