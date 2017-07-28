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Google Anlık Arama özelliği kaldırıldı

Arama çubuğuna kelimeyi yazmaya başladığınız andan itibaren sonuçları listeleyen Google’ın Anlık Arama özelliği tarih oldu. Özellik masaüstü sistemlerden kaldırıldı.
1 yıl
6,6b
1
20
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın yıllardır masaüstü arama versiyonunda kullandığı ve arama motoruna kelimeleri yazmaya başladığınızda ilgili sonuçları anlık olarak listeleyen Anlık Arama özelliği tarihe karışıyor. Firma masaüstü ve mobil arama tecrübelerini eşitlemek niyetinde.

Aynı tecrübe

İlk kez 2010 yılında kullanıma sunulan Anlık Arama özelliği devrimsel olarak tanımlanmıştı ve kullanıcı daha yazımını bitirmeden sonuçları listeleyebiliyordu. Google’ın arama konusundaki potansiyelini göstermesi açısından önemli olan Anlık Arama özelliğine artık gerek kalmadı.

Kullanıcıların artık mobil cihazlarda daha çok arama yapıyor olması iptal kararındaki en büyük etken. Bilindiği üzere mobil aramalarda sadece arama önerileri çıkıyordu. Anlık Arama özelliği mobilde işlevsel değildi. Firma masaüstünde de aynı tecrübenin yaşanmasını istiyor.

Ayrıca Bkz. "Google işletmelere soru-cevap bölümü hazırlıyor"

Anlık Arama özelliği 26 Temmuz itibariyle masaüstü versiyondan kaldırılmış durumda. Arama motoruna terimlerinizi yazdığınız zaman sadece önerilen tümceler karşınıza çıkacak. İstediğiniz bir tümceye tıkladığınızda ise ilgili arama sonucu listelenecek. 

 

http://www.ibtimes.co.in/google-kills-instant-search-make-searching-faster-more-fluid-736174 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
KaleyDeskop 1 yıl en beğenilen
bu özellik harbi işe yarıyordu, ne akla hizmet kaldırıyorlar anlayamadım..
1 Yanıt Yanıtla +24
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Fx_57,5 1 yıl
çok iyi bir özelliği kaldırmışlar yerine saçma sapan, baş belası otomatik video oynatma sonucunu getiriyorlar,kim yönetiyor arama motoru kısmını merak ediyorum!
çok iyi bir özelliği kaldırmışlar yerine saçma sapan, baş belası otomatik video oynatma sonucunu getiriyorlar,kim yönetiyor arama motoru kısmını merak ediyorum!...
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Yanıtla +14
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LegendM 1 yıl
Kotu olmus, umarim yakinda geri gelir.
Yanıtla +5
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LambayaFunfDe 1 yıl
Kusursuz çalışmıyordu ki arada sorunlar olabiliyordu
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axaxa 1 yıl
İyiydi yazık olmuş
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SEO-Uzmanı 1 yıl
ben "google reader" projesinin kalkmasına yanarım !
10 dk içinde 100 siteyi dolaşıyormuş gibi oluyordu insan !
zamandan çok kazanıyordun IQ seviyesinde ani gelişmeler oluyordu bazen !
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Quard 1 yıl
İşe yarar olmasaydı kaldırmazlardı,işe yararlı ki kaldırıyorlar.
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Biyturs_OnSr 1 yıl
Ben sevindim açıkçası kaldırılmasına, hoşlanmadığım bir özellikti.
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DH Misafiri 1 yıl
Mobilde çalışmıyorsa hiç bir yerde çalışmasın. Nasıl bir mantıktır bu.
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Kerim5100 1 yıl
İnsan ne diye kendinden soğutur ki :/
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By.TRabZonLu™ 1 yıl
düzgün bisey yapın
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Marquis-de-Sade` 1 yıl
Özelliği tam olarak anlayamadım biri aydınlatabilir mi? Şu an Google üzerinden arama yaptığımda örneğin X yazdığımda ilgili en popüler sonuçlar çıkıyor.
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Zuko 1 yıl
Masaustu ve mobili esitlemek icin mobili daha iyi seviyeye getirme de masaustunu geriye cek. Kafaya bak. Hicbir zaman masaustune ulasamayacaksiniz, ayni konsollar gibi.
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