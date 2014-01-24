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Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, Chrome OS için 2.7 milyon dolarlık açık bulma yarışması başlattı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, Chrome OS için 2.7 milyon dolarlık açık bulma yarışması başlattı

Toplamda milyarlarca kişiye hizmet veren yazılımları için güvenlik testleri yapmak Google için oldukça önemli ve zaman zaman ödüllü yarışmalar düzenliyor.

Pwnium adı altındaki etkinlikler bu yıl Mart ayında 4. kez düzenlenecek ve toplamda 2.7 milyon dolarlık ödül dağıtılacak. Tarayıcı veya sistem seviyesinde bulunacak açıklar için 110 bin dolara kadar, yeniden başlatmaya sebep olacak açıklar için ise 150 bin dolara kadar ödül verilecek.

Bu yıl çok etkileyici açıklar bulanlara ise ekstra ödüller verilmesi de planlanıyor. Açık bulma çalışmaları Intel veya ARM işlemci tabanlı Chromebook cihazlarında yapılabilecek. Geliştiricilerin açıklarını tam olarak ifade etmeleri ve etkinlik sırasında da canlı olarak sergilemeleri gerekiyor. Ödül için bu açıkların daha önce bulunmamış olması gerekiyor.  

http://blog.chromium.org/2014/01/show-off-your-security-skills.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Lagionaire67 5 yıl
Bulamayana mi veriyorlar
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Balawitz 5 yıl Lagionaire67
Daha once bulunmamis bir acik bulunursa veriliyor.
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