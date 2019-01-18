Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi yöneticisi de Redmi Note 7’nin dayanıklılığını test etti

Redmi Note 7 için bir dayanıklılık testi de firmanın kurucu ortaklarından olan Lin Bin tarafından yapıldı. 960fps yavaş çekim videoda, Redmi Note 7 ile ceviz kırılıyor.
4 ay
6b
1
20
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xiaomi yöneticisi de Redmi Note 7’nin dayanıklılığını test etti
Tam Boyutta Gör
Redmi Note 7 tanıtılırken cihazın üretim kalitesi ve sağlamlığına değinilmişti. Bunun ardından Redmi Note 7’ye sağlamlık testi yapılan pek çok video ortaya çıktı. Bu videolardan en sonuncusu ise Xiaomi’nin kurucu ortaklarından ve şu an başkan koltuğunda bulunan Lin Bin tarafından geldi.

960fps yavaş çekim

Lin Bin, 960fps yavaş çekim videoda Redmi Note 7’yi ceviz kırmak için kullanıyor. Video firmanın amiral gemisi modeli Mi 8 ile çekilmiş. Xiaomi CEO’su Lei Jun, Redmi Note 7’yi tanıtırken, üretim kalitesini birinci sıraya aldıklarını ve bu değişimin hızla fark edileceğini belirtmişti. Bu yeni paylaşımın Redmi Note 7’ye gelecek 960fps özelliğine işaret edebileceği düşünülüyor.

Ayrıca Redmi Note 7 için yeni bir depolama seçeneği de yolda. Şu an 147 dolardan başlayan 3 GB RAM ve 32 GB depolamalı modelle birlikte 4 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 64 GB depolamalı cihazlar resmi olarak satılıyorlar. Yeni ortaya çıkan bir sızıntı 4 GB RAM ve 128 GB depolamalı bir versiyonun 206 dolardan satışa sunulacağını gösteriyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi, ilk ay 1 milyon adet Redmi Note 7 satmayı amaçlıyor"

Son olarak Xiaomi’nin üst segment cihazlarında kullandığı gece çekim modunu Redmi Note 7’ye de getireceği biliniyor. Görünen o ki firmanın uygun fiyatlı modeline güveni oldukça büyük.


