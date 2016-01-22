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Google, Android’den bugüne kadar 31 Milyar Dolar kazandı

Google’ın Android’in ilk çıktığı günden bu yana platformdan 31 Milyar Dolar gelir elde ettiğini söylesek ne düşünürdünüz? Üstelik bu odaktaki iddiaların sahibi Google’ın belalısı bir şirket.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Google, Android’den bugüne kadar 31 Milyar Dolar kazandı

Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi konumunda bulunan Android, önü alınamaz bir hızla yükselişini sürdürüyor. Google bünyesinde gelişimini sürdüren işletim sisteminin patentler konusunda elini yıllardır olabildiğince güçlendiren Google, Java SE kullanımı nedeniyle Oracle’la yaşadığı problemlerdense bir türlü kurtulamamıştı.
Oracle ile Google arasındaki sorun ne?

Oracle, sahibi olduğu Java’nın kullanım haklarındaki ihlaller nedeniyle Android’e karşı davalar açtı. 2012’de Google lehine sonuçlanan dava, 2014’te Federal Mahkeme kararıyla Oracle lehine dönmüştü. İki büyük şirket arasında süren mücadeleler Google’ı da bezdirmiş olacak ki şirketin Android N güncellemesinde bir dizi değişikliğe imza atacağı olacağı gündeme geldi. Google’ın yeni sürümlerde kademeli olarak Open JDK’e geçeceği bugünlerde sıcak bir konu.

31 Milyar Dolar

Android’den hak iddiasını sürdüren Oracle, son olarak mahkemeye sunduğu belgelerde ise işi başka bir boyuta taşıdı. Oracle’ın avukatları, Google’ın bugüne kadar Android’den 31 Milyar Dolar gelir elde ettiğini iddia ediyor. Üstelik raporda bu gelirin sadece 9 Milyar Dolar’ının Android’e yapılan harcamalar olduğu, 22 Milyar Dolar’ının ise doğrudan kâr olarak Google’ın kasasına girdiği ifade edilmiş. Google’ın Android’i 2005 yılının Temmuz satın aldığını hesap edince 10 yılda artan bir ivme ile elde edilen kazanç yılda 2 Milyar Dolar’ın üzerinde gerçekleşiyor.

Bu rakam Google gibi büyük bir şirket için bile çok çok büyük bir kazanç. Bu para ülkeler için bile çok büyük rakam. Biraz daha indirgeyerek bakalım. Mesela ülkemizde mülteciler için harcanan paranın bugüne kadar 7.6 Milyar Dolar olduğunu daha önce siyasilerin açıklamalarından hatırlıyoruz.

Google Android’den nasıl para kazanıyor?

Google’ın Android’den elde ettiği gelir, öncelikli olarak Adsense ve Admob reklam sisteminin güçlendirilmesi odağına dayanıyor aslında. Kullanıcı verilerini reklam istatistiklerinde kullanarak kanalize edilmiş reklam faaliyetlerini güçlendiren Google, reklam verenlere daha yüksek bir isabet oranıyla istedikleri kitleye ulaşma imkanı tanıyor. Böylelikle de reklam pazarında fiyatını yükseltiyor.

Bir diğer konu ise Google Play Store gelirleri. Apple burada şeffaf bir tutum sergileyip gelirlerini kamuoyu ile paylaşıyordu. Google ise verileri olabildiğince gizli tutmaya gayret ediyor. Bu gizlilik çabasının arkasında ise Oracle ile yaşanan süreçler olabilir.

Zaten Oracle avukatları da mahkemeye sundukları belgelerde Google’ın Android’den elde ettiği “olağan üstü karlılıktaki ticari geliri” açıklaması yönünde bir başvuru yapmış durumda. Google ise buna yanıt olarak Oracle’ın elde ettiği verileri içerden sızdırdığına ve yüksek hassasiyete sahip finansal verilerin Google’ın ticari pozisyonuna zarar verebilecek seviyede olduğuna yönelik bir yanıt vermiş.

