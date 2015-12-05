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Google 2015 yılının en iyi Android oyunlarını seçti

Android kullanıcılarına sunulan içerikleri değerlendiren Google, 2015'in en iyi Android oyunlarını seçti. Listede Need for Speed gibi önemli yapımların yanı sıra bazı bağımsız oyunlar da yer aldı.
3 yıl
12,6b
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22
Mobil Uygulamalar
Erhan Tan
Haber Editörü
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2015'in son ayına girilirken geride bırakmak üzere olduğumuz yılı değerlendiren Google, bu yıl Android kullanıcılarının beğenisine sunulan içerikler arasından en iyileri seçti. 2015'in en popüler kitap, film, albüm ve benzeri içeriklerini listeleyen Google, bunların yanı sıra yılın en iyi Android oyunlarını da belirledi.
Google Play Store üzerinden yayınlanan yılın en iyi Android oyunları listesinde, yılın dikkat çekici büyük yapımlarının yanı sıra bazı sürpriz oyunlar da yer aldı. Google'a göre yılın en iyi Android oyunları bunlar:
 
Google 2015 yılının en iyi Android oyunlarını seçti
 Mortal Kombat X
Oyun dünyasının en sevilen dövüş serilerinden biri olan Mortal Kombat, bu yıl satışa sunulan yeni oyunu Mortal Kombat X ile geri döndü. Yeni nesil konsolların yanı sıra iOS ve Android için de yayınlanan oyun, Mayıs ayında Android kullanıcılarıyla buluştu. Oyunun, dövüş ve kart oyunlarını başarıyla harmanlayan mobil versiyonunda, kullanıcılar ölümcül dövüşçülerden oluşan bir takım oluşturarak rakipleriyle mücadele ettiler. Oyun özellikle etkileyici görselliğiyle dikkat çekiyor.
Google 2015 yılının en iyi Android oyunlarını seçti
 
Need for Speed: No Limits
 Popüler yarış serisi Need for Speed, daha önce de mobil oyunlarla karşımıza çıkmıştı ama No Limits serinin özellikle mobil platformlar için hazırlanan ilk oyunu. No Limits, en beğenilen Need for Speed oyunları arasında yer alan Underground serisine benzerliğiyle dikkat çekti. Yeraltı yarışları ve polis kovalamacaları ile aksiyon dolu bir oyun deneyimi sunan No Limits'te araba modifiye etme de önemli bir yer tutuyor.
Google 2015 yılının en iyi Android oyunlarını seçti
 
Minecraft: Story Mode
Geliştirdiği The Walking Dead, Game of Thrones ve The Wolf Among Us gibi başarılı oyunlarla adını duyuran Telltale Games stüdyosu, Minecraft: Story Mode ile oyun dünyasının en popüler yapımlarından birine yeni bir soluk getirdi. Stüdyonun diğer oyunlarında olduğu bölüm bölüm yayınlanan oyun, kullanıcıların kararlarıyla şekillenen keyifli bir macera sunuyor. Jesse adlı kahramanı kontrol eden kullanıcıları, beş bölümlük bu seride son derece keyifli bir macera bekliyor. 
Google 2015 yılının en iyi Android oyunlarını seçti
 
The Walking Dead: Road to Survival
 Son yılların en başarılı televizyon dizilerinden birine kaynaklık eden The Walking Dead çizgi romanları, oyun dünyasında da başarılı yapımlara ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Telltale Games tarafından geliştirilen bölümlük oyunuyla oyun dünyasını başarıyla geçiş yapan The Walking Dead, bu kez de Road to Survival ile mobil platformlara taşındı. Rick, Michonne ve Glen gibi serinin sevilen karakterlerini barındıran Road to Survival'da kullanıcılar, bir yandan zombilere karşı mücadele verirken, bir yandan Vali'nin zorbalığına son vermek için savaşacaklar.

 
Google 2015 yılının en iyi Android oyunlarını seçti
Clash of Clans 
2012 yılında iOS için yayınlandıktan sonra 2013 yılında Andorid kullanıcılarına da sunulan Clash of Clans, aradan geçen yıllara rağmen en iyiler arasındaki yerini koruyor. Son yılların en başarılı mobil oyunları arasında yer alan Clash of Clans'ta kendi klanlarını kuran oyunseverler; köylerini geliştirip, ordularını güçlendirerek diğer oyuncularla savaşıyorlar ve kendi köylerini savunmak için mücadele veriyorlar. Tüm dünyada milyonlarca kullanıcıya sahip olan bu gerçek zamanlı strateji oyunu, aradan geçen yıllara rağmen popülerliğinden bir şey kaybetmiş değil.

