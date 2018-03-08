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Google, Chrome'a kayıtlı tüm şifrelerin metin dosyasına kaydedilebileceğini duyurdu

Google, popüler internet tarayıcısı Chrome'a uzun süredir beklenen bir özelliğin ekleneceğini duyurdu. Artık tarayıcıya kayıtlı şifreler bir metin dosyasına kaydedilebilecek.
1 yıl
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Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google, dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcılarından biri olan Chrome'a yepyeni bir özellik getireceğini duyurdu. Bundan böyle kullanıcılar sadece birkaç adımda, tarayıcıya kayıtlı şifrelerini bir metin dosyasına aktarabilecekler.

Chrome'da kayıtlı şifreler ".csv" formatında kaydedilebilecek

Şu an Chrome geliştiricileri tarafından test edilen özelliğin kullanımının oldukça basit olacağı belirtiliyor. Kullanıcılar "kayıtlı şifreler" bölümünden, "şifreleri dışa aktar" seçeneğine tıklayarak, tarayıcıya kayıtlı tüm şifreleri ".csv" formatında kaydedebilecekler. Daha sonra ".csv" formatındaki dosya istenilen parola yöneticisine kolayca aktarılabilecek.
Ayrıca Bkz. "DonanımHaber Android uygulaması yayında!" Bu özellik şifrelerini unutan kullanıcıların da kurtarıcısı olabilir ancak tüm şifrelerin yer aldığı bir dosyayı bilgisayarda tutmanın ne kadar güvenli olacağı ise başka bir tartışma konusu. Google, Chrome'a getireceği bu özelliğin ne zaman kullanıma sunacağı konusunda ise henüz bir tarih vermedi.

https://www.engadget.com/2018/03/08/google-is-making-it-easier-to-download-all-your-chrome-passwords/ Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 1 yıl en beğenilen
Chrome kullanmamak için bir sebep daha.
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Tensi 1 yıl
Hemen bunu kullanip dosyayi kendine mail atabilen eklentiler gelistirmeye baslanir.
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erturkcan2 1 yıl
Çok güzel virüslere harika yol gösteriyorsunuz her şeyimiz kolaylıkla çalsınlar.
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Genç Düşünür 1 yıl
Şifrelerimin bir yerlerde kayıtlı durmasına ihtiyaç duymuyorum. Özelliğin güvenilirliği konusunda bir şey söyleyemem tabii ama kullanmamayı tercih ederim.
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Doanc4n 1 yıl
Lastpass varken gerek yok böyle şeylere.
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crazywinner3 1 yıl
Aman ceymıs montlar toplanmış gene, chrome kullanmamak için bir sebep dahaymış bak sen. Zaten Google da senin kıçıkırık şifrelerin için yanıp bitiyordu kardeşim
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Guest-F8946C419 1 yıl
Puahajah kullanmam diyenler olmuş. Google napsın sizin minecraft hayran forum şifrelerinizi
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Mesudum 1 yıl
Kaç tane farklı yere şifre ile girdiğimi hatırlamıyorum. Aslında tahmin bile edemem. Web tabanlı olanları Chrome ezberledi ve yıllar önce girdiğim yerlere dahi girebiliyorum, bir kaç kıl istisnayı saymazsak. Finansal konularda tabi ki aklımda tuttuğum ve bunlara emanet etmediğim yerler de var.
İşte bu seçicilik tercihimle birlikte kıl tüy yerlerdeki parolaların (dh dahil) şifreleri ezberlemek zorunda kalmamanın yanında nerelere girdiğimizin kaydını verebiliyor olması neden batar ki? Acaba bunu ortalığa saçabileceğini mi düşünüyorlar, yoksa kedilerinin onlardan daha sağlıklı koruma yapabildiğini mi sanıyorlar?
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fuckulteli 1 yıl
Şifreleri metin dosyası olarak dışa aktarmadan önce Google hesap parolasını sorarsa sorun olmaz gibi düşünüyorum.
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Cango69 1 yıl
Bence bilgisayarda tutmak daha güvenli şifrelersin olur biter google servisinemi güveneceğiz.
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Tugrul_512bit 1 yıl en beğenilen
Chrome kullanmamak için bir sebep daha.
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Tensi 1 yıl
Hemen bunu kullanip dosyayi kendine mail atabilen eklentiler gelistirmeye baslanir.
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