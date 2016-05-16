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Google Chrome, Flash desteğine son veriyor

6 yıldır piyasada tutunabilmek için büyük bir mücadele içerisine giren Adobe’nin Flash oynatıcısı, mücadeleyi kaybetti ve en geç iki yıl içerisinde silinip gitmesi bekleniyor.
3 yıl
14b
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22
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Steve Jobs’un 2010 yılında Flash oynatıcısına karşı başlattığı savaş, o dönem Adobe’nin şahsına karşı yapılan bir tepki olarak görülmüş ve nereye kadar gideceği tahmin edilememişti. Bugün artık HTML5 standardı daha çok kullanılıyor ve Flash oynatıcısına destek de yavaş yavaş kesiliyor.

Flash oynatıcısının en büyük kalelerinden olan Chrome tarayıcısı, zaman içerisinde desteğini keseceğini açıkladı. 2017 yılı sonlarında Flash desteği tamamen bitecek. Daha sonra da HTML5 standardı varsayılan yazılım olarak yerini alacak.

Bu yılın sonlarından itibaren reklamlarda Flash desteği sona erecek ancak yazılım halen tarayıcı içerisinde yer almaya devam edecek. Sitelerde Flash ve HTML5 standartları birlikte sunuluyorsa, Chrome tarayıcısı HTML5 standardını tercih edecek. Sadece Flash olan sitelerde ise kullanıcıların bir beyaz liste hazırlaması gerekecek.

Ayrıca Bkz. "Eğlenceli ve göz alıcı bulmaca oyunu: Maestria"

Beyaz listedeki siteler için, sadece Flash kullanma imkanı sunulacak. Ayrıca YouTube, Facebook, Twitch gibi sitelerin yer aldığı 10 maddelik özel bir beyaz liste de yer alacak. 2017 sonlarında ise bu beyaz liste de tamamen silinmiş olacak.

Pek çok otorite, Flash oynatıcı desteğinin 2018 yılı içerisinde tamamen sona ereceğini tahmin ediyor. Google Chrome, Microsoft Edge gibi tarayıcılar zaten gerekli adımları atmışlardı. Yavaş yavaş tüm tarayıcıların ve internet sitelerinin de bu sürece ayak uydurması bekleniyor. 

 

