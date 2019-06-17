Google, şarkı sözlerini Genius.com’dan kopyalamakla suçlanıyor

Virgüller Mors alfabesi için kullanılmış
Şarkıların sözleri değişmeyeceği için bu tarz bir kopyalama olayının kanıtlanması başta pek mümkün görünmüyor. Ancak Genius.com platformdaki şarkı sözlerinin içerisine bir şifre gizlemiş. Sözlerde kullanılan virgüllerin bazıları düz bazıları ise kavisli. Genius.com düz ve kavisli virgülleri Mors alfabesine çevirerek “Red Handed” kelimesini çıkarıyor. Google’ın kullandığı şarkı sözlerini inceleyen Genius Media, virgül kullanımından “Red Handed” kelimesini çıkarabilmişler.
Google, iddialardan sonra içerik üreticilerinin hakları bizim için oldukça önemli şeklinde bir açıklama yaptı. Arama sonuçlarında gösterilen şarkı sözlerinin LyricFind ile yapılan anlaşmayla alındığı belirtildi. LyricFind ise konu ile ilgili açıklama yapmadı. Ancak Google, herhangi bir kopyalama durumu varsa aralarındaki lisans anlaşmasını anında sonlandıracağının altını çiziyor.
https://www.wsj.com/articles/lyrics-site-genius-com-accuses-google-of-lifting-its-content-11560677400 Yorum Yaz Paylaş Tweetle