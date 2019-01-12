Redmi Note 7 aslında sugeçirmez (biraz)

Redmi Note 7 yalnızca iki gün önce tanıtıldı ve resmi açıklamada cihazın önemli bir özelliğinden söz edilmedi. Telefonun girişleri ve düğmeleri sugeçirmez contalara sahip. Xiaomi CEO'su Lei Jun bunu Weibo'da doğruladı.

Mühendislik ekibinin, cihazın zayıf noktalarının su geçirmemesi için ciddi çaba sarf ettiği belirtiliyor. Sim kart tepsisi, USB-C girişi, 3.5 mm kulaklık girişi, düğmeler ve kamera çevresinde conta benzeri malzemeler kullanılıyor. Ayrıca hoparlörde de sugeçirmez bir zar bulunuyor.

Lei Jun, cihazın, düşük sayılabilecek fiyat etiketine rağmen, Xiaomi'nin amiral gemi modelleriyle aynı kalite sınamalarından geçtiğini söylüyor. Şirket bunun bir göstergesi olarak, Çin'de standart olan 1 yıllık garanti süresini 1.5 yıla çıkarıyor. Elbette Redmi Note 7, suya ve toza dayanıklı telefonlardaki IP sertifikasına sahip değil. Ancak cihaz, su sıçramalarına, kazara suya düşürmeye ve makul miktardaki tozlara karşı hiç de kötü bir performans sergilemeyecektir.

https://www.gsmarena.com/redmi_note_7_is_actually_waterproof_kind_of-news-35045.php