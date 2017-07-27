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Google işletmelere soru-cevap bölümü hazırlıyor

Yerel işletmelerin arama sonuçlarında daha doğru bilgiler verebilmesi adına Google şimdi soru-cevap bölümü hazırlıyor. Belirli şehirlerde bölümün test süreci başlamış durumda.
1 yıl
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3
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google aramalarında bir işletmeye ait detaylı bilgi kartları hepimizin işine yarıyordur. Google daha doğru bilgi sağlaması açısından bu kartları sürekli geliştiriyor. Yeni başlayan bir özellik ziyaretçilerin daha fazla etkileşimini ve dolayısıyla işletmenin tanıtımını sağlayacak.

Soru-cevap

Ukrayna bölgesinde fark edilen pilot özellik, işletmelerin arama sonuçlarındaki kartlarına soru-cevap bölümü ekliyor. Kullanıcılar bu bölümde merak ettikleri soruları soruyor ve bizzat işletmenin sahibi veya diğer kullanıcılar cevap veriyor.

Ayrıca Bkz. "Facebook da bir akıllı hoparlör hazırlığında"

Normalde kartlarda yorum kısmı var ve burada kullanıcılar ziyaretleri sonrasında hem yorum yapıyor hem de yıldız veriyor. Bununla birlikte uzayıp giden yorum listelerinde soruları bulmak ve cevaplamak biraz zorlaşıyor. Soruların ayrı bölüme alınması bu zorluğu biraz giderecek. Böylece işletmeler için daha doğru bilgilere ulaşılabilecek veya müşteriler ziyaret öncesinde aklına gelen soruları sorabilecek.

Henüz test aşamasında olduğu için özelliğin ne zaman hayata geçeceği bilinmiyor ancak muhtemelen ilerleyen zamanlarda daha fazla şehirde test edilmesi için kullanıma açılacak. 

 

https://www.engadget.com/2017/07/26/google-test-questions-answers-section-local-businesses/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 1 yıl
bu süreçin sonuçlarında biri ; google adsense iyice kafayı sıyırdı gitti !
eskiden 2 haftada onaylanan adsens başvurusu !
şu an 2 yıldır onay bekleyen bir sürece doğru gidiyor !
google eski esnek yapısını kaybetti aynı devlet memur zihniyetiyle çalışıyor
ankaradan onay gelecek diyen, veya bize bu konuda bi malumat gemedi diyen memur edasında bir formatlara girdi ki ; ben buna osmanlının duraklama dönemi benzetmesi yapıyorum ! ve başta facebook olmak üzere bir çok yarı başarılı uygulama sonrası !
beklenilen başarıya ulaşamayınca iptal edilen bir çok projeyi hatırlatmak gerekirse
google yavaş yavaş gözle görülmeyecek bir şekilde çöküş süreci her gün olan ama bizlerin hissetmediği düşük çaplı depremler şeklinde ilerlemekte,
son bir umutla ; bir yapay zeka yaparlar da, bir türlü denetleme ve gelişmesi yavaşlamış ve durmuş yeterli seviyeye gelememiş bir çok hizmeti bu yapay zeka değerlendirip daha iyi işlevsellik kazanamaz ise ; google u 10 sene sonra piyasada lider olarak görmek oldukça zor olacak gibi !
google çaptan iyice düşüyor ! ama hala kimse farkında değil !
aynı titanik batıyor dediler ama inanmayanlar anca suyun ayaklarının dibine gelince anladılar ama o noktadan sonra her şey için çok geçti !
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alemburda34 1 yıl
Yeni reklam modelleri gelebilir !
"Fiyat Teklifi Al !"
gibi
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derepaca 1 yıl alemburda34
alemburda34
Yeni reklam modelleri gelebilir !
"Fiyat Teklifi Al !"
gibi

O iş yanlış yerlere gider bence gelmesin.

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