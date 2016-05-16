Google Chrome, Flash desteğine son veriyor

Steve Jobs’un 2010 yılında Flash oynatıcısına karşı başlattığı savaş, o dönem Adobe’nin şahsına karşı yapılan bir tepki olarak görülmüş ve nereye kadar gideceği tahmin edilememişti. Bugün artık HTML5 standardı daha çok kullanılıyor ve Flash oynatıcısına destek de yavaş yavaş kesiliyor.

Flash oynatıcısının en büyük kalelerinden olan Chrome tarayıcısı, zaman içerisinde desteğini keseceğini açıkladı. 2017 yılı sonlarında Flash desteği tamamen bitecek. Daha sonra da HTML5 standardı varsayılan yazılım olarak yerini alacak.

Bu yılın sonlarından itibaren reklamlarda Flash desteği sona erecek ancak yazılım halen tarayıcı içerisinde yer almaya devam edecek. Sitelerde Flash ve HTML5 standartları birlikte sunuluyorsa, Chrome tarayıcısı HTML5 standardını tercih edecek. Sadece Flash olan sitelerde ise kullanıcıların bir beyaz liste hazırlaması gerekecek.

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Beyaz listedeki siteler için, sadece Flash kullanma imkanı sunulacak. Ayrıca YouTube, Facebook, Twitch gibi sitelerin yer aldığı 10 maddelik özel bir beyaz liste de yer alacak. 2017 sonlarında ise bu beyaz liste de tamamen silinmiş olacak.

Pek çok otorite, Flash oynatıcı desteğinin 2018 yılı içerisinde tamamen sona ereceğini tahmin ediyor. Google Chrome, Microsoft Edge gibi tarayıcılar zaten gerekli adımları atmışlardı. Yavaş yavaş tüm tarayıcıların ve internet sitelerinin de bu sürece ayak uydurması bekleniyor.