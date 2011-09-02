Google Chrome tarayıcısı üçüncü yılını kutluyor

İnternetin yaygın olarak kullanılmaya başlandığı 90'lı yılların başlarında internette gezinme ihtiyacını karşılamak için geliştirilen tarayıcılar o tarihten bu yana oldukça değişti ve gelişti. Internet Explorer ve Netscape ile başlayan tarayıcı pazarına Mozilla vakfının Firefox ve Google'ın Chrome tarayıcısı sonradan dahil olarak Netscape'i pazar dışına itti.





Tarayıcı pazarının en önemli oyuncularından olan Google Chrome 1 Eylül itibariyle 3. yılını doldurdu. Fazla yenilik sunamayan Internet Explorer ve aşırı RAM tüketimi nedeniyle yavaşlama sorunları yaşayan Firefox tarayıcısının hakim olduğu bir dönemde pazara dinamik ve hızlı bir şekilde giren Chrome, 1 Eylül 2008 tarihinde ilk Windows betasını indirmeye sunmuştu.





İlk yılında 3. sürümüne ulaşan Chrome iyi işler yapmaya başlamıştı. İkinci yılında 6. sürüme ulaştı ve Mac ve Linux desteğini de bu dönemde başlattı. 3. yılına geldiğimizde ise Chrome 14. betasını dağıtmaya başlamış durumda.





6 haftada bir yeniliklerle kullanıcının karşısına çıkmayı prensip edinen Chrome son araştırmalara göre pazarda yüzde 42 paya sahip Internet Explorer ve yüzde 28 paya sahip Firefox'un ardından yüzde 22 ile üçüncü sıranın sahibi.

Google'ın Chrome tarayıcısını sadece bir tarayıcıdan ibaret olmamasını sağlamak için farklı yeniliklerle geliştirmeye devam ediyor. Uygulama ve eklentilerin yayınlandığı Chrome web mağazası Aralık ayında devreye alınırken Google'ın tarayıcı bazlı Chrome OS adlı işletim sistemini barındıran Chromebook modelleri de Haziran ayında tüketicilerle buluştu. Dün ise Gmail, Docs ve Calendar hizmetlerinin de çevrimdışı modda düzenlenebilmesi için ilk adımlar atıldı.





Google, Chrome tarayıcısının klasik Windows işletim sistemlerine alternatif web tabanlı hızlı bir çözüm olması için çaba gösteriyor.



