Google, Android’den bugüne kadar 31 Milyar Dolar kazandı

Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi konumunda bulunan Android, önü alınamaz bir hızla yükselişini sürdürüyor. Google bünyesinde gelişimini sürdüren işletim sisteminin patentler konusunda elini yıllardır olabildiğince güçlendiren Google, Java SE kullanımı nedeniyle Oracle’la yaşadığı problemlerdense bir türlü kurtulamamıştı.

Oracle ile Google arasındaki sorun ne?

31 Milyar Dolar

Android’den hak iddiasını sürdüren Oracle, son olarak mahkemeye sunduğu belgelerde ise işi başka bir boyuta taşıdı. Oracle’ın avukatları, Google’ın bugüne kadar Android’den 31 Milyar Dolar gelir elde ettiğini iddia ediyor. Üstelik raporda bu gelirin sadece 9 Milyar Dolar’ının Android’e yapılan harcamalar olduğu, 22 Milyar Dolar’ının ise doğrudan kâr olarak Google’ın kasasına girdiği ifade edilmiş. Google’ın Android’i 2005 yılının Temmuz satın aldığını hesap edince 10 yılda artan bir ivme ile elde edilen kazanç yılda 2 Milyar Dolar’ın üzerinde gerçekleşiyor.

Bir diğer konu ise Google Play Store gelirleri. Apple burada şeffaf bir tutum sergileyip gelirlerini kamuoyu ile paylaşıyordu. Google ise verileri olabildiğince gizli tutmaya gayret ediyor. Bu gizlilik çabasının arkasında ise Oracle ile yaşanan süreçler olabilir.

Google ile Oracle arasında uzun zamandır süre gelen davalarda şu anda durum berabere görünüyor. Oracle işin peşini bırakmayacak Google ise bir meblağ ödemek istemeyecektir. Günün sonunda şimdilik iş Open JDK’ya yaramış durumda. İlerleyen günlerde ne olacağını ise zaman gösterecek.

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Oracle, sahibi olduğu Java’nın kullanım haklarındaki ihlaller nedeniyle Android’e karşı davalar açtı. 2012’de Google lehine sonuçlanan dava, 2014’te Federal Mahkeme kararıyla Oracle lehine dönmüştü. İki büyük şirket arasında süren mücadeleler Google’ı da bezdirmiş olacak ki şirketin Android N güncellemesinde bir dizi değişikliğe imza atacağı olacağı gündeme geldi. Google’ın yeni sürümlerde kademeli olarak Open JDK’e geçeceği bugünlerde sıcak bir konu.Bu rakam Google gibi büyük bir şirket için bile çok çok büyük bir kazanç. Bu para ülkeler için bile çok büyük rakam. Biraz daha indirgeyerek bakalım. Mesela ülkemizde mülteciler için harcanan paranın bugüne kadar 7.6 Milyar Dolar olduğunu daha önce siyasilerin açıklamalarından hatırlıyoruz.Google’ın Android’den elde ettiği gelir, öncelikli olarak Adsense ve Admob reklam sisteminin güçlendirilmesi odağına dayanıyor aslında. Kullanıcı verilerini reklam istatistiklerinde kullanarak kanalize edilmiş reklam faaliyetlerini güçlendiren Google, reklam verenlere daha yüksek bir isabet oranıyla istedikleri kitleye ulaşma imkanı tanıyor. Böylelikle de reklam pazarında fiyatını yükseltiyor.Zaten Oracle avukatları da mahkemeye sundukları belgelerde Google’ın Android’den elde ettiği “olağan üstü karlılıktaki ticari geliri” açıklaması yönünde bir başvuru yapmış durumda. Google ise buna yanıt olarak Oracle’ın elde ettiği verileri içerden sızdırdığına ve yüksek hassasiyete sahip finansal verilerin Google’ın ticari pozisyonuna zarar verebilecek seviyede olduğuna yönelik bir yanıt vermiş.