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Google Chrome tarayıcısı üçüncü yılını kutluyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternetin yaygın olarak kullanılmaya başlandığı 90'lı yılların başlarında internette gezinme ihtiyacını karşılamak için geliştirilen tarayıcılar o tarihten bu yana oldukça değişti ve gelişti. Internet Explorer ve Netscape ile başlayan tarayıcı pazarına Mozilla vakfının Firefox ve Google'ın Chrome tarayıcısı sonradan dahil olarak Netscape'i pazar dışına itti.

Tarayıcı pazarının en önemli oyuncularından olan Google Chrome 1 Eylül itibariyle 3. yılını doldurdu. Fazla yenilik sunamayan Internet Explorer ve aşırı RAM tüketimi nedeniyle yavaşlama sorunları yaşayan Firefox tarayıcısının hakim olduğu bir dönemde pazara dinamik ve hızlı bir şekilde giren Chrome, 1 Eylül 2008 tarihinde ilk Windows betasını indirmeye sunmuştu.

İlk yılında 3. sürümüne ulaşan Chrome iyi işler yapmaya başlamıştı. İkinci yılında 6. sürüme ulaştı ve Mac ve Linux desteğini de bu dönemde başlattı. 3. yılına geldiğimizde ise Chrome 14. betasını dağıtmaya başlamış durumda. 

6 haftada bir yeniliklerle kullanıcının karşısına çıkmayı prensip edinen Chrome son araştırmalara göre pazarda yüzde 42 paya sahip Internet Explorer ve yüzde 28 paya sahip Firefox'un ardından yüzde 22 ile üçüncü sıranın sahibi. 
Google'ın Chrome tarayıcısını sadece bir tarayıcıdan ibaret olmamasını sağlamak için farklı yeniliklerle geliştirmeye devam ediyor. Uygulama ve eklentilerin yayınlandığı Chrome web mağazası Aralık ayında devreye alınırken Google'ın tarayıcı bazlı Chrome OS adlı işletim sistemini barındıran Chromebook modelleri de Haziran ayında tüketicilerle buluştu. Dün ise Gmail, Docs ve Calendar hizmetlerinin de çevrimdışı modda düzenlenebilmesi için ilk adımlar atıldı. 

Google, Chrome tarayıcısının klasik Windows işletim sistemlerine alternatif web tabanlı hızlı bir çözüm olması için çaba gösteriyor.

Google tarayıcısının üçüncü yılında Chrome'un gelişimini anlatmak üzere İnternetin Evrimi adında bir interaktif grafik hazırladı. Grafikte yeni ayarlar arayüzünden geliştirilmiş JavaScript motoruna kadar büyük yenilikler yıllara göre sıralanmış durumda.

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deadmanku 8 yıl
yeni eklentileri sayesinde firefox'dan kalır yanı kalmadı bende sıkı firefox kullanıcısıydım hale durur kenarde ama chrome gerçekten ince zarif ve kullanışlı.
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Petrichor 8 yıl deadmanku
dead6012

yeni eklentileri sayesinde firefox'dan kalır yanı kalmadı bende sıkı firefox kullanıcısıydım hale durur kenarde ama chrome gerçekten ince zarif ve kullanışlı.


+1 firefox kullanıyordum chrome a geçtim
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janparey 8 yıl
en az sıklıkta sorun yaşadığım tarayıcıdır
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iDrum 8 yıl
Önce opera kullanırdım ve baya begenırdım ama pek hızlı degıldı sureklı takılıyordu o yuzden uzun zamandır chrome kullanıyorum sade hızlı cok iyi memnunum pek sorun yasamadım.
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nirvanha 8 yıl
Flash sorunu o dereceki yani ; donanim hızlandırması kullandığınızda videolar yeşile dönebiliyor ,hatta sisteminizde powerdvd kurulu diyelim blu-ray oynatacaksınız oda yeşil renkte çıkıyor .Günlerce uğraşıp kafayı yeme derecesine geldim , sonra hata kaynağınının chrome'den kaynaklandığına yada lanet flash 'ın donanım şeysini kullanmaya başlaması ile flash'tan kaynaklandığına kanaat getirdim.
Onun dışında vazgeçemediğim bir tarayıcı.
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korsanzeki168 8 yıl
arada bir geçmişi silmeyince şişip kasılıyor ie7 gibi ona dikkat edin
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HMY 8 yıl
bende uzun zamandır google chrome kullanıyorum , bence chrome , tarayıcı pazarındaki en hafif ve en hızlı tarayıcı .
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fukarakoala 8 yıl
Flash çökmesi farmvillede arada oldu harici olmadı hızlı ve şişme yapmıyor.Firefox bi süre sonra önlenemez kaynak kullanıyor.
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met@lrock 8 yıl
Flash cokme sorunu disinda harika. Başka tarayıcı kullanmam.
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alito 8 yıl
bende çöküp duruyor o yüzden kullanamıyorum. flash player ile aralarında bir anlaşmazlık var sanırım. şu ADOBE'den ne zaman kurtulacaz ya HTML 5 gel artık yahu!!
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Bl00dyHell 8 yıl
İki yıldır kullanıyorum, gayet memnunum
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SystemApps 8 yıl
şu anda chorme yüklü bayadır ama kullanmıyorum bi translate için güzel oluyor yabancı sitelerde :D
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Nef'i 8 yıl
Son derece hızlı bir tarayıcı uzun zamandır kullanıyorum.
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