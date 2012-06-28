Google+ 250 milyon kullanıcıya ulaştı, tablet versiyonları yayınlandı

Google'ın bu ay itibariyle bir yaşını dolduran sosyal ağı Google+ için de I/O 2012 konferansında önemli duyurular vardı.





Bunlardan ilki kullanıcı sayısı. Google başkan yardımcısı Vic Gundrotta, Google+ kullanıcı sayısının 250 milyonu geçtiğini duyurdu. Bunlardan 150 milyonu gerçek anlamda aktif olarak sosyal ağı kullanıyor olsa da üye sayısının artışı kendi çapında bir başarı olarak görülüyor. Yıl sonundaki 500 milyon kullanıcı hedefine biraz daha yaklaşan Google+, bu gidişle Twitter'ı bile geride bırakabilir.





Aktif kullanıcıların yüzde 50'si her gün ağa giriş yapıyor. Mobil Google+ uygulamasını kullananlar, web sürümünü kullananlardan daha fazla.





Google, bunun yanında Google+ mobil uygulamasını da tabletler için güncelledi. Tamamen yeni bir gezinti sistemine yer verilen uygulama, güncellemeleri magazin tadında okuma imkanı sunuyor. Büyük ekranlara uyarlanan Hangouts, yatay mod desteği, Retina ekran desteği yeni güncellemede yer alan değişiklikler.





Google+ uygulaması Android için an itibariyle indirilebilir durumda iken iPad sahipleri biraz daha beklemek zorunda.