Google: Aramalarınızı artık el yazınızla yapın

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İnternet dünyasının dev ismi Google, dokunmatik ekranlı akıllı cihazlarda "el yazısı" desteği ile aramaları bir adım daha öteye taşıyor.
Bugün hayata geçen "El yazısı" özelliği ile Google'ın ana sayfası üzerinde istediğiniz herhangi bir yere aramada kullanacağınız kelimeleri cihazınızın klavyesini kullanmadan yazarak aramalarınızı yapabilirsiniz. Belki bir klavyeden yazmak kadar kolay olmasa da bu özelliğinin aramalara farklı bir deneyim ve eğlence getirdiğini söylemek yanlış olmayacaktır.
Ancak "El yazısı" özelliğini kullanabilmek için ilk başta "Ayarlar"a girip bu yeni özelliği aktifleştirmeniz gerekmekte.
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Google'ın çeviride kullandığı yöntemin sağlıklı işlemesi ellerinde fazla çeviri kaynağı bulunmasına bağlıymış.
Katkıda bulunmak isterseniz buyrun: google.com.tr/...
Edit: Bunun masaüstü versiyonu niye yok acaba? Ya da var da ben mi bulamadım.?
On parmak mı yazıyorsunuz normal zamanda? Ben dokunmatik ekranda iki parmaktan fazlasını kullanmayı beceremedim.
-Apple
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