Google Assistan John Legend ile hiç olmadığı kadar karizmatik hâle geldi

Uzun zamandır beklenen haber sonunda geldi ve Google Assistan, John Legend sesine kavuştu.

“talk like a legend” demeniz hâlinde karşınızda John Legend sesiyle var olacak. Sadece belirli sorulara bu “efsane” sesle cevap verecek olan asistan, hava durumunu ve John Legend’ın kendi hayatından detayları aktaracak. Google’ın WaveNet, bu cevapların bazılarını size göre özelleştirecek ve öyle sunacak. Eğer asistan diliniz İngilizce (ABD) olarak ayarlıysa yapmanız gereken çok basit. Asistanınızademeniz hâlinde karşınızdasesiyle var olacak. Sadece belirli sorulara busesle cevap verecek olan asistan, hava durumunu ve John Legend’ın kendi hayatından detayları aktaracak. Google’ın ürkütücü yapay zekası, bu cevapların bazılarını size göre özelleştirecek ve öyle sunacak.

Yapılan açıklamaya göre Legend sadece sınırlı bir süre için aktif olacak. Önceden de söylediğimiz gibi bu sınırlı süre içerisinde maalesef sürekli John Legend sesini duyamayacaksınız. Kayıtlı olmayan ve WaveNet tarafından sentezlenemeyen cümleler, Google’ın kendi sesiyle aktarılacak.

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Bu yenilik ve güzel farklılık ile Google’ın önümüzdeki yıllarda asistandaki ses çeşitliliğini arttıracağı sonucuna varmak sanıyoruz ki yanlış olmaz. Bakarsınız gün gelir, Türkçe'ye de bir şeyler eklenir.