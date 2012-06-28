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Google+ 250 milyon kullanıcıya ulaştı, tablet versiyonları yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın bu ay itibariyle bir yaşını dolduran sosyal ağı Google+ için de I/O 2012 konferansında önemli duyurular vardı.

Bunlardan ilki kullanıcı sayısı. Google başkan yardımcısı Vic Gundrotta, Google+ kullanıcı sayısının 250 milyonu geçtiğini duyurdu. Bunlardan 150 milyonu gerçek anlamda aktif olarak sosyal ağı kullanıyor olsa da üye sayısının artışı kendi çapında bir başarı olarak görülüyor. Yıl sonundaki 500 milyon kullanıcı hedefine biraz daha yaklaşan Google+, bu gidişle Twitter'ı bile geride bırakabilir.

Aktif kullanıcıların yüzde 50'si her gün ağa giriş yapıyor. Mobil Google+ uygulamasını kullananlar, web sürümünü kullananlardan daha fazla. 

Google, bunun yanında Google+ mobil uygulamasını da tabletler için güncelledi. Tamamen yeni bir gezinti sistemine yer verilen uygulama, güncellemeleri magazin tadında okuma imkanı sunuyor. Büyük ekranlara uyarlanan Hangouts, yatay mod desteği, Retina ekran desteği yeni güncellemede yer alan değişiklikler.

Google+ uygulaması Android için an itibariyle indirilebilir durumda iken iPad sahipleri biraz daha beklemek zorunda.

http://www.engadget.com/2012/06/27/google-has-250-million-users-more-mobile-than-desktop/ Yorum Yaz
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keremvekerem 7 yıl
Google talk i ipadde nasil kullanacagiz orjini google olan bir program varmi
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hernandesww 7 yıl
Bende bütün gün aktifim ama g+ butonuna aylardır basmadım.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Paclobutrazol 7 yıl
Kimse kullanmıyor şu facebook un pabucunu atamadı dama
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-mehmet- 7 yıl
tazmaniatr
Noldu yAW tÜM hABERLER gOOLE VE Türevlerinden Donanım Haber Reklam mı? Aldı Acaba !

Google ın I/O etkinliği oldu ordan gelen haberler yayınlanıyor reklam değil.
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Tony 7 yıl
Google'dan daha iyi bir şey beklerdim. Kalite olarak demiyorum, aktif kullanıcı olarak beklenen gibi başarılı olamadı çünkü.
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cagataykoroglu 7 yıl
google+ a üye olup gmail giriş yapan herkesi g+ ya girmiş sayarlarsa elbette yarısı aktif görünür. Bende bütün gün aktifim ama g+ butonuna aylardır basmadım.
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tazmaniatr 7 yıl
Noldu yAW tÜM hABERLER gOOLE VE Türevlerinden Donanım Haber Reklam mı? Aldı Acaba !
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Zımparasız Pinokyo 7 yıl tazmaniatr
tazmaniatr

Noldu yAW tÜM hABERLER gOOLE VE Türevlerinden Donanım Haber Reklam mı? Aldı Acaba !

her haberin altında aynı yorum ya. iOS haberi olsa hepsi iOS, Google olsa hepsi Google, Android olsa hepsi Android. Yeter be!
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Nehalem 7 yıl
Bl00dyHell
En güzel tasarıma sahip ve en çok özellik barındıran sosyal ağ Google+ bence. Keşke aktif kullanıcı sayısı daha fazla olsaydı.

Google + nasıl kullanılıyor bunun hakkında bir bilgin var mı bana karışık geldi ben de destek olarak her gün giriş yapıyorum ama pek anlamadığımdan mıdır yoksa Face'e fazla alıştığımızdan mıdır anlamadım.
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Recharged 7 yıl
O beklenilen patlamayı yapamadı bence.Bende üyelikler açıldığında alıp sonrada hiç girmeyenlerdenim.Çoğu kişide bu şekilde zaten.
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Bl00dyHell 7 yıl
En güzel tasarıma sahip ve en çok özellik barındıran sosyal ağ Google+ bence. Keşke aktif kullanıcı sayısı daha fazla olsaydı.
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Silent Guardian 7 yıl
"Arkadaşa bakıp çıkıcam" mantığı ile üye olup bir daha girmediğim bir sosyal ağ.Çoğu kişinin bu şekilde kullandığını düşünüyorum.
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YGA 7 yıl
O kadar da iyi bir uygulama değil yani. Bir ara herkes geçti sonra bıraktı. Aktif kullanısı sayısı kötü dicem , o da iyiymiş.
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