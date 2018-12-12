Huawei P30 Pro, Sony'nin IMX607 kamera sensörüyle gelebilir

Huawei'nin yeni amiral gemisi Mate 20 Pro birçok pazarda satışa sunulmasına rağmen, şirketin bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu ile ilgili söylentiler çoktan çıkmaya başladı bile. Yeni bir söylentiye göre, Huawei P30 Pro, 38 MP Sony IMX607 kamera sensörünü kullanan ilk akıllı telefon olacak.

Düşük ışıkta kaliteli fotoğraf çekimi

Çinli sosyal medya sitesi Weibo'da ortaya çıkan söylentilere göre Huawei P30 Pro modelinde kullanılacak olan Sony IMX607 kamera sensörü, MX600 ile benzer bir yaklaşımı benimsiyor. Ancak IMX607, Quad Bayer teknolojisi yerine, yeni bir HDR Kodlama dizisi sunan Dual Bayer'a güveniyor.

https://www.weibo.com/2424567755/H6MbusMFT?from=page_1005052424567755_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1544607882649

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Bu teknoloji, kameranınyakalamak için beyaz pikselleri kullanması için ek bir siyah beyazgerek kalmadan daha iyive ayrıntı elde etmesine olanak tanıyor. Bunun dafotoğraf çekimlerinde daha iyi sonuçlar elde edilmesine olanak sağlayacağı belirtilmiş.yeni amiral gemisi akıllı telefonlarının önümüzdekiayında piyasaya sürülme ihtimali olacağını da belirtmeden geçmeyelim.