Google, 24 Temmuz'da bir etkinlik düzenliyor





Son olarak geçen yıl Ekim ayında Android 4.2.2 sürümü ile birlikte yeni cihaz lansmanı yapan Google, bu tarihe kadar Mayıs ayındaki Galaxy S4 Google Edition hariç yeni bir cihaz tanıtmadı. Android 4.3 sürümünün ne zaman piyasaya çıkacağı merakla beklenirken, Google tarafında bir etkinlik haberi geldi.





Android ve Chrome bölümlerinin şefi olan Sundar Pichai, San Fransisco'da 24 Temmuz tarihinde bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı.





Etkinliğin içeriği ile ilgili herhangi bir bilgi verilmezken, kısa vadede görünen tek etkinlik olduğu için beklentiler de bir hayli yükselmiş durumda. Android 4.3 sürümü ve bu sürümü taşıyan yeni nesil Nexus 7 tablet modelinin bu etkinlikte tanıtılması beklenirken, sürüm güncellemelerinin de etkinlik sonrasında duyurulmaya başlayacağı tahmin ediliyor.





YouTube kanalından da canlı olarak yayınlanacak etkinlikte eğer beklendiği gibi Android 4.3 sürümü ortaya çıkmazsa bu, sürümün Ağustos ayına kaldığını gösterir ki Google'ın yeni güncelleme için çok geç kalabileceği anlamına gelebilir. Zira iki ay sonra Android 5.0 büyük güncellemesinin tanıtılması ihtimali de ağırlık kazanmaya başladı.





http://www.phonearena.com/news/AndroidChrome-head-Sundar-Pichai-to-host-Google-event-July-24th-Nexus-7-announcement_id45415