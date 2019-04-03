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Android için Spark e-postalara ferahlık getiriyor

Android platformunda kullanıcıların severek kullandığı Inbox by Gmail uygulaması emekliye ayrıldı. E-posta severler yeni arayışlarında Spark'a kolaylıkla yönelebilir.
1 ay
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Mobil Uygulamalar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Google’ın Mart ayıyla birlikte sonlandırdığı şık ve kullanışlı e-posta uygulaması Inbox, yerini Gmail ana uygulamasına bıraktı. Bunu fırsat bilerek mi yoksa yüksek kullanıcı talebini dikkate alarak mı yaptılar bilinmez fakat iOS platformunun çok sevilen e-posta yöneticisi Spark, Android platformuna sonunda geçiş yaptı.
E-postalarınızı size yeniden sevdireceğini söyleyerek açılış yapan Spark, sade bir arayüzü kullanışlı özelliklerle birleştiriyor. Bunun yanında bir de en çok mutlu eden yanı hızı demek yanlış olmaz. Binlerce arşivlenmiş e-posta arasında arama yapmak son derece hızlı ve akıcı.
Android kullanıcılarının can damarı diyebileceğimiz kişiselleştirme de Spark bünyesinde unutulmamış. Uygulama size e-posta görünümünde hangi butonlara yer vermek istediğinize kadar değişiklik yapma imkanı sunuyor. Bildirimleri değiştirmek Android’in yakın versiyonlarında zaten sunuluyor olsa da detaylı modifikasyonlar oldukça tatmin edici. Ana ekran araçları (widget) arasında da klasörlere hızlı erişim olanağı en çok dikkat çekeni.
iOS versiyonu ile arasındaki farklardan en çok dikkat çekeni şimdilik e-posta işlevlerinin üstte yer alması. Bir gönderiyi aşağıya sürükleyerek okuduktan sonra herhangi bir işlem yapmak için odağınızı üste kaydırmanız gerekiyor. Bu tasarım anlayışı sanıyoruz ki Gmail ile benzemek için yapılmış. Kullanıcılar bildiğiniz üzere farklı deneyimleri en başta sevmeyip bir üründen tamamen soğuyabiliyor.
Eğer artık Google’ın Gmail uygulamasını kullanmaktan sıkıldıysanız, Microsoft’tan Outlook ya da Readdle’dan Spark e-posta uygulamasını kesinlikle deneyebilirsiniz.
Google Play Linkleri:

https://sparkmailapp.com/blog/spark-mail-arrives-on-android Yorum Yaz
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TR_Asker 1 ay
Eskiden mymail kullanırdım şimdi yandex mail daha iyi hem türkçe hem birçok mail servisi mevcut hem de karanlık teması da var
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cem650 1 ay
dandik dandik programları övmeyi ne zaman bırakacaksınız.
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mytx 1 ay
myMail gibi bir güzellik varken ne gerek var bunlara.
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canmania 1 ay
birde türkçe dil desteği olsa
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