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    Google Asistan'da bulunan 17 özellik kaldırılıyor

    Google, Android telefonlardaki Google Asistan'da bulunan 17 özelliğin kaldırılacağını açıkladı. Firma, bu özelliklerin kullanılmadığını söylerken kalite ve güvenilirliğe odaklandığını belirtiyor.

    Google Asistan'da bulunan 17 özellik kaldırılıyor Tam Boyutta Gör

    Arama devi, yeterince kullanılmayan birkaç Google Asistan özelliğini kaldıracağını açıkladı. Bunlar arasında e-posta, video veya sesli mesaj göndermek için sesinizi kullanma özelliği gibi şeyler yer alıyor. Şirket ayrıca Google uygulamasında ve Pixel Arama çubuğunda mikrofonun çalışma şeklini de değiştiriyor.

    Google Asistan'da bazı özellikler kaldırılıyor

    26 Ocak'tan itibaren, kaldırılacak olan 17 Asistan özelliğinden herhangi birini etkinleştiren kullanıcılar, bu özelliğin kullanımdan kaldırıldığı konusunda bilgilendirilecek ve çoğu özellik 26 Şubat'ta tamamen kaldırılacak. Bu karar biraz manidar zira bir süre önce Google’ın Asistan hizmeti dahil olmak üzere bazı bölümlerinde yüzlerce çalışanın işine son vereceğini sizlere aktarmıştık.

    Kaldırılan Asistan özellikleri mobil, akıllı saat ve akıllı hoparlör/ekran cihazlarını etkileyecek, ancak Google kaybedilen bazı fonksiyonları yerine koymak için geçici çözümler sunacak. Ancak Calm meditasyon hizmeti entegrasyonu gibi bazı özellikler tamamen kaldırılacak. Esasında kullanıcıların yönlendirileceği alternatifler de kaldırılan özelliklerin birçoğuna doğrudan eşdeğer değil.

    Bu arada mikrofon simgesine dokunulduğunda artık Arama yanıtlarını tetikleyecek olan Google uygulamasında da bazı değişiklikler yapılıyor. Kullanıcılar artık örneğin ışıkları açmak gibi eylemleri tamamlamak için Arama çubuğu mikrofonunu kullanamayacak. Pixel Arama çubuğundaki mikrofon artık Asistan yerine Sesli Arama'yı başlatacağından Pixel cihazlar da bundan etkilenecek.

    Öte yandan Google Asistan’ın biraz daha basit hale getirilmesi ona daha fazla işlevsellik katabilir. Ek olarak yazılım devi ilerleyen dönemlerde Asistan’a Bard yapay zekasını da eklemeyi planlıyor. Dolayısıyla gelecekte daha akıllı bir asistana sahip olunacak gibi duruyor. Bu arada kaldırılacak tüm özelliklere aşağıdan göz atabilirsiniz:

    • Google Play Kitaplar'daki sesli kitapları sesinizle çalma ve kontrol etme. Mobil cihazınızdan sesli kitap yayınlamaya devam edebilirsiniz.
    • Google Asistan özellikli cihazlarda medya alarmları, müzik alarmları veya radyo alarmları ayarlama veya kullanma. Benzer davranışa sahip özel bir Rutin oluşturabilir veya standart bir alarm kullanabilirsiniz.
    • Yemek kitabınıza erişmek veya yönetmek, tarifleri cihazdan cihaza aktarmak, eğitici bir tarif videosu oynatmak veya adım adım tarifleri göstermek. Web ve YouTube'da tarif aramak için Google Asistan'ı kullanabilirsiniz.
    • Akıllı Ekranlarda ve Hoparlörlerde kronometreyi yönetme. Hala zamanlayıcılar ve alarmlar ayarlayabilirsiniz.
    • Bir cihazı aramak veya Google Aile Grubunuza mesaj yayınlamak için sesinizi kullanma. Evinizdeki cihazlara yayın yapmaya devam edebilirsiniz.
    • E-posta, video veya sesli mesaj göndermek için sesinizi kullanma. Hala arama yapabilir ve kısa mesaj gönderebilirsiniz.
    • Google Takvim'de bir etkinliği sesinizle yeniden zamanlama. Yeni bir etkinlik planlamaya devam edebilirsiniz.
    • Mesaj okumak ve göndermek, arama yapmak ve medyayı kontrol etmek için Google Haritalar'da Google Asistan sürüş modunda Uygulama Başlatıcı'yı kullanma. Google Haritalar'da sesli kontrolü aynı şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.
    • Önceden planlanmış Family Bell duyurularını planlamayı veya dinlemeyi isteme. Benzer davranışa sahip özel bir Rutin oluşturabilirsiniz.
    • Calm ile meditasyon yapmayı isteme. YouTube gibi medya sağlayıcıları ile meditasyon seçenekleri istemeye devam edebilirsiniz.
    • Etkinlikler için sesli kontrol artık Fitbit Sense ve Versa 3 cihazlarında kullanılamayacak. Aktiviteleri başlatmak, durdurmak, duraklatmak ve devam ettirmek için cihazınızdaki düğmeleri kullanmanız gerekecek. Pixel Watch'larda etkinlikleri sesle kontrol etmeye devam edebilirsiniz.
    • Uyku özetlerinizi görüntülemek yalnızca Google Akıllı Ekranlarda mümkün olacak. Üçüncü taraf akıllı saatlerde uyku ayrıntılarını sesli olarak istemeye devam edebilirsiniz.
    • Hoparlörlerden ve Akıllı Ekranlardan yapılan aramalar, Duo kullanmadığınız sürece arayan kimliği ile görünmeyecektir.
    • Akıllı Ekranlarda ortamdaki "İşe gidip gelme" süresi tahminlerini görüntüleme. Yine de işe gidip gelme sürelerini sorabilir ve sesli olarak yol tarifi alabilirsiniz.
    • Kişisel seyahat programlarını sesli olarak kontrol etme. Uçuş durumunu sormaya devam edebilirsiniz.
    • Kişileriniz hakkında bilgi isteme. Kişilerinizi aramaya devam edebilirsiniz.
    • Ödeme göndermek, rezervasyon yapmak veya sosyal medyada paylaşım yapmak gibi belirli eylemleri sesli olarak gerçekleştirmeyi isteme. Asistan'dan yüklü uygulamalarınızı açmasını istemeye devam edebilirsiniz.
    Kaynakça https://blog.google/products/assistant/google-assistant-update-january-2024/ https://www.theverge.com/2024/1/11/24034262/google-assistant-removes-17-features-layoffs-pixel-voice-commands
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 1 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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