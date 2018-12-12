Huawei P30 Pro, Sony'nin IMX607 kamera sensörüyle gelebilir

Teknoloji Editörü
Huawei'nin yeni amiral gemisi Mate 20 Pro birçok pazarda satışa sunulmasına rağmen, şirketin bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu ile ilgili söylentiler çoktan çıkmaya başladı bile. Yeni bir söylentiye göre, Huawei P30 Pro, 38 MP Sony IMX607 kamera sensörünü kullanan ilk akıllı telefon olacak.
Düşük ışıkta kaliteli fotoğraf çekimi
Çinli sosyal medya sitesi Weibo'da ortaya çıkan söylentilere göre Huawei P30 Pro modelinde kullanılacak olan Sony IMX607 kamera sensörü, MX600 ile benzer bir yaklaşımı benimsiyor. Ancak IMX607, Quad Bayer teknolojisi yerine, yeni bir HDR Kodlama dizisi sunan Dual Bayer'a güveniyor.Bu teknoloji, kameranın daha fazla ışık yakalamak için beyaz pikselleri kullanması için ek bir siyah beyaz sensöre gerek kalmadan daha iyi keskinlik ve ayrıntı elde etmesine olanak tanıyor. Bunun da gece fotoğraf çekimlerinde daha iyi sonuçlar elde edilmesine olanak sağlayacağı belirtilmiş. Huawei'nin P serisi yeni amiral gemisi akıllı telefonlarının önümüzdeki Mart ayında piyasaya sürülme ihtimali olacağını da belirtmeden geçmeyelim.
https://www.weibo.com/2424567755/H6MbusMFT?from=page_1005052424567755_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1544607882649 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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