Google+ 400 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştı

Haber Editörü
Google'ın geçen yıl faaliyete geçirdiği ve büyük beklentileri olduğu sosyal ağı Google+, her geçen gün büyümeye devam ediyor.
Hayalet kasaba şeklinde eleştirilere maruz kalsa da Google+ ekibi gidişattan memnun. Google başkan yardımcısı Vic Gundotra tarafından açıklanan rakamlara göre de Google+ kullanıcı sayısı 400 milyonu geçmiş durumda. Durgunluk eleştirilerine ise Gundotra, sosyal ağın web ve mobil uygulama üzerinde 100 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğunu belirterek cevap veriyor.
Facebook şu anda 950 milyon kullanıcıysa sahip olsa da 100 milyon rakamına ulaşması 4 yılını almıştı. Google+ ise sadece 1 yılda bu rakamı geride bıraktı. Sosyal ağ daha iyi bir kullanıcı tecrübesi ve arayüz sunmak için çalışmalarına devam ediyor. Yıl sonunda Google+ için hedeflenen rakam ise 525 milyon.
http://www.androidauthority.com/google-hits-400-million-registered-users-100-million-active-users-115674/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
+1
Daha telefonu açarken google hesabı istiyor. Android in her yeri google+ yönlendirmesi. markette beğendiğini belli etmenin en kolay ve tek yolu +1 butonu. s3 ten derhal kaldırdım. ama çoğu insan kaldırmayı bilmiyor veya umursamıyor. böyle bir durumda nasıl etkisi az olacak?