Google, Chrome'a kayıtlı tüm şifrelerin metin dosyasına kaydedilebileceğini duyurdu

Google, dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcılarından biri olan Chrome'a yepyeni bir özellik getireceğini duyurdu. Bundan böyle kullanıcılar sadece birkaç adımda, tarayıcıya kayıtlı şifrelerini bir metin dosyasına aktarabilecekler.

Chrome'da kayıtlı şifreler ".csv" formatında kaydedilebilecek

Şu an Chrome geliştiricileri tarafından test edilen özelliğin kullanımının oldukça basit olacağı belirtiliyor. Kullanıcılar "kayıtlı şifreler" bölümünden, "şifreleri dışa aktar" seçeneğine tıklayarak, tarayıcıya kayıtlı tüm şifreleri ".csv" formatında kaydedebilecekler. Daha sonra ".csv" formatındaki dosya istenilen parola yöneticisine kolayca aktarılabilecek.

şifrelerini unutan kullanıcıların da kurtarıcısı olabilir ancak tüm şifrelerin yer aldığı bir dosyayı bilgisayarda tutmanın ne kadar güvenli olacağı ise başka bir tartışma konusu. Google, Chrome'a getireceği bu özelliğin ne zaman kullanıma sunacağı konusunda ise henüz bir tarih vermedi. Ayrıca Bkz. "DonanımHaber Android uygulaması yayında!" Bu özellikkullanıcıların da kurtarıcısı olabilir ancak tüm şifrelerin yer aldığı bir dosyayıne kadar güvenli olacağı ise başka birkonusu. Google, Chrome'a getireceği bu özelliğinkullanıma sunacağı konusunda ise henüz birvermedi.

https://www.engadget.com/2018/03/08/google-is-making-it-easier-to-download-all-your-chrome-passwords/