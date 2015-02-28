Google, 21 Nisan tarihinde sonra aramalarında mobil sitelere öncelik verecek

Haber Editörü
Her türlü teknoloji içerisinde aktif olarak yer alan internet devi Google, resmi Webmaster blog sayfasından duyurduğu kadarıyla 21 Nisan tarihinde sonra aramalarında mobil sitelere öncelik verecek.
Bu kararıyla 21 Nisan tarihinden sonra yapılacak Google aramalarında mobil versiyonu olan siteler daha üst sıralardan gösterilecek ve bu özellik dünya genelindeki bütün site ile kullanıcılar için yapılacak. Ayrıca indekslenmiş uygulamaları da arama sonuçlarında daha belirgin hale getirecek olan servis, site sahiplerine de mobil uyumluluk kontrolü için buradan ulaşılabilen özel bir sayfa hazırladı.
Google'ın konu hakkında yayınladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
http://googlewebmastercentral.blogspot.co.nz/2015/02/finding-more-mobile-friendly-search.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Böylece mobil siteye geçmeyip ancak Google'da da üst sıralarda görünmeyi isteyen siteler mecburen mobil tasarıma geçmiş olacak.