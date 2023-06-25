Fossil saatleri Google Asistan desteğine tekrar kavuşuyor

Fossil cihazları Google Assistant desteğine kavuşuyor
Werar OS 3 güncellemesi ile birçok Fossil Gen 6 saatleri, Google Assistant desteğini kaybetmişti. Fossil, yeni yayınladığı güncelleme ile bu problemi çözdü. Bu güncelleme ile Fossil dışında Diesel, Michael Kors ve Skagen gibi Gen 6 akıllı saatler, bir süre önce kaybettiği Google Asistan’a tekrar kavuşuyor.
“Hey Google” komutu veya bir tuş ile aktif olabilen Assistant, kullanıcıların saatleri üzerinden arama yapmalarına, mesajlara cevap vermelerine, müzik kontrol etmelerine ve akıllı ev araçlarını kontrol etmelerine izin veriyor. Ayrıca Fossil Gen 6 akıllı saatlerinin Amazon Alexa asistanını desteklediği de belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D