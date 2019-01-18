Xiaomi yöneticisi de Redmi Note 7’nin dayanıklılığını test etti

960fps yavaş çekim
Lin Bin, 960fps yavaş çekim videoda Redmi Note 7’yi ceviz kırmak için kullanıyor. Video firmanın amiral gemisi modeli Mi 8 ile çekilmiş. Xiaomi CEO’su Lei Jun, Redmi Note 7’yi tanıtırken, üretim kalitesini birinci sıraya aldıklarını ve bu değişimin hızla fark edileceğini belirtmişti. Bu yeni paylaşımın Redmi Note 7’ye gelecek 960fps özelliğine işaret edebileceği düşünülüyor.
Ayrıca Redmi Note 7 için yeni bir depolama seçeneği de yolda. Şu an 147 dolardan başlayan 3 GB RAM ve 32 GB depolamalı modelle birlikte 4 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 64 GB depolamalı cihazlar resmi olarak satılıyorlar. Yeni ortaya çıkan bir sızıntı 4 GB RAM ve 128 GB depolamalı bir versiyonun 206 dolardan satışa sunulacağını gösteriyor.Ayrıca Bkz. "Xiaomi, ilk ay 1 milyon adet Redmi Note 7 satmayı amaçlıyor"
Son olarak Xiaomi’nin üst segment cihazlarında kullandığı gece çekim modunu Redmi Note 7’ye de getireceği biliniyor. Görünen o ki firmanın uygun fiyatlı modeline güveni oldukça büyük.
https://www.gsmarena.com/xiaomi_president_smashes_a_walnut_using_a_redmi_note_7_in_slow_motion-news-35135.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1-) Görmedik ama büyük ihtimalle çok daha iyi bir kamera sensörü ve daha açık bir diyaframı var,
2-) Radyo ve kızılötesi kumanda özelliği var,
3-) Lityum Polimer ve daha büyük bir bataryası var
Daha ucuz olayı ilk başlarda doğru olmayacaktır haliyle fakat sonraya doğru Redmi Note 7 hızla ucuzlayacaktır, Çinde X8 4/64 213 dolar, Redmi Note 7 4/64 ise 177 dolar olarak açıklandı, iyice oturunca piyasada 160'a kadar da inecektir, bir de Flyme güzel olsa da MIUI daha sorunsuz, özellikle de Türkçesi...
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