Google 2015 yılının en iyi Android oyunlarını seçti

2015'in son ayına girilirken geride bırakmak üzere olduğumuz yılı değerlendiren Google, bu yıl Android kullanıcılarının beğenisine sunulan içerikler arasından en iyileri seçti. 2015'in en popüler kitap, film, albüm ve benzeri içeriklerini listeleyen Google, bunların yanı sıra yılın en iyi Android oyunlarını da belirledi.

Google Play Store üzerinden yayınlanan yılın en iyi Android oyunları listesinde, yılın dikkat çekici büyük yapımlarının yanı sıra bazı sürpriz oyunlar da yer aldı. Google'a göre yılın en iyi Android oyunları bunlar:

Mortal Kombat X

Oyun dünyasının en sevilen dövüş serilerinden biri olan Mortal Kombat, bu yıl satışa sunulan yeni oyunu Mortal Kombat X ile geri döndü. Yeni nesil konsolların yanı sıra iOS ve Android için de yayınlanan oyun, Mayıs ayında Android kullanıcılarıyla buluştu. Oyunun, dövüş ve kart oyunlarını başarıyla harmanlayan mobil versiyonunda, kullanıcılar ölümcül dövüşçülerden oluşan bir takım oluşturarak rakipleriyle mücadele ettiler. Oyun özellikle etkileyici görselliğiyle dikkat çekiyor.

Need for Speed: No Limits

Popüler yarış serisi Need for Speed, daha önce de mobil oyunlarla karşımıza çıkmıştı ama No Limits serinin özellikle mobil platformlar için hazırlanan ilk oyunu. No Limits, en beğenilen Need for Speed oyunları arasında yer alan Underground serisine benzerliğiyle dikkat çekti. Yeraltı yarışları ve polis kovalamacaları ile aksiyon dolu bir oyun deneyimi sunan No Limits'te araba modifiye etme de önemli bir yer tutuyor.

Minecraft: Story Mode

Geliştirdiği The Walking Dead, Game of Thrones ve The Wolf Among Us gibi başarılı oyunlarla adını duyuran Telltale Games stüdyosu, Minecraft: Story Mode ile oyun dünyasının en popüler yapımlarından birine yeni bir soluk getirdi. Stüdyonun diğer oyunlarında olduğu bölüm bölüm yayınlanan oyun, kullanıcıların kararlarıyla şekillenen keyifli bir macera sunuyor. Jesse adlı kahramanı kontrol eden kullanıcıları, beş bölümlük bu seride son derece keyifli bir macera bekliyor.

The Walking Dead: Road to Survival

Son yılların en başarılı televizyon dizilerinden birine kaynaklık eden The Walking Dead çizgi romanları, oyun dünyasında da başarılı yapımlara ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Telltale Games tarafından geliştirilen bölümlük oyunuyla oyun dünyasını başarıyla geçiş yapan The Walking Dead, bu kez de Road to Survival ile mobil platformlara taşındı. Rick, Michonne ve Glen gibi serinin sevilen karakterlerini barındıran Road to Survival'da kullanıcılar, bir yandan zombilere karşı mücadele verirken, bir yandan Vali'nin zorbalığına son vermek için savaşacaklar.

Clash of Clans

2012 yılında iOS için yayınlandıktan sonra 2013 yılında Andorid kullanıcılarına da sunulan Clash of Clans, aradan geçen yıllara rağmen en iyiler arasındaki yerini koruyor. Son yılların en başarılı mobil oyunları arasında yer alan Clash of Clans'ta kendi klanlarını kuran oyunseverler; köylerini geliştirip, ordularını güçlendirerek diğer oyuncularla savaşıyorlar ve kendi köylerini savunmak için mücadele veriyorlar. Tüm dünyada milyonlarca kullanıcıya sahip olan bu gerçek zamanlı strateji oyunu, aradan geçen yıllara rağmen popülerliğinden bir şey kaybetmiş değil.

Lifeline

Google'ın en iyiler listesinde yer alan alternatif yapımların başında Lifeline geliyor. Hikayesi, ünlü Fables serisinin yazarlarından Dave Justus tarafından kaleme alınan Lifeline, eşsiz bir hayatta kalma hikayesi anlatıyor. Yabancı bir gezegene çakılan bir gemiden sağ kurtulan Taylor'ın hikayesini anlatan oyunda kullanıcılar, Taylor'ın hayatta kalmasına yardım etmek için çeşitli kararlar vermek zorunda. Yaşamla ölüm arasında verilen her karar, Taylor'ın kaderini belirliyor.

Fallout: Shelter

Oyun dünyasının en sevilen RPG serilerinden biri olan Fallout, bu yıl iki yeni oyunla karşımıza çıktı. PC ve yeni nesil konsol sahipleri merakla beklenen Fallout 4'e kavuşurken, iOS ve Android kullanıcıları da Fallout: Shelter ile seriyi yeninden ziyaret etme şansı yakaladılar. Nükleer kıyamet sonrası yaşanmaz hale gelen dünyanın altında insanlar için bir sığınak kurmakla görevlendirilen kullanıcılar, bir yandan çeşitli alternatifler arasında seçerek sığınaklarını inşa ederken, bir yandan da sığınaktaki hayatı yönetecekler. Ayrıca sığınağın dışındaki çorak toprakları keşfetmek ve yeni bir maceraya atılmak da mümkün. Birçok ödüle layık görülen Fallout: Shelter, E3 2015'te gösterildiği günden beri oyunseverlerin gönlünü fethetmeye devam ediyor.

Marvel: Contest of Champions

Birçok sevilen çizgi roman kahramanına ev sahipliği yapan Marvel evreni sinemaya başarıyla uyarlanmış olsa da, oyun dünyası için aynısını söylemek pek mümkün değildi. Bugüne kadar konsollar için kayda değer bir Marvel oyunu yayınlandığını söylemek mümkün değil, ancak söz konusu mobil oyunlar olunca, son derece başarılı bir Marvel oyunu mevcut. İlk olarak 2014 yılında yayınlanan Marvel: Contest of Champions, hala Android'in en başarılı oyunları arasında yer almaya devam ediyor. Mortal Kombat'a benzetilen oyun, Marvel evreninin sevilen kahramanlarını dövüş arenasında karşı karşıya getiriyor.

Bunların yanı sıra; Agar.io, PewDiePie: Legend of Brofist, Candy Crush Soda, Deer Hunter 2016, Crossy Road, DomiNations, Panda Pop, Criminal Case, Minions Paradise, Jurassic World, Madden NFL Mobile, Angry Birds 2, Trivia Crack Kingdom, Inside Out Thought Bubbles ve Gummy Drop da Google tarafından hazırlanan 2015'in en iyi Android oyunları listesinde yer aldılar.