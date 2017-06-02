Google Chrome taciz edici reklamları engelleyecek

Google, yayıncılara önümüzdeki yıl Chrome tarayıcısına sadece en can sıkıcı reklamları filtrelemeyi amaçlayan bir reklam engelleyici ekleyeceğini bildirdi. Şirket internet yayıncılarına önceden haber vererek, sitelerindeki rahatsız edici reklam biçimlerini kullanıcıları sıkmayacak şekilde düzenlemelerine fırsat sunmayı umuyor. Arama devi ayrıca reklam engelleyicilerden etkilenen yayıncılara, içeriklerinden para kazanmalarını sağlayacak başka bir yol da sunacak.

Google'ın reklam ve ticaretten sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Google Sridhar Ramaswamy, Perşembe günü yayınladığı bir blog yazısında "İnsanların web'de beklenmedik bir şekilde çalan müzik veya sayfadaki içeriği görebilmek için 10 saniye beklemeye zorlayan rahatsız edici reklamlarla karşılaşması sıklıkla görülen bir durum. Bu sinir bozucu deneyimler, bazı kişilerin tüm reklamları engellemesine neden olabiliyor. Bu da reklamlardan gelir sağlayan içerik oluşturucuların kazançlarını büyük oranda düşürüyor. Çevrimiçi reklamların daha iyi olması gerektiğine inanıyorum" dedi.

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Google, reklam engelleyiciyi gelecek yıl Chrome'un masaüstü ve mobil sürümlerine eklemeyi planlıyor. Ancak, diğer reklam engelleyicilerinin aksine Google'ın amacı tüm reklamları filtrelemek değil. Arama devi "Coalition for Better Ads" tarafından belirlenen standarlara uyumlu olmayan reklam biçimlerini kaldıracak. Bu reklam arasında sesli otomatik oynatılan video reklamlar, açılır pencereli (pop-up) reklamlar ve mobil ekranın yüzde 30'dan fazlasını kullanan reklamlar yer alıyor.

Google ayrıca reklam engelleyicilerden etkilenen yayıncılara içeriklerinden para kazanmaları için yeni bir yol sunacak. Program kapsamında, üçüncü taraf reklam engelleyicisi etkinleştirilmiş bir kullanıcı, Chrome kullanarak katılımcı bir siteyi ziyaret ettiğinde, reklam engelleyiciyi kapatması veya sitedeki tüm reklamları yeni Google Contributor aracılığıyla kaldıracak bir geçiş ücreti ödemesi istenilecek. Ücret ödemek isteyenlere Google yüzde 10 indirim yapacak. Hiçbir seçim yapmayanlar ise web sitesini görüntüleyemeyecekler. Bu şekilde elde edilen gelir de yayıncılara aktarılarak reklam engelleyiciler nedeniyle uğradıkları maddi kayıp hafifletilmeye çalışılacak

https://blog.google/topics/journalism-news/building-better-web-everyone/