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Google: Aramalarınızı artık el yazınızla yapın

6 yıl
10b
1
26
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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İnternet dünyasının dev ismi Google, dokunmatik ekranlı akıllı cihazlarda "el yazısı" desteği ile aramaları bir adım daha öteye taşıyor.

Bugün hayata geçen "El yazısı" özelliği ile Google'ın ana sayfası üzerinde istediğiniz herhangi bir yere aramada kullanacağınız kelimeleri cihazınızın klavyesini kullanmadan yazarak aramalarınızı yapabilirsiniz. Belki bir klavyeden yazmak kadar kolay olmasa da bu özelliğinin aramalara farklı bir deneyim ve eğlence getirdiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Ancak "El yazısı" özelliğini kullanabilmek için ilk başta "Ayarlar"a girip bu yeni özelliği aktifleştirmeniz gerekmekte.


 

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*GameOver* 6 yıl en beğenilen
google bu işi biliyor ama bir android yapamadı
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OverClocK1ng 6 yıl
Reklam çok güzel ya. Bütün parmakları kırılmış, daha yeni kayak dersleri ile ilgili bilgi alıyor. Düşmeden önce aklın nerdeydi be adam.
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suatkara 6 yıl
Önce çeviri yi bir düzeltsinler.
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turuncum 6 yıl suatkara
Türkçenin farklı bir dil ailesinde olmasından ve çevrili kaynağın azlığından kaynaklanıyor bu sorun.

Google'ın çeviride kullandığı yöntemin sağlıklı işlemesi ellerinde fazla çeviri kaynağı bulunmasına bağlıymış.
Katkıda bulunmak isterseniz buyrun: google.com.tr/...


Edit: Bunun masaüstü versiyonu niye yok acaba? Ya da var da ben mi bulamadım.?
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Virtual Reality 6 yıl
Apple bu teknolojiyi eninde sonunda cihazlarında kullanacak. Şimdi Google şirketi Apple şirketine dava açsa hoş olur mu? Ama Google ve Samsung öyle bir dava açmaz. Apple gibi insanlık düşmanı değiller insanlar insan. İnsanlığın hayrına olan hiç bir şeyde mahkemeye gitmezler. Ama Apple' ın gözünü para hırsı bürümüş
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Pis@gor 6 yıl
Denemeyenler muhakkak Google in sesli aramasını denesin. Türkceyi harika anliyor. Bir de chrome da artık siteleri falan yazmıyorum. Mesela "forum nokta donanimhaber nokta kom" dediğimde direk siteyi açıyor.
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JeanCarlo 6 yıl
süper bir uygulama
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sertacarslan 6 yıl
NavyCat
Güzel bir özellik, parmaklarında sorun olan insanlar için birebir.

On parmak mı yazıyorsunuz normal zamanda? Ben dokunmatik ekranda iki parmaktan fazlasını kullanmayı beceremedim.
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adon80 6 yıl
öbür türlü daha rahat:)
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mehmetoguzderin 6 yıl
Denemek lazım :D
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Bamya Avcisi 6 yıl
Nokia telefonlarda olmuyor.
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Burning Desire 6 yıl
Güzel bir özellik, parmaklarında sorun olan insanlar için birebir.
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oRHaN_7 6 yıl
nokia n8 ile oluyormu bu
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DH Misafiri 6 yıl
Saol Google kardeş bizim reklamıda yapmışın arada
-Apple
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