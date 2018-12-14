Google CEO'su, Çin için geliştirilen sansürlü arama motoru ile ilgili net konuşmuyor

Arama motoru devi Google'ın uzun bir süredir yasaklı olduğu Çin pazarına girebilmek için, Çin hükümeti ile birlikte Dragonfly kod adına sahip bir sansürlü arama motoru geliştirdiği biliniyor. Ancak ne Google ne de CEO Sundar Pichai'nin bu konuyu açıklığa kavuşturmaya pek niyeti yok.

Şimdilik böyle bir planımız yok

Google CEO'su Sundar Pichai, Salı günü katıldığı bir konferansta Dragonfly projesi ile ilgili sorular karşısında bir hayli terledi. Google'ın patronu bu projeyi çok büyütmemek gerektiğini ifade ederken, bunun Çin hükümetiyle yapılan bir iç proje olduğunu ve hayata geçirilme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Pichai konuyla ilgili olarak: "Bu projeyle ilgili kendi içimizde bir çalışma yaptık, şimdilik Çin'de bir arama servisi başlatmak gibi bir planımız yok." ifadelerini kullansa da Çin hükümetinin böyle bir proje konusunda istekli olmaları karşısında ne yapacakları sorulduğunda ise konuyla ilgili olarak net cevaplar vermediği gözlendi. Sizlere daha önceki haberlerimizde de duyurduğumuz üzere 250'den fazla Google çalışanı bu projenin iptal edilmesi ile ilgili bildiri yayınlamışlardı. Konu henüz açıklığa kavuşmadı ancak Google'ın bu projeye çekimser kaldığını söylemek yanlış olmayacaktır.

https://www.techspot.com/news/77813-google-ceo-evasive-when-asked-about-dragonfly-congress.html