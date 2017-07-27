Google işletmelere soru-cevap bölümü hazırlıyor

Google aramalarında bir işletmeye ait detaylı bilgi kartları hepimizin işine yarıyordur. Google daha doğru bilgi sağlaması açısından bu kartları sürekli geliştiriyor. Yeni başlayan bir özellik ziyaretçilerin daha fazla etkileşimini ve dolayısıyla işletmenin tanıtımını sağlayacak.

Soru-cevap

Ukrayna bölgesinde fark edilen pilot özellik, işletmelerin arama sonuçlarındaki kartlarına soru-cevap bölümü ekliyor. Kullanıcılar bu bölümde merak ettikleri soruları soruyor ve bizzat işletmenin sahibi veya diğer kullanıcılar cevap veriyor.

Ayrıca Bkz.

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Normalde kartlarda yorum kısmı var ve burada kullanıcılar ziyaretleri sonrasında hem yorum yapıyor hem de yıldız veriyor. Bununla birlikte uzayıp giden yorum listelerinde soruları bulmak ve cevaplamak biraz zorlaşıyor. Soruların ayrı bölüme alınması bu zorluğu biraz giderecek. Böylece işletmeler için daha doğru bilgilere ulaşılabilecek veya müşteriler ziyaret öncesinde aklına gelen soruları sorabilecek.

Henüz test aşamasında olduğu için özelliğin ne zaman hayata geçeceği bilinmiyor ancak muhtemelen ilerleyen zamanlarda daha fazla şehirde test edilmesi için kullanıma açılacak.