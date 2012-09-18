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Google+ 400 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaştı

6 yıl
2,3b
1
45
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın geçen yıl faaliyete geçirdiği ve büyük beklentileri olduğu sosyal ağı Google+, her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Hayalet kasaba şeklinde eleştirilere maruz kalsa da Google+ ekibi gidişattan memnun. Google başkan yardımcısı Vic Gundotra tarafından açıklanan rakamlara göre de Google+ kullanıcı sayısı 400 milyonu geçmiş durumda. Durgunluk eleştirilerine ise Gundotra, sosyal ağın web ve mobil uygulama üzerinde 100 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğunu belirterek cevap veriyor.

Facebook şu anda 950 milyon kullanıcıysa sahip olsa da 100 milyon rakamına ulaşması 4 yılını almıştı. Google+ ise sadece 1 yılda bu rakamı geride bıraktı. Sosyal ağ daha iyi bir kullanıcı tecrübesi ve arayüz sunmak için çalışmalarına devam ediyor. Yıl sonunda Google+ için hedeflenen rakam ise 525 milyon.

http://www.androidauthority.com/google-hits-400-million-registered-users-100-million-active-users-115674/ Yorum Yaz
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ReCoMaX 6 yıl
ohaa
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Quard 6 yıl
400 milyonun ne kadarı aktif onu söylesinler, ulaşmışmış...
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Lev1s 6 yıl
tam olarak nedir bu google+ ?
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HRMNKY 6 yıl
Android telefonumda yüklü google+,flipboard+chat on gibi hiç kullanmadığım programları default olarak geldiğinden kaldıramıyorum.Bunu kaldırmanın bir yolu var mı arkadaşlar?
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nurettinaz 6 yıl
Bu kadar kullanıcı var da ya ülkemizde çok yaygın değil ya da anlamadığım kullanıcılar sadece hesap alıp kullanmıyor. Çünkü benim çevremde hiç kullanan göremedim ki çevremde sosyal medya konusunda baya aktif olmalarına rağmen ilginç...
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FRAPS 6 yıl
Android telefon kullanıyorumn diye üye oldum. Yoksa kullandığım yok
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utku-tr 6 yıl
Daha üye bile olmadım :)
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X-FI 6 yıl
fakat bir facebook değil malesef... çok durgun.
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Puzzles 6 yıl X-FI
X-FI

fakat bir facebook değil malesef... çok durgun.

+1
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Flcnr 6 yıl
Google kusura bakmasın ama bu bariz zorlama ile ulaşılmış bir rakam. Aktif kullanan eminim %/10'u geçmez...
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Rick Grimes 6 yıl
Az baya.
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JoeyBane 6 yıl
Bence güzel bir platform yaptılar. Rekabet candır. Sonuçlar iyi;)
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JuelzII 6 yıl
Adam googleye üye oldumu otomatik buraya üye oluyor zaten
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cagataykoroglu 6 yıl
sertacarslan
tugares android işletim sistemi olanların buna olan katkısı yadsınamaz :D
Ben HTC üzerinde Android kullanıyorum ama Google+ kullanmıyorum, hatta uygulamayı kaldıramadığım için dondurdum. ICS sürümü ile birlikte default olarak gelmekle beraber, oturum açma zorunluluğu yok. Özellikle hesap edinmek isteyenler gidip hesap açmışlardır, ama Android ile beraber gelmesinin hesap sayısına etkisi çok değildir diye düşünüyorum.

Daha telefonu açarken google hesabı istiyor. Android in her yeri google+ yönlendirmesi. markette beğendiğini belli etmenin en kolay ve tek yolu +1 butonu. s3 ten derhal kaldırdım. ama çoğu insan kaldırmayı bilmiyor veya umursamıyor. böyle bir durumda nasıl etkisi az olacak?
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DH Misafiri 6 yıl
Türk gençlerinin sosyal ağ anlayışı içler acısı. Sadece saçma sapan resim, yazı, video vb. şeyleri sürekli paylaşmaktan, saçma sapan yazılar yazmaktan ibaret. Zerre kadar kültürel aktivite yok. Hiç bir şeye merakı olmayan, hiç bir aktivitesi olmayan, Gezmeyen, görmeyen, okumayan gençler çoğunlukta.
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