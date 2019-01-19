Google Chrome, web sayfalar arası geçişlerdeki beyazlık sorununu düzeltecek

Tarayıcı olarak Google Chrome kullanıyorsanız web sayfaları arasındaki beyaz parlaklık dikkatinizi çekmiştir. Bu beyaz geçiş geliştiriciler arasında “white flash” sorunu olarak adlandırılıyor ve Chrome ilk çıktığından bu yana var. Gelen son haberlere göre Google, sorunu çözmek için çalışmaya başladı.

Sitenin hazırlanması beklenmiyor

Sitelerin derleme işlemini sürdürmesi sırasında meydana gelen bu beyaz parlaklıklar özellikle geceleri kullanıcıları rahatsız ediyor. Bazı web geliştiricileri sırf bu durum için özel olarak çalışmalar yapsalar da tarayıcıda yapılacak düzenlemeler çok daha etkili olacaktır. Örneğin Firefox tarayıcısında gideceğiniz web sayfasının yüklenmesi tamamlanmadan geçiş yapmadığınız için böyle bir sorun meydana gelmiyor. Chrome ise web siteden gelen tüm bilgileri anında göstermek için çabalıyor. Bu da beyaz parlaklık soruna yol açıyor. Ancak Chrome’un daha hızlı bir tarayıcı olarak görülmesine katkı sağladığı bir gerçek.

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Şu an için net detaylar bulunmuyor ama Chrome’un da gidilecek web sayfası tam olarak yüklenmeden geçiş yapmaması sağlanabilir. Google çalışmalarına yeni başladığı için farklı çözümler de düşünülecektir.

https://9to5google.com/2019/01/18/google-chrome-fix-white-flash/