Google ile Oracle arasında uzun zamandır süre gelen davalarda şu anda durum berabere görünüyor. Oracle işin peşini bırakmayacak Google ise bir meblağ ödemek istemeyecektir. Günün sonunda şimdilik iş Open JDK’ya yaramış durumda. İlerleyen günlerde ne olacağını ise zaman gösterecek.

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Guest-BF8E9B238 3 yıl en beğenilen
İyi de java bedava. İsteyen herkes java ile uygulamasını yazıp milyonlarca dolara satabilir ve oracle a tek kuruş ödemek zorunda değil. Adamların derdi şu; zamanında Sun a bir dünya para sayıp satın almıştı, javayı geliştirmek için de o kadar uğraştı ama kaymağını google yedi. Herifler dolandırılmış gibi hissediyor kendilerini.
İyi de java bedava. İsteyen herkes java ile uygulamasını yazıp milyonlarca dolara satabilir ve oracle a tek kuruş ödemek zorunda değil. Adamların derdi şu; zam...
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serafon 3 yıl
elektro_gadget
İyi de java bedava. İsteyen herkes java ile uygulamasını yazıp milyonlarca dolara satabilir ve oracle a tek kuruş ödemek zorunda değil. Adamların derdi şu; zamanında Sun a bir dünya para sayıp satın almıştı, javayı geliştirmek için de o kadar uğraştı ama kaymağını google yedi. Herifler dolandırılmış gibi hissediyor kendilerini.

Google çam şeytanı zaten Linux u al javayı al apple ın oluşturduğu pazarı al hop adam ol!
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kadirirdem 3 yıl
bence bu kadar yıl az bile kazanmış gerçi android zaten bedava uygulamalardan kazanıyor....
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wolf silver 3 yıl
Allah daha da arttırsin binlerce insan çalışıyor orada ve kazanıyorlar....
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FRAPS_TR 3 yıl
Android bu kadar gelişmişken sıfırdan yeni işletim sistemi yazamazlar. (Windows phonenin durumu belli)Kısaca sıfırdan yazsalarda tutmaz.

O yüzden oracle firmasının hakkı ödenmeli.
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Guest-BF8E9B238 3 yıl
İyi de java bedava. İsteyen herkes java ile uygulamasını yazıp milyonlarca dolara satabilir ve oracle a tek kuruş ödemek zorunda değil. Adamların derdi şu; zamanında Sun a bir dünya para sayıp satın almıştı, javayı geliştirmek için de o kadar uğraştı ama kaymağını google yedi. Herifler dolandırılmış gibi hissediyor kendilerini.
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Patren 3 yıl
bence oracle kullanıyorsa google javayı ücret ödemek zorunda oracleye
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umut_baris 3 yıl
Sırf Google büyük şirket diye davayı resmen süründürüyorlar. Adamın teknolojisini kullanıyorsan parasını ödeyeceksin.
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alemburda34 3 yıl
Google su firmayi bastan satin almyi akil etseydi iyi olurdu. Sonucta paranin satin alamayacagi seyler var ama bu Oracle degil.
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Cenkay KESER 3 yıl alemburda34
alemburda34
Google su firmayi bastan satin almyi akil etseydi iyi olurdu. Sonucta paranin satin alamayacagi seyler var ama bu Oracle degil.

Dünyanın en büyük 2. yazılım firmasından bahsediyoruz burda. Kurumsal alanda inanılmaz işler yapan, linux sektörünü domine etmiş bir yazılım devi Oracle. Ceosu dünyanın en zengin 2. insanı. Kolay kolay satacak bir firma değil.
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leventdln 3 yıl
Google demek android demek olmuyor buda
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There goes your life 3 yıl
%80 gibi bir market payı var geriye kalan ise ios bu saatten sonra yeni bir os nasıl pazar payı yakalayacak merak ediyorum
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