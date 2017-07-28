Google Anlık Arama özelliği kaldırıldı

Google’ın yıllardır masaüstü arama versiyonunda kullandığı ve arama motoruna kelimeleri yazmaya başladığınızda ilgili sonuçları anlık olarak listeleyen Anlık Arama özelliği tarihe karışıyor. Firma masaüstü ve mobil arama tecrübelerini eşitlemek niyetinde.

Aynı tecrübe

İlk kez 2010 yılında kullanıma sunulan Anlık Arama özelliği devrimsel olarak tanımlanmıştı ve kullanıcı daha yazımını bitirmeden sonuçları listeleyebiliyordu. Google’ın arama konusundaki potansiyelini göstermesi açısından önemli olan Anlık Arama özelliğine artık gerek kalmadı.

Kullanıcıların artık mobil cihazlarda daha çok arama yapıyor olması iptal kararındaki en büyük etken. Bilindiği üzere mobil aramalarda sadece arama önerileri çıkıyordu. Anlık Arama özelliği mobilde işlevsel değildi. Firma masaüstünde de aynı tecrübenin yaşanmasını istiyor.

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Anlık Arama özelliği 26 Temmuz itibariyle masaüstü versiyondan kaldırılmış durumda. Arama motoruna terimlerinizi yazdığınız zaman sadece önerilen tümceler karşınıza çıkacak. İstediğiniz bir tümceye tıkladığınızda ise ilgili arama sonucu listelenecek.