https://www.gsmarena.com/xiaomi_president_smashes_a_walnut_using_a_redmi_note_7_in_slow_motion-news-35135.php Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
YSNYNR 4 ay en beğenilen
Ceviz kırdıktan sonra camını niye göstermiyor.
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xiaomiseverim 4 ay Seyrim
Ne reklamı biz çinde cevizleri böyle kırarız
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0quz28 4 ay selmand
olmaması büyük ihtimal ama o fiyat seviyesinde ki başka bir telefonda Ois var mı farklı markalarda ben yok diye biliyorum
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mabovski 4 ay
Sen de az değilsin xiaomi ne cevizler kırdın zamanında.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scorpion20 4 ay mabovski
Videoyu izleyince bi benim mi aklıma geldi diyecektim ama yalnız değilmişim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pasa king 4 ay
kırılan cevizi elinle çok rahat kırabilirsin . bizim anadolu cevizi olan namı kaya cevizini kırmaya çalışsın da telefonun halini o zaman görün ( tlf. parçalarını) :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Darknesia 4 ay
Ben de hep masanın üzerinde ceviz kıracak bir telefonum olsun istemişimdir......
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selmand 4 ay
Ois yoksa çöptür kendileri :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0quz28 4 ay selmand
olmaması büyük ihtimal ama o fiyat seviyesinde ki başka bir telefonda Ois var mı farklı markalarda ben yok diye biliyorum
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 4 ay
Reklam kokan hareketler..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xiaomiseverim 4 ay Seyrim
Ne reklamı biz çinde cevizleri böyle kırarız
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emin KOÇ 4 ay
Bu dayanıklılık testi ise ben de Brad Pitt'im
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Abdülhak Hamit Tarhan 4 ay Emin KOÇ
Yani bu bir dayanıklılık testi mi hocam?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 4 ay
Bu telefon tr ye gelirse meizu x8 ile kapışacak. Bataryası iyi olsa da ben snapdragon 710 lu x8 tercih ederim.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bloodin 4 ay TearsForFears
Redmi Note 7 Meizu X8'den daha ucuz olacak, ayrıca Redmi Note 7'de;
1-) Görmedik ama büyük ihtimalle çok daha iyi bir kamera sensörü ve daha açık bir diyaframı var,
2-) Radyo ve kızılötesi kumanda özelliği var,
3-) Lityum Polimer ve daha büyük bir bataryası var
Daha ucuz olayı ilk başlarda doğru olmayacaktır haliyle fakat sonraya doğru Redmi Note 7 hızla ucuzlayacaktır, Çinde X8 4/64 213 dolar, Redmi Note 7 4/64 ise 177 dolar olarak açıklandı, iyice oturunca piyasada 160'a kadar da inecektir, bir de Flyme güzel olsa da MIUI daha sorunsuz, özellikle de Türkçesi...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKattchup 4 ay
Böyle numaralara tav olan var mı cidden ?
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YSNYNR 4 ay en beğenilen
Ceviz kırdıktan sonra camını niye göstermiyor.
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spider_hip 4 ay
Bende Redmi Note 7 nin kendi kamerası ile yavaş çekim cevize doğru gideceğiz sandım. Meğer başka kamerayla çekilmiş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +213 Informed +124 12 Angry Men +111 serdar_k +63 flowerhorn +61 madmahmutd +60 volkie +59 Chronotide +53 mu5tafa +51 CoreXXX +43
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6016 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, redmi note 7 ve
3 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Facebook, liseli gençleri hedef alan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor 4 ay Hubble Teleskobu'nun kamera arızası sorunu giderildi [Güncellendi] 4 ay Huawei, şimdi de Avrupa’yı klonluyor 4 ay Foxconn düşük iPhone satışları yüzünden sözleşmeli işçileri erken göndermeye başladı 4 ay Samsung S10 modellerinin arka yüzü detaylandı! 4 arka kamera A9'a has oluyor 4 ay Moto G7 serisinin basın görselleri ve Avrupa fiyatları ortaya çıktı 4 ay Hava fotoğrafçılığı, suyun Dünyamızı şekillendirmedeki hünerini gözler önüne serdi 4 ay Pocophone F1'in kamera yeteneklerini geliştiren güncelleme yayınladı 4 ay Yerli sanal gerçeklik oyunu Dede Korkut Chronicles yayınlandı 4 ay 2si1 | Turkcell'e dev ceza 4 ay Samsung Galaxy M10 ve Galaxy M20'nin fiyat etiketleri belli oldu 4 ay Huawei Mate 20 Pro kamera performansıyla DxOMark’ın yeni lideri oldu 4 ay Fortnite V-bucks birimi kara para aklama için kullanılıyor 4 ay Google Chrome, web sayfalar arası geçişlerdeki beyazlık sorununu düzeltecek 4 ay Haftaya BİM marketlerde Vestel Venus V4, A101 marketlerde Alcatel cep telefonu var 4 ay Facebook Messenger’ın yeni tasarımı yayınlandı 4 ay GLASS Film İncelemesi | Farklı Bir Süper Kahraman Filmi 4 ay Orijinal Mattel Uno mobil oyunu indirmeye sunuldu 4 ay IK Multimedia yeni gitar ara birimini duyurdu 4 ay Dünyanın ilk taktik oyuncu monitörü satışa çıkıyor 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi yöneticisi de Redmi Note 7’nin dayanıklılığını test etti Sonraki Asus'un en çılgın ekran kartı | RTX 2080 Ti Matrix 4 ay Samsung yeni 'rüzgarsız' klimalarını tanıttı 4 ay LG G8'in tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı 4 ay Espor Oyuncularının Tercihi SteelSeries RIVAL 300S Oyuncu Faresi 4 ay Huawei Mate 20X kamera örneklerine Nikon DSLR örnekleri karıştı 4 ay Tesla hava yastığı sorunu gerekçesiyle 14 bin Model S otomobili geri çağırdı 4 ay MasterCard, otomatik yenileme korumasını yalnızca fiziksel ürünlere uygulayacak 4 ay Yeni iPhone'lar, telefonu görüntü çekmek için elinize aldığınızı algılayıp kamerayı açabilir 4 ay Finansal okuryazarlık nedir? | Borç, faiz, kredi terimlere hakim miyiz? 4 ay Oppo RX17 Pro ve Oppo RX17 Neo çok tartışılacak fiyatları ile Türkiye’de satışta 4 ay Nintendo mobil oyun pazarında da var olmak istiyor 4 ay Chrome OS kayıtlı şifreleri göstermek için kimlik doğrulaması isteyecek 4 ay Google Files uygulaması 100 milyon indirme barajını aştı 4 ay 2018 yılında oyun ihracatı 1 milyar doları aştı 4 ay 2019 Ford Mondeo tanıtıldı: Station Wagon'da yeni hibrit seçeneği 4 ay Sea of Thieves disk alanı azalıyor 4 ay Google Haritalar'da radar simgeleri test ediliyor 4 ay Volvo V40 üretimden kalkıyor, yerine yeni bir coupe crossover geliyor 4 ay Sinema yasası kabul edildi: Mısır ve reklam problemine çözüm geldi 4 ay Dünyanın ilk Super X-Fi kulaklıkları duyuruldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye'de köylüler aşırı tembel. Ancak
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Samsung Galaxy S10 Plus,S10,S10e Kullanıcıları
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim