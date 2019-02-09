Google Chrome tarayıcısının Android versiyonu için karanlık mod testlerine başlandı

Google'ın karanlık mod özelliği ile ilgili pek çok sızıntı ortaya çıktı. Bunlardan biri de Chrome tarayıcısına entegre edileceğiydi. Bugün ise Android için Chrome üzerinde testlerin yapılmaya başlandığı görüldü. Tarayıcının 73 numaralı yeni beta sürümünde karanlık mod özelliği denenebiliyor.

Test aşamasında

Karanlık mod özelliği hala test aşamasında. Bazı metinler ve bağlantılar siyah renkte kalmış ve bu yüzden siyah arka plan üzerinde okunmaları oldukça zor oluyor. Bu tarz sorunlar giderildikten sonra final sürümüne kavuşacaktır. Bildiğiniz üzere Chrome içerisinde gizli sekmeye geçtiğinizde de uygulama karanlık bir yapıya bürünüyor. Ancak gizli sekmede açılan menüler beyaz olarak kalacak. Bu da karanlık mod ile arasında farklılıklar oluşmasını sağlıyor.

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Android Q sürümü ile sistem çapında karanlık mod desteği geleceği daha önceden öğrenildi. Hatta Chromium kaynak kodlarında Android Q işletim sisteminin sistem çapında karanlık mod özelliği hakkında bazı bilgilere rastladık. Görünen o ki Google, en azından kendi uygulamaları için karanlık mod desteğini Android Q tanıtımına kadar yetiştirmeyi planlıyor. Bu yıl 7 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan Google I/O geliştirici konferansında Android Q işletim sistemini ve onunla birlikte gelen karanlık mod desteğini görmemiz olası.

https://9to5google.com/2019/02/08/chrome-android-dark-mode-testing/