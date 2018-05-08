Google Asistan'a Türkiye desteği nihayet geliyor!

Shiftdelete.net'in paylaştığı habere göre, Android kullanıcılarının uzun zamandır merakla beklediği Google Asistant'a sonunda Türkçe desteği geliyor. Bu yıl Türkçe de dahil bir çok dile destek vermesi beklenen Google Asistant'ın destek vereceği diller, 8-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Google I/O konferansında duyurulması bekleniyor. Uygulamaya Türkçe desteği eklendikten sonra ülkenizde desteklenmiyor uyarısı almayacaksınız.

Google'ın, yapay zeka tabanıyla geliştirdiği Google Asistant uygulaması diğer rakipleri Siri, Cortana ve Alexa'dan daha çok veri işleyebiliyor. Bunun en büyük kaynağı da Google arama motorundan da veriler toplayabilmesi. Dolayısıyla Google Asistant, rakiplerine göre daha çok komutu algılayabiliyor ve yerine getirebiliyor. Gelen bilgilere göre Google Asistan uygulaması, Türkiye için yalnızca mobil cihazlarda destek verebilecek. Teknolojik ev ürünlerinde şuan için kullanılması ön görülmüyor. Ayrıca uygulamanın Android 5.0 ve üzeri sürümlerde çalışacağını aktaralım.