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Goo.gl link kısaltma servisi kapanıyor

Link kısaltma servislerinin en bilinenlerinden olan Goo.gl sürpriz bir kararla kapatılıyor. Yerine daha çok geliştiricilere yönelik olarak Firebase tabanlı bir sistem geliyor.
1 yıl
3,3b
1
7
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Link kısaltma servislerinin oldukça popüler olduğu bir dönemde Google’ın hizmete soktuğu link kısaltma servisi Goo.gl faaliyetine son veriyor. Yerine daha geliştirici odaklı bir link hizmeti sunuldu.

Goo.gl ne zaman kapanıyor?

2009 yılında kullanıma sunulan Goo.gl kısaltma servisi özellikle Google Analytics entegrasyonu sayesinde detaylı bir link takip imkanı veriyordu. Google hesabı olan herkes kendi yönetim panelinden kısaltma listesine erişebiliyordu.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Goo.gl servisi 13 Nisan tarihinden itibaren yeni kısaltma oluşturmaya izin vermeyecek. Kullanıcılar 31 Mart 2019 tarihine kadar mevcut linklerinin takibini konsol üzerinden yapabilecekler. Bu tarihten itibaren konsol da kapanacak ancak linkler çalışmaya devam edecek.

Google eski servisin yerine Firebase odaklı bir dinamik link hizmeti başlatıyor. Bu hizmet biraz daha geliştirici odaklı zira bir Firebase hesabınızın olması gerekiyor ve mobil odaklı olarak çalışıyor.

 

https://www.engadget.com/2018/03/30/google-shutting-down-goo-gl-url-shortening-service/ Yorum Yaz
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Led Zeppelin 1 yıl en beğenilen
Lazım oldukça kullanıyordum, kötü oldu. Hatta DH nin link sonuna ref ekleme saçmalığı yüzünden bayağı kullanışlı oluyordu.
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nForcer 1 yıl
Zararlı sayfalara yönlendirme ihtimali bulunduğundan dolayı bu link kısaltma hizmetlerine oldum olası hiç sıcak bakmadım. O yüzden benim için değişen bir şey yok.
Zararlı sayfalara yönlendirme ihtimali bulunduğundan dolayı bu link kısaltma hizmetlerine oldum olası hiç sıcak bakmadım. O yüzden benim için değişen bir şey y...
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DH Misafiri 10 ay
merhaba şuan bi sitenin analytics tıklanma sonuclarını falan nasıl göreblırım ?
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JQKER 1 yıl
adam link koyuyordu ne olduğu belli değil tıklıyorduk oyunda puan kazansın diye davet linki
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Bu link kısaltma hizmeti olayı Twitter'da karakter sınırlaması ile popülerleşen bir şeydi ve bence nForcer arkadaşın dediği gibi de tehlikeli. Bağlantının sizi nereye yönlendireceğini bilmiyorsunuz. Twitter zaten artık bağlantı kısaltma işlemini kendisi halletti. Bence bu servislerin kalkması lazım yavaş yavaş, onun dışında kullanım alanı olarak pek fazla yer kaldığını düşünmüyorum.
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nForcer 1 yıl
Zararlı sayfalara yönlendirme ihtimali bulunduğundan dolayı bu link kısaltma hizmetlerine oldum olası hiç sıcak bakmadım. O yüzden benim için değişen bir şey yok.
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x X x 1 yıl
İşe yarayan bir şeydi, şaşırmadım.
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esmerbuyucu 1 yıl
tinyurl varken mantıklı bir karar
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Led Zeppelin 1 yıl en beğenilen
Lazım oldukça kullanıyordum, kötü oldu. Hatta DH nin link sonuna ref ekleme saçmalığı yüzünden bayağı kullanışlı oluyordu.
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B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
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