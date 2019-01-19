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Google Chrome, web sayfalar arası geçişlerdeki beyazlık sorununu düzeltecek

Google Chrome kullanıyorsanız web sayfaları arası geçiş yaparken kısa süreli beyazlığı fark etmişsinizdir. Google, "white flash" isimli bu sorunu çözmek için çalışmaya başladı.
4 ay
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13
Tarayıcılar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google Chrome, web sayfalar arası geçişlerdeki beyazlık sorununu düzeltecek
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Tarayıcı olarak Google Chrome kullanıyorsanız web sayfaları arasındaki beyaz parlaklık dikkatinizi çekmiştir. Bu beyaz geçiş geliştiriciler arasında “white flash” sorunu olarak adlandırılıyor ve Chrome ilk çıktığından bu yana var. Gelen son haberlere göre Google, sorunu çözmek için çalışmaya başladı.

Sitenin hazırlanması beklenmiyor

Sitelerin derleme işlemini sürdürmesi sırasında meydana gelen bu beyaz parlaklıklar özellikle geceleri kullanıcıları rahatsız ediyor. Bazı web geliştiricileri sırf bu durum için özel olarak çalışmalar yapsalar da tarayıcıda yapılacak düzenlemeler çok daha etkili olacaktır. Örneğin Firefox tarayıcısında gideceğiniz web sayfasının yüklenmesi tamamlanmadan geçiş yapmadığınız için böyle bir sorun meydana gelmiyor. Chrome ise web siteden gelen tüm bilgileri anında göstermek için çabalıyor. Bu da beyaz parlaklık soruna yol açıyor. Ancak Chrome’un daha hızlı bir tarayıcı olarak görülmesine katkı sağladığı bir gerçek.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi yöneticisi de Redmi Note 7’nin dayanıklılığını test etti"

Şu an için net detaylar bulunmuyor ama Chrome’un da gidilecek web sayfası tam olarak yüklenmeden geçiş yapmaması sağlanabilir. Google çalışmalarına yeni başladığı için farklı çözümler de düşünülecektir.


https://9to5google.com/2019/01/18/google-chrome-fix-white-flash/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
T Square 4 ay
Son 6-7 aydır hem mobilde hem pc de yandex browser kullanıyorum çok memnunum. Eklentiler, reklam engelleyici ve çeviri özelliği ile gayet kullanışlı. Bir deneyin derim...
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Seyrim 4 ay
Okumadan önce farketmemiştim bile.. :)
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kayamtky 4 ay
0,5 saniyelik bir geçiş. Beyaz olsa ne olur, olmasa ne olur.
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ilkerinanç 4 ay
Ben sorunun ne olduğunu bile anlamaya çalışıyorum şu anda?
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H34RTL3SS 4 ay ilkerinanç
çok can sıkıcı birşey geceleri gözleri rahatsız ediyor uzun zaman önce feedback yollamıştım demekki rahatsız olan çokmuş
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Escapetolife 4 ay
Firefox'ta karanlık tema kullanıyorum, herhangi bir siteye girdiğiniz an sayfa boş beyaz olarak açılıp sonradan yükleniyor yani flaş problemi karanlık tema kullananlar için mevcut. Bunun ilk başta siyah gözüküp sonra sitenin yüklenmesi lazım.
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Emin KOÇ 4 ay
Daha hafif diye bir ara Operayı kullandım sonra tekrardan Chrome'a geçtim ve rahatlık nedir tekrar gördüm. Senkronizasyon olayı mükemmel şifreler filan kayıtlı 65 şifrem varmış artık yorulmuştum nereye hangi şifreyi koyduğumu hatırlamaya çalışmaktan. Sayfa geçişlerinde beyazlık olayı da geceleri göze batıyor onuda çözerlerse güzel olur.
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warchief46 4 ay
Halbuki Opera, Chrome'a göre çok daha kullanışlı ve sizi rahat ettirecek özellikler sunuyor. Adamlar sekme olayının, şifre kaydedicisinin, hızlı erişimin, fare hareketleri ile gezinmenin vs. mucidi. Ben de tam tersi, Opera kullandıktan sonra Chrome'a geçince kendimi kısıtlanmış hissediyorum.
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Tugrul_512bit 4 ay
html,body {-webkit-transition: background-color 2s ease-in-out;}
+
single page application
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GoldPunch 4 ay
Chrome'da Windscibe VPN eklentisi yüklü. Bu eklenti ne zaman açık kalsa (VPN'in açık-kapalı olması önemli değil) ekşi sözlük ve bir kac sitede bu sorunu yaşıyorum. Eklentiler de etkiliyor.
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Xiaomiseverim 4 ay
Firefox çok zayıf yahu, yalnızca Google a kıl olduğumdan aylardır Firefox kullanıyorum ama yok ya site açılmaz ya tuş çalışmaz ya kitlenir chrome güzel tarayıcı da işte her şeyini paylaşmak isteyenler için
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