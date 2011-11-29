Google Catalogs uygulaması Android için hazır

Google'ın tabletlere yönelik olarak e-kitap veya e-dergi dışında katalogların da özel olarak takip edilmesi amacıyla hazırladığı Catalogs uygulaması ilk olarak iPad için Ağustos ayında yayınlanmıştı. Nordstorm, Williams-Sonoma, Nike, Sephora gibi 125 markadan 400 farklı kataloğu kullanıcılara sunan Catalogs uygulaması Android için de bugün itibariyle uygulama mağazasına yüklendi.





Uygulamanın kendisi ücretsiz. İçerdiği 400'den fazla katalog orijinal baskıdaki gibi kullanıcılara sunuluyor. Ücretli olanları satın almak isteyenler ise çevirmiçi bir mazağaya yönlendiriliyor. Giyim, takı, aksesuar, mücevher, gurme, oyuncak, spor, macera gibi pek çok kategori uygulama içerisinde mevcut.





Google, okumak isteyenlerin yanında yayıncı olarak uygulamada yer almak isteyenlere de cazip fırsatlar sunacağını açıkladı.





Noel tatili öncesinde uygulamayı yayınlayan Google alışveriş yapmak isteyenlerin kataloglara ilgisinin büyük olmasını bekliyor.