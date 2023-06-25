Fossil saatleri Google Asistan desteğine tekrar kavuşuyor

Tam Boyutta Gör Android tarafındaki akıllı saatlerin başarısızlığı ile savaşmak isteyen Google, 2021 yılında Samsung ortaklığıyla geliştirdiği Wear OS 3 işletim sistemini tanıtmıştı. WearOS 3, beraberinde birçok yenilik ve performans optimizasyonu getirse de ulaştığı sistemlerde birçok probleme sebep olmuştu. Bu problemlerden biri ise Google Asistan'ın bazı akıllı saatlere veda etmesi olmuştu. Android tarafında popüler bir akıllı saat markası olan Fossil, bu sorunu çözmeye başladı.

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Fossil cihazları Google Assistant desteğine kavuşuyor

Werar OS 3 güncellemesi ile birçok Fossil Gen 6 saatleri, Google Assistant desteğini kaybetmişti. Fossil, yeni yayınladığı güncelleme ile bu problemi çözdü. Bu güncelleme ile Fossil dışında Diesel, Michael Kors ve Skagen gibi Gen 6 akıllı saatler, bir süre önce kaybettiği Google Asistan’a tekrar kavuşuyor.

“Hey Google” komutu veya bir tuş ile aktif olabilen Assistant, kullanıcıların saatleri üzerinden arama yapmalarına, mesajlara cevap vermelerine, müzik kontrol etmelerine ve akıllı ev araçlarını kontrol etmelerine izin veriyor. Ayrıca Fossil Gen 6 akıllı saatlerinin Amazon Alexa asistanını desteklediği de belirtelim.

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Fossil Gen 6 saatleri için Google Asistan kullanıma sunuldu