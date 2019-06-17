Sesli asistan dendiğinde akla gelen ilk uygulama hiç şüphesiz Google Asistan. Hem yapay zeka özellikleri hem de sorduğunuz sorulara verdiği yanıtlarla diğer sesli asistanların önüne geçiyor. Google da yeni özelliklerle asistanını güçlendirmeye devam ediyor. Bunlardan en sonuncusu kullanıcılar tarafından fark edildi. Google Asistan arabanızı park ettiğiniz yeri otomatik olarak hatırlıyor.

Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok

Otomatik kısmı önemli çünkü telefonunuz üzerinde hiçbir işlem yapmıyorsunuz. Google Asistan, konum geçmişinizi kullanarak arabanızdan inip yürümeye başladığınız yeri park ettiğiniz nokta olarak alıyor. Yani tüm işlem otomatik olarak gerçekleşiyor. Böylece park ettiğiniz yeri unutma sorunundan Google Asistan yardımıyla kurtulabileceksiniz.

Google Haritalar uygulamasında aracınızı park ettiğiniz yeri elle işaretleyebileceğiniz bir özellik halihazırda bulunuyordu. Ancak Google Asistan’ın tüm bu işlemi otomatik olarak gerçekleştirmesi çok daha kullanışlı olacaktır. Özelliği deneyenlerin belirttiğine göre işaretlenen nokta tam olarak doğru olmasa da oldukça yakın.

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Geçtiğimiz senenin sonunda Türkçe desteği ile sunulan Google Asistan, kazandığı yeni özelliklerle birlikte kullanıcıların önemli bir yardımcısı haline gelmeye başladı. Amazon Alexa, Apple Siri vb. farklı firmaların sesli asistanları Google Asistan’ın gerisinde kalıyorlar.

https://9to5google.com/2019/06/16/google-assistant-parking-feature/