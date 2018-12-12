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Huawei P30 Pro, Sony'nin IMX607 kamera sensörüyle gelebilir

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin bir sonraki P serisi amiral gemisi olan P30 Pro, Sony IMX607 sensörüyle gelen dünyanın ilk akıllı telefonu olabilir. Detaylar haberimizde...
5 ay
8,9b
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13
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Huawei P30 Pro, Sony'nin IMX607 kamera sensörüyle gelebilir
Huawei'nin yeni amiral gemisi Mate 20 Pro birçok pazarda satışa sunulmasına rağmen, şirketin bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu ile ilgili söylentiler çoktan çıkmaya başladı bile. Yeni bir söylentiye göre, Huawei P30 Pro, 38 MP Sony IMX607 kamera sensörünü kullanan ilk akıllı telefon olacak.

Düşük ışıkta kaliteli fotoğraf çekimi

Çinli sosyal medya sitesi Weibo'da ortaya çıkan söylentilere göre Huawei P30 Pro modelinde kullanılacak olan Sony IMX607 kamera sensörü, MX600 ile benzer bir yaklaşımı benimsiyor. Ancak IMX607, Quad Bayer teknolojisi yerine, yeni bir HDR Kodlama dizisi sunan Dual Bayer'a güveniyor.
Bu teknoloji, kameranın daha fazla ışık yakalamak için beyaz pikselleri kullanması için ek bir siyah beyaz sensöre gerek kalmadan daha iyi keskinlik ve ayrıntı elde etmesine olanak tanıyor. Bunun da gece fotoğraf çekimlerinde daha iyi sonuçlar elde edilmesine olanak sağlayacağı belirtilmiş. Huawei'nin P serisi yeni amiral gemisi akıllı telefonlarının önümüzdeki Mart ayında piyasaya sürülme ihtimali olacağını da belirtmeden geçmeyelim.

https://www.weibo.com/2424567755/H6MbusMFT?from=page_1005052424567755_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1544607882649 Yorum Yaz
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dreamblue35 5 ay en beğenilen
sony kendi piyasaya sürdüğü telefonlarda bile bu kadar kaliteli bir sensör kullanmıyor nasıl bir iştir anlamadım! yılların sony si sensör üretiyor elin çinlisi kullanıyor demek ki artık dünya devi olma işi el değiştirdi bir söz vardı hemen yazayım gün olur devran döner hesap döner ...
sony kendi piyasaya sürdüğü telefonlarda bile bu kadar kaliteli bir sensör kullanmıyor nasıl bir iştir anlamadım! yılların sony si sensör üretiyor elin çinlisi ...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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Xtrud 5 ay
Şu teknomarketlerde telefonları eline alıp yan yana kamera açıp kıyaslayanlara hastayım ya fotoğrafı çekip işlenmiş görüntüye bile bakmadan şu iyi bu iyi derler... Ekran ayarları kamera ayarları lenslerin temiz olma vs. yi söylemiyorum bile. Görüntüye aynı kalibre monitörden bakılmadı gerektiğine falan zaten girmiyorum...
Şu teknomarketlerde telefonları eline alıp yan yana kamera açıp kıyaslayanlara hastayım ya fotoğrafı çekip işlenmiş görüntüye bile bakmadan şu iyi bu iyi derler...
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dencedenceo 5 ay
Sony neden sensorlerini kendi telefonlarina koymuyor ?
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DH Misafiri 5 ay
Sony'nin telefonlarında ki kameraya laf atanlar hiç araştırınız mı? Kendi döneminde XzP, Xz2P nasıl? Biraz araştırın ya
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mcebi001 5 ay
Sensör boyutu 1/1.8 yani 2010 yılının Nokia N8 modeliyle aynı.....nihayet android dünyası mercimek sensorlerden kurtuluyor 1.7-1.8 Huawei at başı gidiyor..
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Onurmsq 5 ay mcebi001
genelde pek yanaşmıyorlar çünkü çok çıkıntı bırakıyor. çıkıntı istemesen bile bu seferde telefonun kendisi kalın oluyor. Nokia 808 PureView örneği gibi
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Xtrud 5 ay
Şu teknomarketlerde telefonları eline alıp yan yana kamera açıp kıyaslayanlara hastayım ya fotoğrafı çekip işlenmiş görüntüye bile bakmadan şu iyi bu iyi derler... Ekran ayarları kamera ayarları lenslerin temiz olma vs. yi söylemiyorum bile. Görüntüye aynı kalibre monitörden bakılmadı gerektiğine falan zaten girmiyorum...
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GetSomeRest 5 ay Xtrud
O işi zaten Dxomark yapıyor. Ama evet mağazadan iki telefonu da satın alıp yanında birde onların çektiği fotoğrafları karşılaştıracak bir bilgisayar almak lazım. Artık kamerası kötü olanı ikinci el olarak satarız.
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GetSomeRest 5 ay
Dün teknosada p20pro ile mate 20pro nun kameralarını karşılaştırdım p20pro daha iyiydi. Dxomark puanını merak ediyorum mate20pro nun bakalım kaç puan alacak. Açıkçası bu kağıt üzerinde yazılan özelliklere itibar etmiyorum mate20pro daha üstün olduğu halde beklentimin altında kaldı.
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byrz91 5 ay
teknolojinin hızına yetişmek imkansiz...
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dreamblue35 5 ay en beğenilen
sony kendi piyasaya sürdüğü telefonlarda bile bu kadar kaliteli bir sensör kullanmıyor nasıl bir iştir anlamadım! yılların sony si sensör üretiyor elin çinlisi kullanıyor demek ki artık dünya devi olma işi el değiştirdi bir söz vardı hemen yazayım gün olur devran döner hesap döner ...
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Bloodin 5 ay dreamblue35
Uzun süredir söylüyorum, Z serisine başladıktan sonra Sony cep telefonu işinden çekildi, demek ki sensör satma gibi parça işlerinden ve teliflerden çok kazanıyorlar, kendilerine yetiyor ki telefonu düzgün yapmamaya başladılar, Z3'ten sonra sürekli bir düşüş halinde, millete amiral gemisi sensörler verirken kendisi inatla gece kumlama manyağı olan ve daha geçen yıla kadar OIS bile koymadığı yüksek megapikselli sensörlerle çıkmaya devam ediyor...
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Tlg3 5 ay
Destur p20 pro yeni çıktı bekleyin biraz eskisin :D
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huawei, kamera sensörü ve
6 etiket daha huawei p30 pro sony imx607 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven MPopüler
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