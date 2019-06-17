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Google Asistan, arabanızı park ettiğiniz yeri otomatik olarak hatırlıyor

Bazı kullanıcılar Google Asistan’ın yeni bir özelliğini fark ettiler. Arabanızı park ettiğiniz yer Google Asistan tarafından otomatik olarak algılanıyor. Detaylar haberimizde.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google Asistan, arabanızı park ettiğiniz yeri otomatik olarak hatırlıyor
Sesli asistan dendiğinde akla gelen ilk uygulama hiç şüphesiz Google Asistan. Hem yapay zeka özellikleri hem de sorduğunuz sorulara verdiği yanıtlarla diğer sesli asistanların önüne geçiyor. Google da yeni özelliklerle asistanını güçlendirmeye devam ediyor. Bunlardan en sonuncusu kullanıcılar tarafından fark edildi. Google Asistan arabanızı park ettiğiniz yeri otomatik olarak hatırlıyor.

Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok

Otomatik kısmı önemli çünkü telefonunuz üzerinde hiçbir işlem yapmıyorsunuz. Google Asistan, konum geçmişinizi kullanarak arabanızdan inip yürümeye başladığınız yeri park ettiğiniz nokta olarak alıyor. Yani tüm işlem otomatik olarak gerçekleşiyor. Böylece park ettiğiniz yeri unutma sorunundan Google Asistan yardımıyla kurtulabileceksiniz.

Google Haritalar uygulamasında aracınızı park ettiğiniz yeri elle işaretleyebileceğiniz bir özellik halihazırda bulunuyordu. Ancak Google Asistan’ın tüm bu işlemi otomatik olarak gerçekleştirmesi çok daha kullanışlı olacaktır. Özelliği deneyenlerin belirttiğine göre işaretlenen nokta tam olarak doğru olmasa da oldukça yakın.

Ayrıca Bkz. "Google, şarkı sözlerini Genius.com’dan kopyalamakla suçlanıyor"

Geçtiğimiz senenin sonunda Türkçe desteği ile sunulan Google Asistan, kazandığı yeni özelliklerle birlikte kullanıcıların önemli bir yardımcısı haline gelmeye başladı. Amazon Alexa, Apple Siri vb. farklı firmaların sesli asistanları Google Asistan’ın gerisinde kalıyorlar.


https://9to5google.com/2019/06/16/google-assistant-parking-feature/ Yorum Yaz
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AirSupport 3 gün en beğenilen DH Misafiri
Bu ne sığ yorumdur ya.
Apple 3 sene önce yapıyormuş ee yapsın yani? Bende kullanıyorum Maps’te bu özelliği ama Maps’in bulamadığı çoğu yeri google mapste kullanıyorum. Google Maps’e gelmesi daha iyi oldu. Sırf yorum yapmak için yorum yapmayın şuraya
Bu ne sığ yorumdur ya.Apple 3 sene önce yapıyormuş ee yapsın yani? Bende kullanıyorum Maps’te bu özelliği ama Maps’in bulamadığı çoğu yeri google mapste k...
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Dişhekimi06 3 gün
Bu ramazan ayının başında arkadaşla iftara gitmiştik ilk onun telefonun da görmüştüm. Kısacası aylar önce vardı bu özellik. Arkadaşa da ilk defa gördüm demiştim o bayadır kullanıyormuş sanırım.
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burakdc 3 gün
Kusura bakmayin cahilligime verin arabadan inip yurudugumu nasil anliyor ayrica bu ozellik kapali avm katli otoparklarinda ise yariyormu
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Fakirdepocu 3 gün burakdc
Benim bildigim kadariyla ivme olcer sensoru sayesinde oluyor. Belli bir surata kadar yurume diyor, onun ustune kosma diyor, onun bir ustune ise vasita ile hareket diyor. Vasitalarda farkli kategorilere sahip. Bisiklet araba gibi. Bazen bisikletle giderken arabayla gitmis gibi algilayabilir, bazen de arabayla giderken bisikletle gidiyormus gibi algilayabilir ama haberde sorulan sorularla birlikte karar verildigini soyluyor. Yani yapay zekayi da kullanarak bu hatanin onune gecmeye calisiyorlar.
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medyxnet 3 gün
olsun biz yine park ettiğimiz yerin fotografını çekeceğiz
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khaos 3 gün
Zaten var olanı önce kaldır sonra tekrar getir yenilik diye sun tam da google tr işi sormazlar mı ilk anda var olan rutinler ve voice match e ne oldu diye?
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yorumculuklar 3 gün
Google Asistan ilk çıktığında bu özellik vardı, telefonun dilini İngilizce yapıp aktifleştiriyordum Asistan'ı bu özelliği baya kullanmıştım, sokak aralarına parkettiğim zamanlar. Türkçe asistan geldiğinde özelliği göremediğimde anlam verememiştim, geçen arada bir yine gelip gitti bu özellik bende, şuan yok mesela.
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DH Misafiri 3 gün
Apple kullanıcısıyım 1 yılı aşan süredir bu özellik apple da var
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MehmetNY 3 gün DH Misafiri
Android kullanıcısıyım, 7 yıldır play store'da olan uygulamayla yapabiliyorsun zaten bunu.
bundan 7 yıl önce. şimdi git download yapmayan telefonunla mutlu mesut yaşa
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DH Misafiri 3 gün
Yazık....
Apple bunu en az 3 senedir yapıyor zaten....
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AirSupport 3 gün DH Misafiri
Bu ne sığ yorumdur ya.
Apple 3 sene önce yapıyormuş ee yapsın yani? Bende kullanıyorum Maps’te bu özelliği ama Maps’in bulamadığı çoğu yeri google mapste kullanıyorum. Google Maps’e gelmesi daha iyi oldu. Sırf yorum yapmak için yorum yapmayın şuraya
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balcis 3 gün
bu eskiden vardı, sonradan kaldırdılar. şimdi yeni diye tekrar geliyor. google'ın ne halt ettiği belli değil. bu kadar kullanışlı bir şeyi neden kaldırırsın?
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smart1978 3 gün
Google'dan ince dusunulmus hizmeter :)
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