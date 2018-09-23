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Google Chrome'un macOS sürümüne koyu mod seçeneği geliyor

Apple'ın macOS Mojave güncellemesi ile koyu mod seçeneği sunması Google'ı da harekete geçirdi. Arama devi popüler internet tarayıcısı Chrome'un macOS sürümüne koyu mod seçeneği ekleme hazırlığında.
8 ay
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Tarayıcılar
Onur Seven
Haber Editörü
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Koyu mod seçeneği bu günlerde uygulamalarda ve hizmetlerde sıkça karşımıza çıkıyor. Örneğin, YouTube'un hem masaüstü hem de mobil uygulamasında koyu tema var. Aynı özelliğin Google Chrome'a da gelebileceği ortaya çıktı. Ancak koyu mod şu an için tarayıcının sadece macOS sürümüne gelecek gibi görünüyor.
Ayrıca Bkz. "Instagram, başkalarının gönderilerini paylaşma özelliği üzerinde çalışıyor"
XDA isimli internet sitesi, Chrome'un arkasındaki ekibin macOS kullanıcılarına koyu mod seçeneği sunmayı planladıklarını ortaya çıkardı. Bunun nedeni ise Apple'ın macOS Mojave güncellemesi ile birlikte koyu mod sunmaya başlaması. Mac'deki yerleşik uygulamalarla uyumlu olan bu mod aynı zamanda üçüncü taraf uygulamalar tarafından da kullanılabiliyor.

Önce macOS daha sonra ise Windows'a gelecek

Chrome'un Windows sürümünün aynı özelliğe sahip olup olmayacağı konusunda herhangi bir bilgi yok ancak Google'ın daha sonraki aşamada bunu diğer platformlara taşıması sürpriz olmayacak.
Google Chrome'un macOS sürümüne koyu mod seçeneği geliyor
Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz açıklanmadı. Dolayısı ile Chrome kullanıcılarının biraz sabretmesi gerekecek. Bu arada Chrome'a koyu mod seçeneği ekleyen Dark Mode gibi bazı uzantıların olduğunu da belirtelim.

https://www.xda-developers.com/google-chrome-dark-mode-macos/ Yorum Yaz
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ThePscho 8 ay en beğenilen
Arkadaş önce Windows'a getirsenize niye MacOS yahu?
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joshbarnes 7 ay
Görünüşe göre, yeni makaleler inandırılacaksa, Google bunun üzerinde çalışıyor. İlgi çekici, neden üçüncü taraf temalarıyla ilgilenmiyorsunuz? Omnibox renklendirmesinin olmaması dışında, bir temanın hemen hemen aynı etkiyi sağlayacağını düşünüyorum.
https://bluestacks.vip/ https://textnow.vip/ https://downloader.vip/vpn/
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mgokhanozen 7 ay
Eklentilerde olması lazım bir sürü tema var, henüz resmi olarak gelmeden aynı havayı yaşayabilirsiniz.
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drjacob 7 ay
gelsin iyi olur ama mobil'e de gelsin
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MaRQuE 8 ay
Koyu mod mu yoksa koyu tema mı? Bu haberde bahsedilen hangisi?
Benim koyu moddan anladığım, web sitelerinin rengini koyulaştırmak.(arkaplan vb)
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Kefelon 8 ay
Şu koyu mod son zamanlarda başımıza gelmiş en iyi şey bence. Önceden beyaz arka planlarda gözüm yanıyormuş. Şimdi her şeyi koyu mod yapmaya çalışıyorum. Duvar kağıtlarım bile siyah.
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TetraYazilim 8 ay
Gelsin, gelsin..
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ThePscho 8 ay en beğenilen
Arkadaş önce Windows'a getirsenize niye MacOS yahu?
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Guest-1F9BF2C01 8 ay ThePscho
Sektörün öncülerine öncelik tanınması normal
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LiveF0r1 4 ay ThePscho
Macos kullancısı az olduğu için önce onda deneme yapacaklardır. Eğer sorun yoksa Windowsa gelir.
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