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Google CEO'su, Çin için geliştirilen sansürlü arama motoru ile ilgili net konuşmuyor

Google CEO'su Sundar Pichai, Çin için geliştirdikleri ve uzun bir süredir gündemde olan ansürlü arama motoru hakkında net ifadeler kullanmaktan kaçınmaya devam ediyor.
5 ay
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Arama motoru devi Google'ın uzun bir süredir yasaklı olduğu Çin pazarına girebilmek için, Çin hükümeti ile birlikte Dragonfly kod adına sahip bir sansürlü arama motoru geliştirdiği biliniyor. Ancak ne Google ne de CEO Sundar Pichai'nin bu konuyu açıklığa kavuşturmaya pek niyeti yok.

Şimdilik böyle bir planımız yok

Google CEO'su Sundar Pichai, Salı günü katıldığı bir konferansta Dragonfly projesi ile ilgili sorular karşısında bir hayli terledi. Google'ın patronu bu projeyi çok büyütmemek gerektiğini ifade ederken, bunun Çin hükümetiyle yapılan bir iç proje olduğunu ve hayata geçirilme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.
Pichai konuyla ilgili olarak: "Bu projeyle ilgili kendi içimizde bir çalışma yaptık, şimdilik Çin'de bir arama servisi başlatmak gibi bir planımız yok." ifadelerini kullansa da Çin hükümetinin böyle bir proje konusunda istekli olmaları karşısında ne yapacakları sorulduğunda ise konuyla ilgili olarak net cevaplar vermediği gözlendi. Sizlere daha önceki haberlerimizde de duyurduğumuz üzere 250'den fazla Google çalışanı bu projenin iptal edilmesi ile ilgili bildiri yayınlamışlardı. Konu henüz açıklığa kavuşmadı ancak Google'ın bu projeye çekimser kaldığını söylemek yanlış olmayacaktır.

https://www.techspot.com/news/77813-google-ceo-evasive-when-asked-about-dragonfly-congress.html Yorum Yaz
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OverClocK1ng 5 ay
Üzüm üzüme baka baka kararır. Ekrem71 in yanında dura dura...
Ansürlü arama motoru ne birader?
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2005 üyesi 5 ay
baska browser ler tureyecek ve bu yuzeysel internet sona erecek ve sansur yada yaptırım uygulanmayacak bütün bu dev firmalar birgun batacak google facebook twiter gibi
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Rebellion87 5 ay
Çinde sosyal medya saçma sapan oyunlar yasak sansüre karşı olsamda
Bazı site ve uygulamalar bizde de yasak olmalı Tiktok instagram gibi siteler bizde de yasaklanmalı
Bu siteler insanları aptalaştırmaktan başka bir işe yaramıyor🚾
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RichardB 5 ay
Sanki amerikada avrupada her sey serbestte , habire Cinden dem vuruluyor ,herkes sansur uyguluyor,
avrupa amerika . caktirmadan , cok ses ciakrmadan, cin rusya direk hatta ben bu tur direk sasur uygulayanlari daha samimi buluyorum
bazi siteler vs sansurlenmeli ama ifade ozgurlugune engel konulmamali
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Gr8Kebabini 5 ay
Google için yeni bir şey değil bu. Zaten birçok içeriği sansürlüyorlar. Pardon sansür demişin seçili gösterme diyecektim.
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etrafınabakançocuk 5 ay
Sansür? What?
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deoks 5 ay
Sansürlü arama motoru. Şaka gibi ya
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esmerbuyucu 5 ay
Peki Çin'in bundan haberi var mı?
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