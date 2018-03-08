Google, Chrome'a kayıtlı tüm şifrelerin metin dosyasına kaydedilebileceğini duyurdu

Teknoloji Editörü
Google, dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcılarından biri olan Chrome'a yepyeni bir özellik getireceğini duyurdu. Bundan böyle kullanıcılar sadece birkaç adımda, tarayıcıya kayıtlı şifrelerini bir metin dosyasına aktarabilecekler.
Chrome'da kayıtlı şifreler ".csv" formatında kaydedilebilecek
Şu an Chrome geliştiricileri tarafından test edilen özelliğin kullanımının oldukça basit olacağı belirtiliyor. Kullanıcılar "kayıtlı şifreler" bölümünden, "şifreleri dışa aktar" seçeneğine tıklayarak, tarayıcıya kayıtlı tüm şifreleri ".csv" formatında kaydedebilecekler. Daha sonra ".csv" formatındaki dosya istenilen parola yöneticisine kolayca aktarılabilecek.
Ayrıca Bkz. "DonanımHaber Android uygulaması yayında!" Bu özellik şifrelerini unutan kullanıcıların da kurtarıcısı olabilir ancak tüm şifrelerin yer aldığı bir dosyayı bilgisayarda tutmanın ne kadar güvenli olacağı ise başka bir tartışma konusu. Google, Chrome'a getireceği bu özelliğin ne zaman kullanıma sunacağı konusunda ise henüz bir tarih vermedi.
https://www.engadget.com/2018/03/08/google-is-making-it-easier-to-download-all-your-chrome-passwords/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İşte bu seçicilik tercihimle birlikte kıl tüy yerlerdeki parolaların (dh dahil) şifreleri ezberlemek zorunda kalmamanın yanında nerelere girdiğimizin kaydını verebiliyor olması neden batar ki? Acaba bunu ortalığa saçabileceğini mi düşünüyorlar, yoksa kedilerinin onlardan daha sağlıklı koruma yapabildiğini mi sanıyorlar?
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