Instagram, başkalarının gönderilerini paylaşma özelliği üzerinde çalışıyor

Sosyal medya devlerinden Instagram'ın en çok beklenen özelliği nedir diye sorsalar, muhtemelen büyük bir çoğunluk başkalarının gönderilerini paylaşabilme özelliği cevabını verir. Twitter'da yer alan retweet özelliğine benzer bir seçeneğin Instagram platformunda yıllardır yer almaması bizi üçüncü parti uygulamalarla bunu yapmaya yönlendiriyordu. The Verge'nin haberine göre Instagram, kullanıcıların hasretle beklediği bu özellik üzerinde çalışıyor.

Paylaşım özelliği bu sefer gelecek mi?

Instagram yöneticileri uygulamanın kişisel doğasını bozacağı korkusuyla uzun süredir direniyorlardı. Zira Facebook'un başına gelen ve platformun sahte haber ve kampanyaların yayılması kullanılması, Instagram'ın gözünü korkutmuştu. Şirket şimdilik konu hakkında bir açıklama yapmış olmasa da The Verge'nin röportajına göre çok yakında artık zaman akışında başkasının Instagram gönderisini paylaşabileceğiz.

https://www.theverge.com/2018/9/20/17884170/instagram-regram-native-reposting-sharing-feed-test

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Her ne kadar uygulama marketlerinde Instagram'aböyle bir özellik eklenmesini sağlayan uygulamalar olsa da, söz konusu özellik Instagram'a eklendiğindegerekliliği de ortadan kalkacak. Bakalım yıllardırolarak adlandırılan ve bir türlü gelmek bilmeyen bu özelliğe sonunda ne zaman kavuşacağız?