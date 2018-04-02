Goo.gl link kısaltma servisi kapanıyor

Link kısaltma servislerinin oldukça popüler olduğu bir dönemde Google’ın hizmete soktuğu link kısaltma servisi Goo.gl faaliyetine son veriyor. Yerine daha geliştirici odaklı bir link hizmeti sunuldu.

Goo.gl ne zaman kapanıyor?

2009 yılında kullanıma sunulan Goo.gl kısaltma servisi özellikle Google Analytics entegrasyonu sayesinde detaylı bir link takip imkanı veriyordu. Google hesabı olan herkes kendi yönetim panelinden kısaltma listesine erişebiliyordu.

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Goo.gl servisi 13 Nisan tarihinden itibaren yeni kısaltma oluşturmaya izin vermeyecek. Kullanıcılar 31 Mart 2019 tarihine kadar mevcut linklerinin takibini konsol üzerinden yapabilecekler. Bu tarihten itibaren konsol da kapanacak ancak linkler çalışmaya devam edecek.

Google eski servisin yerine Firebase odaklı bir dinamik link hizmeti başlatıyor. Bu hizmet biraz daha geliştirici odaklı zira bir Firebase hesabınızın olması gerekiyor ve mobil odaklı olarak çalışıyor.