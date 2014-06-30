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Google; Android Wear, TV ve Auto platformlarına standart arayüz kısıtlaması getirdi

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google; Android Wear, TV ve Auto platformlarına standart arayüz kısıtlaması getirdi

Yıllar önce Android ortaklarına kendi kullanıcı arayüzlerini geliştirmesine izin veren Google, sistemi oldukça şişiren ve donanım gereksinimini artıran bu hareketinden oldukça pişman ve şimdi stok arayüze dönmek için pek çok farklı girişimde bulunuyor. Firma yeni hayata geçecek projelerde ise oldukça temkinli davranıyor.

I/O 2014 konferansında lanse edilen Android Wear, Android TV ve Android Auto platformlarında üreticilerin kendi arayüzlerini uygulamasına izin verilmeyecek. Google mühendis ekibi şefi David Burke tarafından yapılan açıklamada arayüz ögesinin yeni platformlarda çok önemli olduğu ve bunun kontrolünün ortaklara bırakılmayacağı dile getirildi. 

Google aynı evde kullanılan iki Android TV kutusunun veya iki arabanın farklı arayüzler sunarak kullanımı karmaşıklaştırmasını istemiyor. Aynı durum Android Wear için de geçerli. Bu bakımdan Google cihazlara verilecek güncellemeleri kendisi üstlenecek mobil cihaz dünyasının aksine güncellemeler tek bir noktadan çıkacak. Böylece tüm cihazlar aynı anda güncelleme alabilecek. Sadece akıllı saat yüzlerinin birbirinden farklı olabileceği belirtiliyor.

Google bu kararıyla diğer taraftan üreticilerin dış görünüme ağırlık vermesini sağlayacak. Android Wear akıllı saatleri estetik, kullanılan malzeme, boyutlar, ağırlık, ekran kalitesi gibi özellikleri ile ön plana çıkmaya çalışacak. Google'ın yeni platformlarının ilk ürünleri yıl sonuna doğru piyasada olacak.  

http://www.pcworld.com/article/2369738/google-says-oem-skins-wont-dilute-android-wear-android-tv-and-android-auto.html Yorum Yaz
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Guest-9D2914531 4 yıl en beğenilen
İyi şimdi Samsung araba falan çıkarır, TouchWizle uğraşırız arabaya root ve rom atmak falan zorunda kalırız.
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mehmedaltair 4 yıl
samsung bu ürüne kasan bir arayüz koyamadığı için yasta
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matmuhendisi 4 yıl
gönül rahatlatıcı bi gelişme
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V4LKyR 4 yıl
Çok mantıklı bir karar.
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Virtual Reality 4 yıl
Bence doğru bir karar.
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keskin53 4 yıl
wp gibi sınırlar koyma google
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gorkem2626 4 yıl
Samsung Arge bölümü güncelleme vermemek için yeni bir bahane üretme ekibi kurdu.
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BARIŞ55 4 yıl
Hala daha Samsung kullanan var mı ya?

keşke komple kurtulabilsek şu Samsung'tan!

Sırf çakallık başka bir şey yok. Nand flash'ına kadar başka firma olan bir ürün istiyorum.

Ekran kartı alıyorsun nand bellekleri Samsung çıkıyor.


Sevmiyorum arkadaş bu Samsung'u!
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Barbaroscakir 4 yıl
En doğru karar..Kendi stili yaratıcam diye güzelim stabil çalışma ve pil ömrü yalan oluyor.
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nepasvior 4 yıl
iyi de insanlar androidi zaten tüm cizhazların arayüzü özellikleri farklı olabiliyor, sadece kendine has olabiliyor diye seviyor ve alıyor, herkesin arayüzü aynı olacak diye kısıtlama varsa rom atma arayüz değiştirme yoksa niye android alalım gider apple alırız, sen istediğin sınırlamayı getir, zaten kimse telefonun kendisinde gelen arayüzü ve romu bile kullanmıyor, o da değişmez hale gelirse android = çakma apple olur, bu sefer ona karşı yeni bir özgürlükçü sistem gelişmeye başlar yıllarca bekleriz gelişmesini 10 yıl geriye gideriz özetle, android ios a alternatif olmak için var, ona rakip olmak için değil
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ardarda45 4 yıl
Doğrusu darısı mobil platforma...
Android kasıyor muhabbetinden kurtuluruz forumcak
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VlknFX 4 yıl
valla android IOS yolunda hızla ilerliyor :) IOS kapalı kutu tekelci diyen android tutkunlarının açıklamalarını bekliyorum :)
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SteveMeade 4 yıl
Bence de kullanıcı seçmeli, ios gibi kapalı kutu olmasın
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