http://www.techradar.com/news/internet/gone-in-a-flash-google-to-kill-off-flash-support-in-chrome-1321380 Yorum Yaz
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emre1393 3 yıl en beğenilen
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-Batarang- 3 yıl
Donanımhaber reklamlardan geçiniyor ciddi meblağlar dönüyor bir ay dişlerini sıkıp reklamdan gelen parayla en kral forumu altyapıyı kurarlar ama işlerine gelmiyor
Bi android uygulaması yapmışlar mini sürüm bin basar
forum hergün çöker, mesaj göndermez, donar,yazı karakterleri bozulur, upload yapmaz daha niceleri
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Donanımhaber reklamlardan geçiniyor ciddi meblağlar dönüyor bir ay dişlerini sıkıp reklamdan gelen parayla en kral forumu altyapıyı kurarlar ama işlerine gel...
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Kievli 3 yıl
Bu adobe denen firma yüzünden 3-5 sene önce elimdeki tablet ve telefon çöp olmuştu resmen, neymiş ceo nun zoruna gitmiş eleştiriler de mobil cihazlara flash desteği verilmeyecekmiş. Kepaze firma bir de utanmadan piyasada tutunmaya çalışıyormuş. inşallah tez zamanda batar.
Bu adobe denen firma yüzünden 3-5 sene önce elimdeki tablet ve telefon çöp olmuştu resmen, neymiş ceo nun zoruna gitmiş eleştiriler de mobil cihazlara flash des...
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Amd64x2 2 yıl
darısı "güncellemeleri elle denetle" seçili olduğu halde dakikada 180 kere güncelleme uyarısı veren acrobatın başına.
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canmrtcan 3 yıl
versin versin cok havalandilar zaten html5 de on numara calisiyor
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SEO-Uzmanı 3 yıl
şu an SEO işindeyim ve işim devamlı verileri inceleme ! ve şunu söylemek durumundayım ki ! google ın elinde olsa tüm okuna bilir HTML dosya formatını derleme formatına çevirmek için elinde geleni yapacak gibi ! özellikle bunu sıkıştırılmış dosya formatı adı altında şifreleyerek yapacağını şimdiden öngörebiliriz !
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RaptorFX 3 yıl
Eski dönemde bilgisayar kullanırken kanser olma nedenimizdi flash player. Kas kasabildiğin kadar flash varsa sitede. Beter olsun...
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kadirirdem 3 yıl
Geç bile kalındı
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-Batarang- 3 yıl
Donanımhaber reklamlardan geçiniyor ciddi meblağlar dönüyor bir ay dişlerini sıkıp reklamdan gelen parayla en kral forumu altyapıyı kurarlar ama işlerine gelmiyor
Bi android uygulaması yapmışlar mini sürüm bin basar
forum hergün çöker, mesaj göndermez, donar,yazı karakterleri bozulur, upload yapmaz daha niceleri
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2 Yanıt Yanıtla +28
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alemburda34 3 yıl -Batarang-
PRİSON BREAK-
Donanımhaber reklamlardan geçiniyor ciddi meblağlar dönüyor bir ay dişlerini sıkıp reklamdan gelen parayla en kral forumu altyapıyı kurarlar ama işlerine gelmiyor
Bi android uygulaması yapmışlar mini sürüm bin basar
forum hergün çöker, mesaj göndermez, donar,yazı karakterleri bozulur, upload yapmaz daha niceleri
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Bahsettigin android uygulamasinin yeni surumunun kapali betasindayim ve sunu soyleyebilirim yeni donanimhaber uygulamasina asik olacaksiniz.
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9888 3 yıl -Batarang-
Sadece bu sayfada 36 tane reklam engellemiş mübarek uygulama.Bu olmasa ayvayı yerdik valla hocam
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MonitörKertenkelesi 3 yıl
Her Allahın günü Flash güncellemesi ile kafamızı ütülemezler iyi olur. Bir de güncellemeyi sadece kendi sitesinden yapıyor o yetmezmiş gibi güncellemenini içinde ısrarla ve gizlice McAfee virüs temizleyicisini yüklüyor, ne hikmetse. Yollasınlar almasınlar bunu içeri. Gereksiz şey.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Jack Rabbit Slims 3 yıl MonitörKertenkelesi
MonitörKertenkelesi

Her Allahın günü Flash güncellemesi ile kafamızı ütülemezler iyi olur. Bir de güncellemeyi sadece kendi sitesinden yapıyor o yetmezmiş gibi güncellemenini içinde ısrarla ve gizlice McAfee virüs temizleyicisini yüklüyor, ne hikmetse. Yollasınlar almasınlar bunu içeri. Gereksiz şey.

Hocam sitesinde yükleyiciyi indirmeden önce McAfee'nin yanındaki tiki kaldırın yüklemez.
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Python 3 yıl
Yıllar önce ne kavgası dönüyordu. Android kullanıcıları yıllarca ios karşısında '' bizde flash var sizde yok dandik nokia'da bile var sizde yok '' diye diye prim yaptılar. Ne tartışmalar küfürlere varana kadar neler dönüyordu. Hatırlayanlar vardır. Ama işte gereksiz kaynak tüketmesi mobilde falan affedilecek şey değildi. Zaten mobilde çoktan fişini çektiler sayılır. Normal pc içinde sürünüyordu adobe yıllarca yattı geliştirmedi e sonuçta bu oluyor.
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zwanzig 3 yıl
Flash devri bitsin bitmesine ama bu süreç baya sancılı olacak gibi görünüyor.
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