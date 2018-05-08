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Google Asistan'a Türkiye desteği nihayet geliyor!

Google Asistan'a bu yıl Türkçe'de dahil bir çok dil desteği gelmesi bekleniyordu. Gelen bilgilere göre Google'ın sesli asistanı Google Asistant'ın Türkçe desteği, Google I/O konferansında duyurulacak.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Google Asistan'a Türkiye desteği nihayet geliyor!
Shiftdelete.net'in paylaştığı habere göre, Android kullanıcılarının uzun zamandır merakla beklediği Google Asistant'a sonunda Türkçe desteği geliyor. Bu yıl Türkçe de dahil bir çok dile destek vermesi beklenen Google Asistant'ın destek vereceği diller, 8-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Google I/O konferansında duyurulması bekleniyor. Uygulamaya Türkçe desteği eklendikten sonra ülkenizde desteklenmiyor uyarısı almayacaksınız.
Google'ın, yapay zeka tabanıyla geliştirdiği Google Asistant uygulaması diğer rakipleri Siri, Cortana ve Alexa'dan daha çok veri işleyebiliyor. Bunun en büyük kaynağı da Google arama motorundan da veriler toplayabilmesi. Dolayısıyla Google Asistant, rakiplerine göre daha çok komutu algılayabiliyor ve yerine getirebiliyor. Gelen bilgilere göre Google Asistan uygulaması, Türkiye için yalnızca mobil cihazlarda destek verebilecek. Teknolojik ev ürünlerinde şuan için kullanılması ön görülmüyor. Ayrıca uygulamanın Android 5.0 ve üzeri sürümlerde çalışacağını aktaralım.

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MoonRider 1 yıl en beğenilen
haberi yayına çıkmadan başkasına okutun
"Google Asistan'a bu yıl Türkçe'de dil bir çok dil desteği gelmesi bekleniyordu."
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NERO2810 3 ay
Google Asistan’ın Türkçe desteği çıktığına göre, önce iPhoneuma aplikasyonu indirdim. Gayet hızlı ve düzenli çalışıyor. Türkçe Siriye göre kat kat daha iyi diyebilirim. Bu yüzden gaza geldim Google Home mini’yi de aldım bugün ama bir türlü cihazı Türkçe olarak ayarlayamadım. Ayarlar kısmında Türkçe dil desteğini göstermiyor. Telefondaki asistan Türkçe anlıyor ama mini anlamıyor. Çok saçma geldi bana. Mesela salonda 4 tane akıllı ampul var. Home mini’ye “Ok Google, ışıkları kapat” deyince “Sorry I can’t understand you” diyor. Sonra ingilizce komut verince anlıyor ve yapıyor. Telefondaki aplikasyondan Türkçe sesli komut vermeye çalışıncada olmuyor. Telefon home mini cihazına senin söylediğini aktardığı için cihazda Türkçe bilmeyince olmuyor. Mesela “OK Google change language settings to Turkish” deyincede “Sorry, I can’t do that I am still learning” diyor
Yanlış anlamayın, İngilizceyi anadilim gibi konuşabiliyorum ama evde eşimle oturumca İngilizce konuşmak saçma geliyor. Madem “Google Asistan artık Türkçe” diye reklam veriyorsun her yere, bununu Google home cihazlarına da öğret bi zahmet
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ettu 11 ay
Şimdi anladım ama benim kullandığım "google now" yurt dışına gittiğimde işime daha çok yarayacak. Şimdilik asistan yedekte kalsın.
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Emre The Sorcerer 11 ay
Asistan daha hoşsohbet. Ve tabi komutlarla bir şeyler yaptırabiliyorsunuz. Evdeki akıllo cihazları kontrol edebiliyorsunuz. Mesela ben google home mini'ye good night diyorum. Evdeki philips hue lambaları söndürüyor, yarınki hava durumunu söylüyor, sonra 30 dk ayarladığım spotify listesini çalıyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ettu 11 ay
Merak ettim şimdi. Bari farklarını yazsaydın öğrenmiş olurduk.
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Emre The Sorcerer 11 ay
Google Asistan bu değil. Arkadaş burada normal google sesli komutlarını kullanmış. Asistan daha farklı.
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ettu 11 ay
Dünden itibaren "google asistan"ı (google now launcher) (android 7.0-HTC M9) kullanmaya başladım. Ayarlarında bazı bölümleri değiştirerek Türkçe konuşup Türkçe sözlü yada yazılı destek alabiliyorum. Bu videoyu izleyin, sizde faydalanın. youtube.com/...
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redoano 1 yıl
"Google Asistan'a bu yıl Türkçe'de dahil bir çok dil desteği gelmesi bekleniyordu"
Türkçe de dahil...
Haber editörüsünüz, böyle basit hatalar yapmamaya özen göstermeniz daha profesyonel işler çıkarmanıza katkı sağlayacaktır.
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zero fear 1 yıl
Shiftdelete & DonanımHaber kardeşliği
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gidi 1 yıl
niye sart iste?. 4ten oncesi olsa neyse, maksat eski cihazlari oldurmek. Yok google enerji ihtiyacini yeklarindan karsiliyormusta bilmem neymiste. Bir telefonun omru icin bicilen sure cok az
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gidi 1 yıl
niye 5 ve üzeri 4 kullanan ve benim gibi yoksul olanlar ne yapsın?
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smart1978 1 yıl gidi
Yeni ozellikler iicn yuksek API sart. Minimum sarti Android 5 olmasi yinede cok iyi ...
Turkce destegi geliyorken yenilikleri ile de geliyor ondan olmasin ...
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