Google Chrome için LINE eklentisi kullanıma sunuldu

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma servislerinden LINE, Google Chrome eklentisini kullanıcıların beğenisine sundu.

2.72MB boyutu bulunan Google Chrome için LINE, kişilerin tarayıcıları üzerinden arkadaşlarıyla sohbet edebilmesine imkan tanıyor. Oldukça sade bir arayüzü bulunan eklenti, çıkartma ile grup sohbet desteğini de aktif olarak veriyor tamamen ücretsiz olarak kullanılabiliyor.



Google Chrome için LINE eklentisine buradan ulaşabilirsiniz.

http://official-blog.line.me/en/archives/1035585703.html