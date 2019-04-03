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Google Assistan John Legend ile hiç olmadığı kadar karizmatik hâle geldi

Google Assistan bir süredir beklendiği üzere John Legend sesine kavuştu. Bu karizmatik ses sadece kısa bir süre kullanılabilecek ve doğal olarak sadece İngilizce'de aktif.
1 ay
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Diğer Yazılım
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Uzun zamandır beklenen haber sonunda geldi ve Google Assistan, John Legend sesine kavuştu.
Eğer asistan diliniz İngilizce (ABD) olarak ayarlıysa yapmanız gereken çok basit. Asistanınıza “talk like a legend” demeniz hâlinde karşınızda John Legend sesiyle var olacak. Sadece belirli sorulara bu “efsane” sesle cevap verecek olan asistan, hava durumunu ve John Legend’ın kendi hayatından detayları aktaracak. Google’ın ürkütücü yapay zekası WaveNet, bu cevapların bazılarını size göre özelleştirecek ve öyle sunacak.
Yapılan açıklamaya göre Legend sadece sınırlı bir süre için aktif olacak. Önceden de söylediğimiz gibi bu sınırlı süre içerisinde maalesef sürekli John Legend sesini duyamayacaksınız. Kayıtlı olmayan ve WaveNet tarafından sentezlenemeyen cümleler, Google’ın kendi sesiyle aktarılacak.
Bu yenilik ve güzel farklılık ile Google’ın önümüzdeki yıllarda asistandaki ses çeşitliliğini arttıracağı sonucuna varmak sanıyoruz ki yanlış olmaz. Bakarsınız gün gelir, Türkçe'ye de bir şeyler eklenir.

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LGatakan 1 ay en beğenilen
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redoano 1 ay
kullanmiyordum ama kullanabilirim bundan sonra
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darkaura 1 ay
bu kadar ovulunce morgan freeman, tuncal kurtiz gibi davudi derin bir ses beklentisi oldu. yani ses kotu degil ama baslik beklentiyi cok yukseltti.
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LGatakan 1 ay en beğenilen
Bize de Candan Erçetin gelsin
1 Yanıt Yanıtla +4
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meego 1 ay LGatakan
çok güzel fikir
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The.Mafia 1 ay
Türkçe sesi duyunca Google asistanı kapatıyoruz siz gidin john legendi koyun
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