Google, şarkı sözlerini Genius.com’dan kopyalamakla suçlanıyor

Google’da çoğu aramanız için herhangi bir siteye girmeden yanıt alabiliyorsunuz. Örneğin bir şarkının sözlerini arattığınızda, Google direkt olarak size gösterebiliyor. Bu hizmet 2014 yılından beri Genius.com ismindeki müzik platformu, Google’ın şarkı sözlerini kendinden kopyaladığını iddia ediyor. İddiasını kanıtlama yöntemi ise oldukça ilginç. ’da çoğu aramanız için herhangi bir siteye girmeden yanıt alabiliyorsunuz. Örneğin birarattığınızda, Google direkt olarak size gösterebiliyor. Bu hizmet 2014 yılından beri kullanılabilir durumda ismindeki müzik platformu, Google’ın şarkı sözlerini kendindeniddia ediyor. İddiasını kanıtlama yöntemi ise oldukça ilginç.

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Virgüller Mors alfabesi için kullanılmış

Şarkıların sözleri değişmeyeceği için bu tarz bir kopyalama olayının kanıtlanması başta pek mümkün görünmüyor. Ancak Genius.com platformdaki şarkı sözlerinin içerisine bir şifre gizlemiş. Sözlerde kullanılan virgüllerin bazıları düz bazıları ise kavisli. Genius.com düz ve kavisli virgülleri Mors alfabesine çevirerek “Red Handed” kelimesini çıkarıyor. Google’ın kullandığı şarkı sözlerini inceleyen Genius Media, virgül kullanımından “Red Handed” kelimesini çıkarabilmişler.

Google, iddialardan sonra içerik üreticilerinin hakları bizim için oldukça önemli şeklinde bir açıklama yaptı. Arama sonuçlarında gösterilen şarkı sözlerinin LyricFind ile yapılan anlaşmayla alındığı belirtildi. LyricFind ise konu ile ilgili açıklama yapmadı. Ancak Google, herhangi bir kopyalama durumu varsa aralarındaki lisans anlaşmasını anında sonlandıracağının altını çiziyor.

https://www.wsj.com/articles/lyrics-site-genius-com-accuses-google-of-lifting-its-content-11560677400