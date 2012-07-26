Google: Aramalarınızı artık el yazınızla yapın

İnternet dünyasının dev ismi Google, dokunmatik ekranlı akıllı cihazlarda "el yazısı" desteği ile aramaları bir adım daha öteye taşıyor.

Bugün hayata geçen "El yazısı" özelliği ile Google'ın ana sayfası üzerinde istediğiniz herhangi bir yere aramada kullanacağınız kelimeleri cihazınızın klavyesini kullanmadan yazarak aramalarınızı yapabilirsiniz. Belki bir klavyeden yazmak kadar kolay olmasa da bu özelliğinin aramalara farklı bir deneyim ve eğlence getirdiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Ancak "El yazısı" özelliğini kullanabilmek için ilk başta "Ayarlar"a girip bu yeni özelliği aktifleştirmeniz gerekmekte.





