Google Chrome’un çevrimdışı dinozoru oyuncak oluyor

İnternet bağlantınız ile ilgili bir problem yaşadığınızda Chrome tarayıcısı içerisindeki dinozor dikkatinizi çekmiştir. İçerisinde gizli bir oyunu da barındıran dinozor simgesi, bazı kullanıcılar tarafından bağlantı problemlerini anımsatması dolayısıyla sevilmese de Chrome ile özdeşleşmiş olduğunu söyleyebiliriz. Bu dinozor plastik oyuncak seti halini alıyor.

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Chrome’un 10. yılına özel

Google Chrome tarayıcısı piyasaya sürüleli 10 yıldan fazla oldu. Dead Zebra isimli bir figür üretici 10. yıla özel olarak bu dinozor simgesi için oyuncak üretecek. Dinozor oyuncağının geldiği kutu üzerinde Chrome’un bağlantı kopması durumunda yapılmasını önerdiği şeylerin listesi de var. Daha öncesinde mutlaka karşılaştığınız Android robotunun figür oyuncaklarını da Dead Zebra isimli bu şirket üretiyordu. Yani sıkça gördüğümüz Android figürleri yanına şimdi de Chrome dinozoru eklenecek.

Dinozor figürünün boyutu 7,6 cm. Yanında gelen kaktüsler ise 5 cm ile 7,6 cm arasında değişiyor. 11 Mart’ta satışına başlanacak olan “Chrome Dino Set” ürününün fiyat etiketi ise 24 dolar olarak belirlenmiş. Oyuncağın satıldığı siteye bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://9to5google.com/2019/03/08/chrome-offline-dinosaur-toy/