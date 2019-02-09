Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Chrome tarayıcısının Android versiyonu için karanlık mod testlerine başlandı

Google’ın Chrome tarayıcısı için karanlık mod hazırlığında olduğu uzun zamandır biliniyordu. Tarayıcının Android versiyonu için çıkan beta 73 sürümünde karanlık mod özelliği görüldü.
3 ay
3,8b
1
5
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google Chrome tarayıcısının Android versiyonu için karanlık mod testlerine başlandı
Tam Boyutta Gör
Google'ın karanlık mod özelliği ile ilgili pek çok sızıntı ortaya çıktı. Bunlardan biri de Chrome tarayıcısına entegre edileceğiydi. Bugün ise Android için Chrome üzerinde testlerin yapılmaya başlandığı görüldü. Tarayıcının 73 numaralı yeni beta sürümünde karanlık mod özelliği denenebiliyor.

Test aşamasında

Karanlık mod özelliği hala test aşamasında. Bazı metinler ve bağlantılar siyah renkte kalmış ve bu yüzden siyah arka plan üzerinde okunmaları oldukça zor oluyor. Bu tarz sorunlar giderildikten sonra final sürümüne kavuşacaktır. Bildiğiniz üzere Chrome içerisinde gizli sekmeye geçtiğinizde de uygulama karanlık bir yapıya bürünüyor. Ancak gizli sekmede açılan menüler beyaz olarak kalacak. Bu da karanlık mod ile arasında farklılıklar oluşmasını sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi’den dört tarafı kavisli ekrana sahip telefon patenti"

Android Q sürümü ile sistem çapında karanlık mod desteği geleceği daha önceden öğrenildi. Hatta Chromium kaynak kodlarında Android Q işletim sisteminin sistem çapında karanlık mod özelliği hakkında bazı bilgilere rastladık. Görünen o ki Google, en azından kendi uygulamaları için karanlık mod desteğini Android Q tanıtımına kadar yetiştirmeyi planlıyor. Bu yıl 7 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan Google I/O geliştirici konferansında Android Q işletim sistemini ve onunla birlikte gelen karanlık mod desteğini görmemiz olası.


https://9to5google.com/2019/02/08/chrome-android-dark-mode-testing/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
SKYFALL 3 ay en beğenilen
Bazen bakiyorum da cok buyuk bir yenilik varmis gibi konu aciliyor.
Alt tarafi mesela ornek #FFFFFF renk duzenini #000000 olarak degistirmek.
Yok test edilme asamasina geciliyor falan felan cunku uygulamada gezinirken coker falan 5 ay test edilmesi lazim.
Bazen bakiyorum da cok buyuk bir yenilik varmis gibi konu aciliyor.Alt tarafi mesela ornek #FFFFFF renk duzenini #000000 olarak degistirmek.Yok test ed...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Lola Del Rio 3 ay
androidde uc browser tek geçerim abi. video indir, reklamsız youtube izle, reklamları dibine kadar engelle, foruma bile çok hızlı giriyor daha ne olsun. ha birde dark mode var tabisi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MHEC 3 ay
Samsung internette kullanıyorum gözüm rahat ediyor
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
terimer 3 ay MHEC
Aynen ben de :-) Son derece hizli ve dark mode'u da harika :-)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SKYFALL 3 ay en beğenilen
Bazen bakiyorum da cok buyuk bir yenilik varmis gibi konu aciliyor.
Alt tarafi mesela ornek #FFFFFF renk duzenini #000000 olarak degistirmek.
Yok test edilme asamasina geciliyor falan felan cunku uygulamada gezinirken coker falan 5 ay test edilmesi lazim.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yorumculuklar 3 ay SKYFALL
Çökmeyle ilgili olduğunu düşünmüyorum ama tasarım bütünlüğü söz konusu neticesinde, adamlar geleceği düşünerek de hareket ediyorlar. Sadece bugüne göre hareket etseler bu kadar buyuyemezler zaten 🙂
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Google Play mağazasına ileri web uygulamaları (PWA) eklenebilecek 3 ay NASA'nın yayınladığı yeni video, Ultima Thule'un ilginç şeklini ortaya çıkardı 3 ay Bu da ağ atan Drone savar mermisi 3 ay Japon uzay aracı Hayabusa, Ryugu asteroitine iniş yapmaya hazırlanıyor 3 ay MacBook Pro 2018’de ciddi bir ekran sorunu ortaya çıktı 3 ay 2si Bilmez | Diyet 3 ay Dünyanın en büyük 3D baskılı roket motoru 3 ay Telefonların radyasyon oranları açıklandı, Samsung en iyisi 3 ay Moto RAZR 2019'un olası tasarımını gözler önüne seren bir render videosu yayınlandı 3 ay Chrome’dan klavye multimedya tuşlarına destek 3 ay Oppo F11 Pro'nun tasarımı ve teknik özellikleri ortaya çıktı 3 ay Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları madalyaları, elektronik atık kullanılarak üretilecek 3 ay Sargo kod adlı gizemli bir Google cihazı Geekbench'te görüntülendi 3 ay Huawei ülkemizdeki ilk Deneyim Mağazası’nı İzmir’de açtı 3 ay Netflix'in iOS versiyonuna akıllı indirme özelliği geldi 3 ay Windows 10'da Windows 95 nostaljisi yaşatan uygulamanın yeni sürümü çıktı 3 ay Xiaomi Mi 9'un tasarımı Mi 6'nın tasarımcısının imzasını taşıyacak 3 ay Dünyanın ilk 5G destekli uzaktan ameliyatı, MWC 2019'da yapılacak 3 ay Sony Xperia XA3'ün nasıl bir ekranla geleceği ortaya çıktı 3 ay DDoS saldırıları geçen yıla oranla azaldı 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Google Chrome tarayıcısının Android versiyonu için karanlık mod testlerine başlandı Sonraki Huawei Türkiye'deki ilk deneyim mağazasını açtı, yerinde gördük 3 ay Samsung, yeni giyilebilir cihazlarını Galaxy S10 ile tanıtacak 3 ay Raspberry Pi ilk satış mağazasını açtı 3 ay Aquaman dünyasında geçen korku filmi duyuruldu: The Trench 3 ay Kullanıcı sayısı pek artmayan Twitter gelirlerini arttırmayı başardı 3 ay MIT, mideye insülin enjekte eden akıllı hap geliştirdi 3 ay Uber’in bisiklet hizmeti, araç hizmetinin kullanımını etkiliyor 3 ay Spotify, reklam engelleyici kullanan ücretsiz hesapları kapatacağını açıkladı 3 ay AMD Navi mimarisi Ekim ayına sarktı 3 ay Samsung Galaxy S10e "Kanarya Sarısı" rengiyle ortaya çıktı 3 ay Koca bir ömrü BitLife ile metin tabanlı yaşayın 3 ay Xiaomi’den dört tarafı kavisli ekrana sahip telefon patenti 3 ay 2018 Steam Ödülleri'nin kazananları belli oldu: İşte yılın en iyisi 3 ay Google giriş seviyesi telefonlara da şifreleme sunacak 3 ay GTX 1660 Ti’ın özellikleri sızdı, Rus alışveriş sitesinde göründü 3 ay Asus Zenfone 6’nın ilk görüntüsü internete düştü 3 ay Richard Branson: "Temmuz ayında uzaya çıkıyorum" 3 ay Samsung Galaxy M30'un teknik özellikleri belli oldu 3 ay Aamir Khan'lı Vivo V15 Pro reklamları yayınlandı 3 ay Skype'ın görüntülü arama özelliğine, bulanık arka plan seçeneği geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim