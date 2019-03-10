Slack uygulamasına karanlık mod özelliği geliyor

Şirket içi iletişim için daha rahat bir çözüm sunan Slack platformunun Android ve iOS uygulamasına karanlık mod özelliği geliyor. Karanlık mod, son dönemin kullanıcılar tarafından en çok istenen özelliklerinden biri olduğu için geç bile kalındığını söyleyebiliriz.

Beta aşamasında

Slack uygulamasına gelen en son beta güncellemesi ile kullanıcılar karanlık mod özelliğini deneyebilecekler. Sizde ilk deneyimlemek isteyenlerden biri olmak istiyorsanız öncelikle uygulamanın Beta programına Google Play üzerinden katılmanız gerekiyor. Beta programına katıldıktan sonra yükleyeceğiniz beta uygulama sürümü ile karanlık mod özelliği artık ulaşılabilir hale geliyor. Ayarlar kısmında karanlık modu açıp kapatabileceğiniz bir seçenek belirecek. Ayrıca beta aşamasında olduğu için karanlık modun aktif olmadığı bölgelere rastlamanız olası.

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Google’ın Android Q işletim sistemi ile birlikte sistem çapında karanlık mod özelliği sunmak istediğini sizlere aktarmıştık. Başta Google uygulamaları olmak üzere pek çok geliştiriciye ait uygulama bu değişime yavaş yavaş hazırlanıyor. Android Q’da karanlık modu aktif ettiğinizde üçüncü taraf geliştiricilerin uygulamaları dahil tüm arayüz karanlık moda uyum sağlayacak. Böylece hem kullanıcıların gözlerinin yorulmaması hem de akıllı telefonların pil tasarrufu yapması amaçlanıyor.

https://www.theverge.com/2019/3/9/18257801/slack-dark-mode-how-to-enable-android-ios-apple-google-beta-tester