Google; Android Wear, TV ve Auto platformlarına standart arayüz kısıtlaması getirdi





Yıllar önce Android ortaklarına kendi kullanıcı arayüzlerini geliştirmesine izin veren Google, sistemi oldukça şişiren ve donanım gereksinimini artıran bu hareketinden oldukça pişman ve şimdi stok arayüze dönmek için pek çok farklı girişimde bulunuyor. Firma yeni hayata geçecek projelerde ise oldukça temkinli davranıyor.





I/O 2014 konferansında lanse edilen Android Wear, Android TV ve Android Auto platformlarında üreticilerin kendi arayüzlerini uygulamasına izin verilmeyecek. Google mühendis ekibi şefi David Burke tarafından yapılan açıklamada arayüz ögesinin yeni platformlarda çok önemli olduğu ve bunun kontrolünün ortaklara bırakılmayacağı dile getirildi.





Google aynı evde kullanılan iki Android TV kutusunun veya iki arabanın farklı arayüzler sunarak kullanımı karmaşıklaştırmasını istemiyor. Aynı durum Android Wear için de geçerli. Bu bakımdan Google cihazlara verilecek güncellemeleri kendisi üstlenecek mobil cihaz dünyasının aksine güncellemeler tek bir noktadan çıkacak. Böylece tüm cihazlar aynı anda güncelleme alabilecek. Sadece akıllı saat yüzlerinin birbirinden farklı olabileceği belirtiliyor.





Google bu kararıyla diğer taraftan üreticilerin dış görünüme ağırlık vermesini sağlayacak. Android Wear akıllı saatleri estetik, kullanılan malzeme, boyutlar, ağırlık, ekran kalitesi gibi özellikleri ile ön plana çıkmaya çalışacak. Google'ın yeni platformlarının ilk ürünleri yıl sonuna doğru piyasada olacak.

http://www.pcworld.com/article/2369738/google-says-oem-skins-wont-dilute-android-wear-android-tv-and-android-auto.html