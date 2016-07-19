Google, Android ekosistemine 2 milyon Hintli geliştirici kazandıracak

Gelişmekte olan ülkeler sınıfında olsa da, Hindistan’ın beyin gücü tartışılmaz. Microsoft’un patronu Satya Nadella, Radeon grubu başkanı Raja Koduri, Google patronu Sundar Pichai, ülkenin teknoloji dünyasına nasıl yön verdiğinin en büyük göstergesi. Google, bu beyin potansiyelini sonuna kadar kullanmak niyetinde.

Google’ın ülkedeki eğitim kurumları ile birlikte başlattığı Android Skilling programı ile, toplamda 2 milyon geliştiricinin Android yazılım eğitimi alması planlanıyor. Ayrıca hükümetin yazılım geliştirme programı da, Google’ı destekleyeceğini açıkladı.

Hindistan’ın geliştirici potansiyeli gerçekten dikkat çekici. 2018 yılında, ülkede 4 milyon geliştirici olacağı tahmin ediliyor. 1.2 milyarı geçen nüfus içerisinde belki 4 milyon rakamı çok az gibi duruyor ancak ABD’deki geliştirici sayısı bundan daha az olacak.

Ayrıca Bkz.

"Gameloft’tan bu kez dedektiflik oyunu"

4 milyon geliştirici içerisinden sadece 1 milyonu mobil dünyada faaliyet gösteriyor. Bu bakımdan, firmaların yatırımları da önem kazanıyor. Hem 1 milyon geliştiriciden kısa süre içerisinde verim elde etmek, hem de kalan 3 milyon içerisinden yeni mobil geliştiriciler kazanmak temel amaç.

Google, programa yaklaşık 2000 üniversite ve 4000 fakültenin katılmasını bekliyor. Her yıl toplamda 250 bin kişinin Android yazılım eğitiminden geçmesi bekleniyor. Rakamlara göre, Android Skilling ülkedeki en büyük geliştirici eğitim programı olacak.

Sadece Google değil, Apple da Hintli geliştiricilerin potansiyelinden faydalanmak istiyor. Ülkeyi geçtiğimiz ay ziyaret eden Tim Cook, Bangalore şehrinde bir geliştirici programı başlatmak ve iOS ekosistemine yeni yetenekler kazandırmak istediğini açıklamıştı.