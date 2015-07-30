Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Chrome için LINE eklentisi kullanıma sunuldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
905
1
Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google Chrome için LINE eklentisi kullanıma sunuldu
 
Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma servislerinden LINE, Google Chrome eklentisini kullanıcıların beğenisine sundu.
2.72MB boyutu bulunan Google Chrome için LINE, kişilerin tarayıcıları üzerinden arkadaşlarıyla sohbet edebilmesine imkan tanıyor. Oldukça sade bir arayüzü bulunan eklenti, çıkartma ile grup sohbet desteğini de aktif olarak veriyor tamamen ücretsiz olarak kullanılabiliyor.
Google Chrome için LINE eklentisine buradan ulaşabilirsiniz.

http://official-blog.line.me/en/archives/1035585703.html Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim