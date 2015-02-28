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Google, 21 Nisan tarihinde sonra aramalarında mobil sitelere öncelik verecek

4 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Google, 21 Nisan tarihinde sonra aramalarında mobil sitelere öncelik verecek
Her türlü teknoloji içerisinde aktif olarak yer alan internet devi Google, resmi Webmaster blog sayfasından duyurduğu kadarıyla 21 Nisan tarihinde sonra aramalarında mobil sitelere öncelik verecek.
Bu kararıyla 21 Nisan tarihinden sonra yapılacak Google aramalarında mobil versiyonu olan siteler daha üst sıralardan gösterilecek ve bu özellik dünya genelindeki bütün site ile kullanıcılar için yapılacak. Ayrıca indekslenmiş uygulamaları da arama sonuçlarında daha belirgin hale getirecek olan servis, site sahiplerine de mobil uyumluluk kontrolü için buradan ulaşılabilen özel bir sayfa hazırladı.
Google'ın konu hakkında yayınladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

http://googlewebmastercentral.blogspot.co.nz/2015/02/finding-more-mobile-friendly-search.html Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Devir mobil devri, napsın adamlar, ayak uyduruyorlar işte
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9unkarekoku 4 yıl
Google'da olmasa iyice halimiz harap. Dinsizin hakkından, imansız gelir demişler. Güzel haber bence :)
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Das Boot 4 yıl
Şuan da algoritması bu şekilde çalışıyor. Zaten mobil tarayıcılarda arama sorgularında mobil uyumlu diye yazıyor sitenin başlığının sol alt kısmında. Ayrıca Google, donanımhaberin yaptığı gibi mobil, tablet ve masaüstü için 3 ayrı domain yerine, responsive tasarım istiyor.
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Pulstar 4 yıl
Bence güzel bir haber.

Böylece mobil siteye geçmeyip ancak Google'da da üst sıralarda görünmeyi isteyen siteler mecburen mobil tasarıma geçmiş olacak.
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