Google 2015 yılının en iyi Android oyunlarını seçti
 
Lifeline
Google'ın en iyiler listesinde yer alan alternatif yapımların başında Lifeline geliyor. Hikayesi, ünlü Fables serisinin yazarlarından Dave Justus tarafından kaleme alınan Lifeline, eşsiz bir hayatta kalma hikayesi anlatıyor. Yabancı bir gezegene çakılan bir gemiden sağ kurtulan Taylor'ın hikayesini anlatan oyunda kullanıcılar, Taylor'ın hayatta kalmasına yardım etmek için çeşitli kararlar vermek zorunda. Yaşamla ölüm arasında verilen her karar, Taylor'ın kaderini belirliyor.

Google 2015 yılının en iyi Android oyunlarını seçti
 
Fallout: Shelter
Oyun dünyasının en sevilen RPG serilerinden biri olan Fallout, bu yıl iki yeni oyunla karşımıza çıktı. PC ve yeni nesil konsol sahipleri merakla beklenen Fallout 4'e kavuşurken, iOS ve Android kullanıcıları da Fallout: Shelter ile seriyi yeninden ziyaret etme şansı yakaladılar. Nükleer kıyamet sonrası yaşanmaz hale gelen dünyanın altında insanlar için bir sığınak kurmakla görevlendirilen kullanıcılar, bir yandan çeşitli alternatifler arasında seçerek sığınaklarını inşa ederken, bir yandan da sığınaktaki hayatı yönetecekler. Ayrıca sığınağın dışındaki çorak toprakları keşfetmek ve yeni bir maceraya atılmak da mümkün. Birçok ödüle layık görülen Fallout: Shelter, E3 2015'te gösterildiği günden beri oyunseverlerin gönlünü fethetmeye devam ediyor.

 
 Marvel: Contest of Champions
 Birçok sevilen çizgi roman kahramanına ev sahipliği yapan Marvel evreni sinemaya başarıyla uyarlanmış olsa da, oyun dünyası için aynısını söylemek pek mümkün değildi. Bugüne kadar konsollar için kayda değer bir Marvel oyunu yayınlandığını söylemek mümkün değil, ancak söz konusu mobil oyunlar olunca, son derece başarılı bir Marvel oyunu mevcut. İlk olarak 2014 yılında yayınlanan Marvel: Contest of Champions, hala Android'in en başarılı oyunları arasında yer almaya devam ediyor. Mortal Kombat'a benzetilen oyun, Marvel evreninin sevilen kahramanlarını dövüş arenasında karşı karşıya getiriyor.
Bunların yanı sıra; Agar.io, PewDiePie: Legend of Brofist, Candy Crush Soda, Deer Hunter 2016, Crossy Road, DomiNations, Panda Pop, Criminal Case, Minions Paradise, Jurassic World, Madden NFL Mobile, Angry Birds 2, Trivia Crack Kingdom, Inside Out Thought Bubbles ve Gummy Drop da Google tarafından hazırlanan 2015'in en iyi Android oyunları listesinde yer aldılar.

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HeavyClocker 3 yıl en beğenilen
Sanki en iyi değilde Google'ın cebine en çok para sokanlar seçilmiş.
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resolument 3 yıl
En çok oynanan oyunları en iyi seçmişler
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SEO-Uzmanı 3 yıl
çöplük
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Berk9422 3 yıl
Need for Speed: No Limits i çok beğendim, gerçekten güzel bir oyun tavsiye ederim.
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DH Misafiri 3 yıl
Hangileri ücretsiz?
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nyanaa 3 yıl
Ea googleye para vermis olmali ki nd0fs bu listede yer almis. Saka gibi
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0quz28 3 yıl
game awards' da seçilen lara craft go yu bu listede beklerdim ama arkadaşın dediği gibi sanki en çok para kazandıranları seçmişler gibi
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tugares 3 yıl
Dominations clash of clans tan daha zevkli bence :)
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ZaferBiryol 3 yıl
Fun run2 listede olmalıydı.
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kadirirdem 3 yıl
bunlar en çok oynanan oyunlar en iyiler değil :) :D...
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Redunay 3 yıl
En çok oynanan oyunları en iyi seçmişler
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gkhnkrts7 3 yıl
Nfs no limits o listeye para verip mi girmiş acaba.? Symbianda oynadığım asphalt 2 bile daha iyiydi..
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XPerience 3 yıl
Bir sınıflandırma olmadan en iyi diye seçmek...
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