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Google Catalogs uygulaması Android için hazır

7 yıl
3,1b
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8
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın tabletlere yönelik olarak e-kitap veya e-dergi dışında katalogların da özel olarak takip edilmesi amacıyla hazırladığı Catalogs uygulaması ilk olarak iPad için Ağustos ayında yayınlanmıştı. Nordstorm, Williams-Sonoma, Nike, Sephora gibi 125 markadan 400 farklı kataloğu kullanıcılara sunan Catalogs uygulaması Android için de bugün itibariyle uygulama mağazasına yüklendi.

Uygulamanın kendisi ücretsiz. İçerdiği 400'den fazla katalog orijinal baskıdaki gibi kullanıcılara sunuluyor. Ücretli olanları satın almak isteyenler ise çevirmiçi bir mazağaya yönlendiriliyor. Giyim, takı, aksesuar, mücevher, gurme, oyuncak, spor, macera gibi pek çok kategori uygulama içerisinde mevcut.

Google, okumak isteyenlerin yanında yayıncı olarak uygulamada yer almak isteyenlere de cazip fırsatlar sunacağını açıkladı. 

Noel tatili öncesinde uygulamayı yayınlayan Google alışveriş yapmak isteyenlerin kataloglara ilgisinin büyük olmasını bekliyor.

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Metintini 7 yıl
Sonunda [>:] kendi yazilimina bile gec vikariolar yav
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FOREVERFORYOU 7 yıl
Markette ben de bulamadım. Acaba hazırlandı da markette yayınlanmadı mı?
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kkutluay 7 yıl
Markette bulamadım :-(

Edit: Galaxy Tab 10.1 i desteklemiyormuş.
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Batuist 7 yıl
işte hayatı kolaylaştıran ve teknoloji kullanımını daha zevkli hale getiren güzelliklerden biriside bu tarz uygulamalar.. Mesela büyük perakende mağazaların mobil uygulamalarıda oldukça hoşuma gidiyor.. kullanışlı buluyorum..
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oktay7272 7 yıl
Aynen bende orada takıldım katalog ürünleri tanıtmak için kullanılır satın almak için para ver tanımak için para ver saçma ücretli katalog :P
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gunman233 7 yıl
Ücretli katalog satan mı varmış ben mi yanlış anladım:/?
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haymatloshan 7 yıl
Google çalışıyor yine.O da biliyor önce rağbet gören tablet markası Apple o yüzden ilk ona sunuyor veya test amaçlı kullanıyor : P
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Yilsev 7 yıl
Google'in kendi yazılımı iPad için ağustos ayında çıkıyor, android için 3 ay sonra. Bu işte bir terslik yok mu?
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