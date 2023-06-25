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    Fossil saatleri Google Asistan desteğine tekrar kavuşuyor

    Yenilenmiş Wear OS 3 işletim sistemi ile birçok akıllı saate veda eden Google Assistant, yavaş yavaş bu cihazlara geri dönüyor. Yeni güncelleme ile Fossil akıllı saatleri, beklenen özelliğe kavuşuyor.
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    Droid Life - Fossil Gen 6 üzerinde Google Assistant Tam Boyutta Gör
    Android tarafındaki akıllı saatlerin başarısızlığı ile savaşmak isteyen Google, 2021 yılında Samsung ortaklığıyla geliştirdiği Wear OS 3 işletim sistemini tanıtmıştı. WearOS 3, beraberinde birçok yenilik ve performans optimizasyonu getirse de ulaştığı sistemlerde birçok probleme sebep olmuştu. Bu problemlerden biri ise Google Asistan'ın bazı akıllı saatlere veda etmesi olmuştu. Android tarafında popüler bir akıllı saat markası olan Fossil, bu sorunu çözmeye başladı.

    Fossil cihazları Google Assistant desteğine kavuşuyor

    Werar OS 3 güncellemesi ile birçok Fossil Gen 6 saatleri, Google Assistant desteğini kaybetmişti. Fossil, yeni yayınladığı güncelleme ile bu problemi çözdü. Bu güncelleme ile Fossil dışında Diesel, Michael Kors ve Skagen gibi Gen 6 akıllı saatler, bir süre önce kaybettiği Google Asistan’a tekrar kavuşuyor. 

    “Hey Google” komutu veya bir tuş ile aktif olabilen Assistant, kullanıcıların saatleri üzerinden arama yapmalarına, mesajlara cevap vermelerine, müzik kontrol etmelerine ve akıllı ev araçlarını kontrol etmelerine izin veriyor. Ayrıca Fossil Gen 6 akıllı saatlerinin Amazon Alexa asistanını desteklediği de belirtelim.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 2 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 2 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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