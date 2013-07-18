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Google, 24 Temmuz'da bir etkinlik düzenliyor

5 yıl
631
1
29
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, 24 Temmuz'da bir etkinlik düzenliyor

 Son olarak geçen yıl Ekim ayında Android 4.2.2 sürümü ile birlikte yeni cihaz lansmanı yapan Google, bu tarihe kadar Mayıs ayındaki Galaxy S4 Google Edition hariç yeni bir cihaz tanıtmadı. Android 4.3 sürümünün ne zaman piyasaya çıkacağı merakla beklenirken, Google tarafında bir etkinlik haberi geldi.

Android ve Chrome bölümlerinin şefi olan Sundar Pichai, San Fransisco'da 24 Temmuz tarihinde bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. 

Etkinliğin içeriği ile ilgili herhangi bir bilgi verilmezken, kısa vadede görünen tek etkinlik olduğu için beklentiler de bir hayli yükselmiş durumda. Android 4.3 sürümü ve bu sürümü taşıyan yeni nesil Nexus 7 tablet modelinin bu etkinlikte tanıtılması beklenirken, sürüm güncellemelerinin de etkinlik sonrasında duyurulmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

YouTube kanalından da canlı olarak yayınlanacak etkinlikte eğer beklendiği gibi Android 4.3 sürümü ortaya çıkmazsa bu, sürümün Ağustos ayına kaldığını gösterir ki Google'ın yeni güncelleme için çok geç kalabileceği anlamına gelebilir. Zira iki ay sonra Android 5.0 büyük güncellemesinin tanıtılması ihtimali de ağırlık kazanmaya başladı.


http://www.phonearena.com/news/AndroidChrome-head-Sundar-Pichai-to-host-Google-event-July-24th-Nexus-7-announcement_id45415 Yorum Yaz
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manyakurt 5 yıl en beğenilen
hawloo
Yılanın başını küçükken ezecekti Microsoft, kendine rakip getirip oyun oynamak istiyor galiba.

Microsoft'un android'den kırdığı paranın haddi hesabı yok yalnız. Yanlış bilgi vermeyim de her telefon başına üreticilerden 5-10 $ bişiler alıyordu, rakamları hatırlamıyorum.
hawlooYılanın başını küçükken ezecekti Microsoft, kendine rakip getirip oyun oynamak istiyor galiba.Microsoft'un android'den kırdığı ...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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SS10 5 yıl
4.3 tanıtılırsa bileklerimi kesiyorum. Buraya yazdım.
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DH Misafiri 5 yıl
bu 4.3le de BT 4 u halletmeyeceklerse daha da çıkartmasınlar yeni versiyon falan yeter. kaç sene arkadan takip edecekler teknolojiyi.
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Sirkadyen 5 yıl
Galaxy Note 2 ve S3'e hala güncelleme verilmedi.


Microsoft neden patent ücreti alıyormuş Android'den ? İlk defa burada duydum bunu.
edit. ClearType ve ActiveSync yüzünden patent ücreti istiyormuş.
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xxxone 5 yıl
nexus 4 un rahatligi da bir başka :)
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kızgınjapon 5 yıl
vankomisin
carter
swat882
carter Samsung güncelleme yüzü göstermiyor maalesef adamların işi gücü her gün yeni telefon çıkartmak, oyuncak ettiler yeminle.
galaxy s2 bile jelly bean aldı ne saçmalıyorsun?
Siz de haklısınız Samsungun ürün yelpazesi s2den ibaret. Çoğu amiral gemisi 4.2 güncellemesini alalı aylar oluyor. Takım tutar gibi marka tutmayı bırakın artık.
4.2 ile gelen tek amiral gemisi s4tü zaten. Hangi firma bir önceki senenin telefonuna 4.2yi verdi de samsung vermedi diye yükleniyorsunuz anlamadım. Bunun marka tutmakla alakası yok. Android tarafında güncelleme denince diğerlerine göre daha iyi olan Samsungdur yani.

nexus 4 :D
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Raikirin 5 yıl
5.0'ı beklemek daha mantıklı.Bilgilere göre 4.3 çok da yenilikçi bir sürüm değil.
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murdocklawless 5 yıl
4.3 çıkacakta, samsung düzenleyecekte biz update edeceğiz. yıl sonunu görür 4.3 güncellemesi.
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kcankaynak 5 yıl
swat882
manyakurt
hawloo Yılanın başını küçükken ezecekti Microsoft, kendine rakip getirip oyun oynamak istiyor galiba.
Microsoftun androidden kırdığı paranın haddi hesabı yok yalnız. Yanlış bilgi vermeyim de her telefon başına üreticilerden 5-10 $ bişiler alıyordu, rakamları hatırlamıyorum.
microsoft ? android ?

Microsoft, satılan her Android cihazdan patent ücreti alıyor.
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gorkem2626 5 yıl
Samsung 4.2yi değilde direk 4.3 versin de rahatlayalim artık
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onur01651 5 yıl
motorola x tanıtılacaktır, ne olsun

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tr-mchd 5 yıl
hadi 4.3 çık artık
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SS10 5 yıl
4.3 tanıtılırsa bileklerimi kesiyorum. Buraya yazdım.
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manyakurt 5 yıl en beğenilen
hawloo
Yılanın başını küçükken ezecekti Microsoft, kendine rakip getirip oyun oynamak istiyor galiba.

Microsoft'un android'den kırdığı paranın haddi hesabı yok yalnız. Yanlış bilgi vermeyim de her telefon başına üreticilerden 5-10 $ bişiler alıyordu, rakamları hatırlamıyorum.
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swat882 5 yıl manyakurt
manyakurt

hawloo

Yılanın başını küçükken ezecekti Microsoft, kendine rakip getirip oyun oynamak istiyor galiba.


Microsoft'un android'den kırdığı paranın haddi hesabı yok yalnız. Yanlış bilgi vermeyim de her telefon başına üreticilerden 5-10 $ bişiler alıyordu, rakamları hatırlamıyorum.

microsoft ? android ?
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hawloo 5 yıl manyakurt
manyakurt

hawloo

Yılanın başını küçükken ezecekti Microsoft, kendine rakip getirip oyun oynamak istiyor galiba.


Microsoft'un android'den kırdığı paranın haddi hesabı yok yalnız. Yanlış bilgi vermeyim de her telefon başına üreticilerden 5-10 $ bişiler alıyordu, rakamları hatırlamıyorum.

Androidden Microsoft'a servet aktığı ortada ama google artık kendini iyice bir şey sanmaya başladı. Havası fena sönecek.
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