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Google Assistant artık "Hey Google" komutuyla uyandırılabilecek

Android cihaz kullanıcıları artık Google Assistant'ı etkinleştirmek için "Hey Google" komutunu da kullanabilecek. Google yeni komutun OK Google'dan daha kolay telaffuz edildiğini düşünüyor.
1 yıl
12,2b
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20
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Android akıllı telefonu sahipleri Google Assistant'ı uyandırmak için “OK Google” komutunu kullanıyorlar. Arama devi şimdi ise Google Assistant'ı uyandırmak için kullanabileceğiniz bir başka komut ekliyor.
Google tarafından sunulan yeni komut "Hey Google" olacak. Sesli komut ilk olarak sadece Google Home cihazları için kullanılabiliyordu ancak şimdi şirket akıllı telefonlar için de etkinleştirdi. Bazı kullanıcılar cihazlarında "Hey Google" komutunun kullanıma sunulduğuna dair bildirim aldıklarını söylüyor.

Hey Google daha kolay telaffuz ediliyor

Google, Android kullanıcılarına Google Assistant'ın hem Hey Google'a hem de OK Google'a yanıt vermek üzere eğitilebileceğini bildiren bir bildirim göndermeye başlamış durumda. Bildirimi henüz almadıysanız, Play Store'dan Google uygulamasının en son sürümünü indirmeniz gerekebilir.
Artık sanal asistanı uyandırmak ve eskiden olduğu gibi  sizin için bir şey yapmasını istediğinizde "OK Google" veya "Hey Google" komutlarını kullanabileceksiniz. Google'a göre yeni Hey Google sözcüğü, OK Google'dan daha kolay söylenebilir. Arama devi böylelikle bu özelliği daha fazla kişinin kullanmaya başlayacağını düşünüyor.

https://www.droid-life.com/2017/10/20/hey-google-command-rolling-phones-prompt-re-train-assistant/ Yorum Yaz
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shadowmexo 1 yıl en beğenilen
Türkçe tam destek gelse de bizde kullansak. Sırf trafikte çektiğim sıkıntılar yüzünden Iphone'a geçmeyi düşünüyorum. Asistan kullanımının çok önemli olduğu bir dönemde yıllardır Android kullanıcıları mahrum kalıyor ne yazık ki.
Türkçe tam destek gelse de bizde kullansak. Sırf trafikte çektiğim sıkıntılar yüzünden Iphone'a geçmeyi düşünüyorum. Asistan kullanımının çok önemli olduğu bir ...
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interwap 1 yıl
"Bana baksana sen Google"
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1 Avatar
copywriter 1 yıl
Türkçe desteği geldi mi diye sormuyorum, zaten İngilizce bile bazen anlamıyor ya da yanlış anlıyor.
Hem kullanan var mı ki?
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System32Deleted 1 yıl
Süper Olmuş..
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SEO-Uzmanı 1 yıl
özetle ; bu komutu bekleme konumunda google ortam dinlemesi yapacak !!!
anlayan anladı (nokta)
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LittleMonster 1 yıl SEO-Uzmanı
Eee tabi yapacak başka türlü nereden duysun senin "hey google" dediğini.
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espinho 5 ay SEO-Uzmanı
Telefonun uygulama izinlerine baktığın zaman zaten uygulamaların çoğuna seni dinleme izni veriyorsun Bunu zaten yapıyorlardı Yeni bir şey değil
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kadirirdem 1 yıl
Bu daha iyi olmuş gerçekten.
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birinci keci sebo 1 yıl
özenti google
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DemirAylak 1 yıl
LAN Google!
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Guest-5B59C177F 1 yıl
hey google çok özgün olmuş.
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aytek66 1 yıl
google asistan çok tırt bişey normalde siri de de çok bişey yok ama az çok sana bişeylere karşılık veriyor. google belli başlı hava nasıl 15 derece gibi şeylere cevap verirken biçok şeyde sorduğun şeyi gidip google da arama yapıyor daha emeklemiyor bile. Doğru düzgün yatırım yapmıyor google buna.
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extinct 1 yıl
önce Türkçe dil desteği ver hey guugul
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Damenda 1 yıl
Hey Cortana vardı bir aralar ama...
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DarkHellKnightX 1 yıl Damenda
Dün güncelledim bilgisayarı. Cortana daha da gelişmiş. Ortamda müzik çalarken bile anlıyor ne dediğini artık.
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