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Google, 10 inçlik yeni akıllı ekranını tanıttı: Nest Hub Max

Google bugünkü I/O etkinliğinde Nest Hub Max olarak adlandırılan yeni bir akıllı ekran tanıttı. 10 inçlik ekran ile gelen cihazın özellikleri ve fiyatı haberimizde.
2 hf.
1,9b
1
Diğer Ev Elektroniği
Onur Seven
Haber Editörü
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Nest Hub Max daha önce sızdırıldığı için Google'ın I/O geliştiriciler konferasında yeni bir akıllı ekran duyurulacağına yönelik beklenti vardı. Şirket bugün Nest Camera, Google Home Max ve Google Home Hub'ın en iyi özelliklerini bir araya getiren 10 inçlik bir akıllı ekran tanıttı.
Ayrıca Bkz. "Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"
Nest Hub Max'in kamerası olduğundan, evdeki görüntüyü akıllı telefona aktaran bir iç güvenlik kamerası olarak kullanılabiliyor. Ayrıca "Yüz Eşleştirme" olarak adlandırılan bir özelliği de var. Böylelikle sadece yüzü tanıtılan kişiye takvim randevuları ve çalma listeleri gibi kişisel veriler sağlayabiliyor.

Google Nest Hub Max özellikleri ve fiyatı

Google, tüm yüz verisinin cihazda yerel olarak depolandığını ve hiçbir şekilde buluta yüklenmediğini söyledi. Manuel olarak etkinleştirilebilen Yüz Eşleştirme özelliğini kullanıp kullanmamak tamamen kullanıcıların kendi inisiyatifinde olacak.
Cihaz ayrıca diğer akıllı ev aletleri için bir kontrol paneli olarak da kullanılabiliyor. Nest termostat veya akıllı lambaları buna örnek verebiliriz. Ayrıca YouTube videolarını oynatabildiği gibi dijital fotoğraf çerçevesi görevi de görüyor. Google Duo aracılığı ile görüntülü arama yapabildiğini de ekleyelim.
Şirket, küçük mutfak televizyonu olarak da düşünilebilecek Nest Hub Max'in ne zaman piyasaya sürüleceğini açıklamadı. Ancak açılış konuşması sırasında 229 dolar fiyat etiketiyle yaz sonunda satışa sunulacağını belirtti.

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