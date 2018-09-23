Google Chrome'un macOS sürümüne koyu mod seçeneği geliyor

Koyu mod seçeneği bu günlerde uygulamalarda ve hizmetlerde sıkça karşımıza çıkıyor. Örneğin, YouTube'un hem masaüstü hem de mobil uygulamasında koyu tema var. Aynı özelliğin Google Chrome'a da gelebileceği ortaya çıktı. Ancak koyu mod şu an için tarayıcının sadece macOS sürümüne gelecek gibi görünüyor.

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XDA isimli internet sitesi, Chrome'un arkasındaki ekibin macOS kullanıcılarına koyu mod seçeneği sunmayı planladıklarını ortaya çıkardı. Bunun nedeni ise Apple'ın macOS Mojave güncellemesi ile birlikte koyu mod sunmaya başlaması. Mac'deki yerleşik uygulamalarla uyumlu olan bu mod aynı zamanda üçüncü taraf uygulamalar tarafından da kullanılabiliyor.

Önce macOS daha sonra ise Windows'a gelecek

Chrome'un Windows sürümünün aynı özelliğe sahip olup olmayacağı konusunda herhangi bir bilgi yok ancak Google'ın daha sonraki aşamada bunu diğer platformlara taşıması sürpriz olmayacak.

ne zaman kullanıma sunulacağı henüz açıklanmadı. Dolayısı ile Chrome kullanıcılarının biraz sabretmesi gerekecek. Bu arada Chrome'a koyu mod seçeneği ekleyen Dark Mode gibi bazı Özelliğinkullanıma sunulacağı henüz açıklanmadı. Dolayısı ile Chrome kullanıcılarının biraz sabretmesi gerekecek. Bu arada Chrome'a koyu mod seçeneği ekleyengibi bazı uzantıların olduğunu da belirtelim.

https://www.xda-developers.com/google-chrome-dark-mode-macos/