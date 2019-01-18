Xiaomi yöneticisi de Redmi Note 7’nin dayanıklılığını test etti

Redmi Note 7 tanıtılırken cihazın üretim kalitesi ve sağlamlığına değinilmişti. Bunun ardından Redmi Note 7’ye sağlamlık testi yapılan pek çok video ortaya çıktı. Bu videolardan en sonuncusu ise Xiaomi’nin kurucu ortaklarından ve şu an başkan koltuğunda bulunan Lin Bin tarafından geldi.

960fps yavaş çekim

Lin Bin, 960fps yavaş çekim videoda Redmi Note 7’yi ceviz kırmak için kullanıyor. Video firmanın amiral gemisi modeli Mi 8 ile çekilmiş. Xiaomi CEO’su Lei Jun, Redmi Note 7’yi tanıtırken, üretim kalitesini birinci sıraya aldıklarını ve bu değişimin hızla fark edileceğini belirtmişti. Bu yeni paylaşımın Redmi Note 7’ye gelecek 960fps özelliğine işaret edebileceği düşünülüyor.

Ayrıca Redmi Note 7 için yeni bir depolama seçeneği de yolda. Şu an 147 dolardan başlayan 3 GB RAM ve 32 GB depolamalı modelle birlikte 4 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 64 GB depolamalı cihazlar resmi olarak satılıyorlar. Yeni ortaya çıkan bir sızıntı 4 GB RAM ve 128 GB depolamalı bir versiyonun 206 dolardan satışa sunulacağını gösteriyor.

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Son olarak Xiaomi’nin üst segment cihazlarında kullandığı gece çekim modunu Redmi Note 7’ye de getireceği biliniyor. Görünen o ki firmanın uygun fiyatlı modeline güveni oldukça büyük.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_president_smashes_a_walnut_using_a_redmi_note_7_in_slow_motion-news-35135.php