Google Assistant artık "Hey Google" komutuyla uyandırılabilecek

Android akıllı telefonu sahipleri Google Assistant'ı uyandırmak için “OK Google” komutunu kullanıyorlar. Arama devi şimdi ise Google Assistant'ı uyandırmak için kullanabileceğiniz bir başka komut ekliyor.

Google tarafından sunulan yeni komut "Hey Google" olacak. Sesli komut ilk olarak sadece Google Home cihazları için kullanılabiliyordu ancak şimdi şirket akıllı telefonlar için de etkinleştirdi. Bazı kullanıcılar cihazlarında "Hey Google" komutunun kullanıma sunulduğuna dair bildirim aldıklarını söylüyor.

Hey Google daha kolay telaffuz ediliyor

Google, Android kullanıcılarına Google Assistant'ın hem Hey Google'a hem de OK Google'a yanıt vermek üzere eğitilebileceğini bildiren bir bildirim göndermeye başlamış durumda. Bildirimi henüz almadıysanız, Play Store'dan Google uygulamasının en son sürümünü indirmeniz gerekebilir.

Artık sanal asistanı uyandırmak ve eskiden olduğu gibi sizin için bir şey yapmasını istediğinizde "OK Google" veya "Hey Google" komutlarını kullanabileceksiniz. Google'a göre yeni Hey Google sözcüğü, OK Google'dan daha kolay söylenebilir. Arama devi böylelikle bu özelliği daha fazla kişinin kullanmaya başlayacağını düşünüyor.

https://www.droid-life.com/2017/10/20/hey-google-command-rolling-phones-prompt-re-train-assistant/