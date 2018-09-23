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Instagram, başkalarının gönderilerini paylaşma özelliği üzerinde çalışıyor

Instagram, kullanıcıların uzun süre beklediği fakat bir türlü gelmeyen bir özellik üzerinde çalışıyor. Gelen haberlere göre yakında başkalarının gönderilerini paylaşabilmemiz mümkün olacak.
8 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Sosyal medya devlerinden Instagram'ın en çok beklenen özelliği nedir diye sorsalar, muhtemelen büyük bir çoğunluk başkalarının gönderilerini paylaşabilme özelliği cevabını verir. Twitter'da yer alan retweet özelliğine benzer bir seçeneğin Instagram platformunda yıllardır yer almaması bizi üçüncü parti uygulamalarla bunu yapmaya yönlendiriyordu. The Verge'nin haberine göre Instagram, kullanıcıların hasretle beklediği bu özellik üzerinde çalışıyor.

Paylaşım özelliği bu sefer gelecek mi?

Instagram yöneticileri uygulamanın kişisel doğasını bozacağı korkusuyla uzun süredir direniyorlardı. Zira Facebook'un başına gelen ve platformun sahte haber ve kampanyaların yayılması kullanılması, Instagram'ın gözünü korkutmuştu. Şirket şimdilik konu hakkında bir açıklama yapmış olmasa da The Verge'nin röportajına göre çok yakında artık zaman akışında başkasının Instagram gönderisini paylaşabileceğiz.
Her ne kadar uygulama marketlerinde Instagram'a manuel olarak böyle bir özellik eklenmesini sağlayan uygulamalar olsa da, söz konusu özellik Instagram'a eklendiğinde üçüncü parti yazımların gerekliliği de ortadan kalkacak. Bakalım yıllardır Regram olarak adlandırılan ve bir türlü gelmek bilmeyen bu özelliğe sonunda ne zaman kavuşacağız?

https://www.theverge.com/2018/9/20/17884170/instagram-regram-native-reposting-sharing-feed-test Yorum Yaz
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ataince 8 ay
Oldu olacak ikinci el satış sayfaları açılsın, arkadaşlık grupları kurulsun. Memleket özlemi çeken gurbetçiler grubu olsun vara yoka bildirim gelsin facebooktan farkı kalmasın... Allah aşkına fazla bir şey eklemeyin sade kalsın. Facebook gibi karman çorman olacak. İnstagram sadeliğiyle güzel.
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Kerim5100 8 ay
Mağara soğuk muydu kardeş :/
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