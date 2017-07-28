Google Anlık Arama özelliği kaldırıldı

Google’ın yıllardır masaüstü arama versiyonunda kullandığı ve arama motoruna kelimeleri yazmaya başladığınızda ilgili sonuçları anlık olarak listeleyen Anlık Arama özelliği tarihe karışıyor. Firma masaüstü ve mobil arama tecrübelerini eşitlemek niyetinde.
Aynı tecrübe
İlk kez 2010 yılında kullanıma sunulan Anlık Arama özelliği devrimsel olarak tanımlanmıştı ve kullanıcı daha yazımını bitirmeden sonuçları listeleyebiliyordu. Google’ın arama konusundaki potansiyelini göstermesi açısından önemli olan Anlık Arama özelliğine artık gerek kalmadı.
Kullanıcıların artık mobil cihazlarda daha çok arama yapıyor olması iptal kararındaki en büyük etken. Bilindiği üzere mobil aramalarda sadece arama önerileri çıkıyordu. Anlık Arama özelliği mobilde işlevsel değildi. Firma masaüstünde de aynı tecrübenin yaşanmasını istiyor.Ayrıca Bkz. "Google işletmelere soru-cevap bölümü hazırlıyor"
Anlık Arama özelliği 26 Temmuz itibariyle masaüstü versiyondan kaldırılmış durumda. Arama motoruna terimlerinizi yazdığınız zaman sadece önerilen tümceler karşınıza çıkacak. İstediğiniz bir tümceye tıkladığınızda ise ilgili arama sonucu listelenecek.
http://www.ibtimes.co.in/google-kills-instant-search-make-searching-faster-more-fluid-736174 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
10 dk içinde 100 siteyi dolaşıyormuş gibi oluyordu insan !
zamandan çok kazanıyordun IQ seviyesinde ani gelişmeler oluyordu bazen !
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