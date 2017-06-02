Google Chrome taciz edici reklamları engelleyecek

Haber Editörü
Google, yayıncılara önümüzdeki yıl Chrome tarayıcısına sadece en can sıkıcı reklamları filtrelemeyi amaçlayan bir reklam engelleyici ekleyeceğini bildirdi. Şirket internet yayıncılarına önceden haber vererek, sitelerindeki rahatsız edici reklam biçimlerini kullanıcıları sıkmayacak şekilde düzenlemelerine fırsat sunmayı umuyor. Arama devi ayrıca reklam engelleyicilerden etkilenen yayıncılara, içeriklerinden para kazanmalarını sağlayacak başka bir yol da sunacak.
Google'ın reklam ve ticaretten sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Google Sridhar Ramaswamy, Perşembe günü yayınladığı bir blog yazısında "İnsanların web'de beklenmedik bir şekilde çalan müzik veya sayfadaki içeriği görebilmek için 10 saniye beklemeye zorlayan rahatsız edici reklamlarla karşılaşması sıklıkla görülen bir durum. Bu sinir bozucu deneyimler, bazı kişilerin tüm reklamları engellemesine neden olabiliyor. Bu da reklamlardan gelir sağlayan içerik oluşturucuların kazançlarını büyük oranda düşürüyor. Çevrimiçi reklamların daha iyi olması gerektiğine inanıyorum" dedi.Ayrıca Bkz. "OnePlus 5 yaklaşıyor: Kutu tasarımları oylamaya sunuldu"
Google, reklam engelleyiciyi gelecek yıl Chrome'un masaüstü ve mobil sürümlerine eklemeyi planlıyor. Ancak, diğer reklam engelleyicilerinin aksine Google'ın amacı tüm reklamları filtrelemek değil. Arama devi "Coalition for Better Ads" tarafından belirlenen standarlara uyumlu olmayan reklam biçimlerini kaldıracak. Bu reklam arasında sesli otomatik oynatılan video reklamlar, açılır pencereli (pop-up) reklamlar ve mobil ekranın yüzde 30'dan fazlasını kullanan reklamlar yer alıyor.
Google ayrıca reklam engelleyicilerden etkilenen yayıncılara içeriklerinden para kazanmaları için yeni bir yol sunacak. Program kapsamında, üçüncü taraf reklam engelleyicisi etkinleştirilmiş bir kullanıcı, Chrome kullanarak katılımcı bir siteyi ziyaret ettiğinde, reklam engelleyiciyi kapatması veya sitedeki tüm reklamları yeni Google Contributor aracılığıyla kaldıracak bir geçiş ücreti ödemesi istenilecek. Ücret ödemek isteyenlere Google yüzde 10 indirim yapacak. Hiçbir seçim yapmayanlar ise web sitesini görüntüleyemeyecekler. Bu şekilde elde edilen gelir de yayıncılara aktarılarak reklam engelleyiciler nedeniyle uğradıkları maddi kayıp hafifletilmeye çalışılacak
https://blog.google/topics/journalism-news/building-better-web-everyone/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
[link=]https://bilisimveinsan.blogspot.com.tr/2017/06/google-chrome-gelecek-sene-ucretli.html[/link]
Nasıl olacak bu?
3. parti reklam engelleyiciler yüzünden Adsense gelirleri düşüyor.
Site sahipleri bundan rahatsız..
Reklam verenler bundan rahatsız..
Dolayısı ile Google da rahatsız.
Bütün interneti baştan şekillendirme pahasına, sadece kendi istemedikleri reklamları engelleyecekler, kendi sevdikleri reklamları (tüm Google reklamları) engellemeye kalkarsak siteyi görüntüleyemeyeceğiz. Bu kısa vadede hem reklam verenlerin, hem alanların hemde Google'ın işine yarayacak.
Biz de tv kafasıyla internette takılacağız, bitmek bilmeyen video reklamları, asla engellenemeyen sitenin %30'undan azcık küçük görsel reklamlar vs..
İnternette gezeni değil, reklam vereni ve alanı düşünerek yapılmaya çalışılan proje.
Hele, reklamlardan dolayı virüs yenildiğini iddia etmek komik,
Özelikle de DH'i açar açmaz çıkan reklamlardan virüs olduğunu iddia etmek tamamen saçmalık.
Klasik zihniyet. "Ben bir yerlere istediğimi yazayım ama oranın maliyeti beni ilgilendirmez."
He canım, burası böyle bir yer?
Note: DH ile standart üyelik harici bir alakam yok.
İnternetin %11'ü **** tarzı uygulamalar kullanıyor (Sanırım 615 milyon cihaza denk geliyor). Bunların çoğu zaten reklamların para kazandırdığını bilmeyen kitle, dertleri reklamlar engellensin yeter. Bir de bunlar reklam olmasa bile gene Adblock tarzı uygulamaları açık bırakıyor, bu da sitelerin çalışmalarında sıkıntı çıkarıyor sonra bunlar site düzgün çalışmıyor diye ağlıyorlar.
İnternetin mainstream olmasının kötü tarafları işte. Eskiden internette genel olarak büyük bir premium kitle vardı. Bunlar ne yaptığını bilen, nereye gireceğini bilen, internetin konseptini ve çalışma prensiplerini bilen insanlardı. Tabi onlar şimdi azınlık oldu, onların yerine hiç bir şey bilmeyen milyonlarca insan aldı.
Kaynak: pagefair.com/...
Arayuz hala hantal ve videoyu gec dolduruyor.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
1908 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
google chrome, reklam engelleyici ve