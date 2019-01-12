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Redmi Note 7 aslında sugeçirmez (biraz)

Redmi Note 7'nin pek çok noktası, su geçirmemesi için contalarla korunmuş. Cihaz, IP sertifikasına sahip olmasa da günlük hayatta su ve toza karşı dayanıklı olmak üzere tasarlanmış.
4 ay
10,6b
1
16
Cep Telefonları
Mertcan Erice
Yazar
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Redmi Note 7 yalnızca iki gün önce tanıtıldı ve resmi açıklamada cihazın önemli bir özelliğinden söz edilmedi. Telefonun girişleri ve düğmeleri sugeçirmez contalara sahip. Xiaomi CEO'su Lei Jun bunu Weibo'da doğruladı.
Mühendislik ekibinin, cihazın zayıf noktalarının su geçirmemesi için ciddi çaba sarf ettiği belirtiliyor. Sim kart tepsisi, USB-C girişi, 3.5 mm kulaklık girişi, düğmeler ve kamera çevresinde conta benzeri malzemeler kullanılıyor. Ayrıca hoparlörde de sugeçirmez bir zar bulunuyor.
Lei Jun, cihazın, düşük sayılabilecek fiyat etiketine rağmen, Xiaomi'nin amiral gemi modelleriyle aynı kalite sınamalarından geçtiğini söylüyor. Şirket bunun bir göstergesi olarak, Çin'de standart olan 1 yıllık garanti süresini 1.5 yıla çıkarıyor. Elbette Redmi Note 7, suya ve toza dayanıklı telefonlardaki IP sertifikasına sahip değil. Ancak cihaz, su sıçramalarına, kazara suya düşürmeye ve makul miktardaki tozlara karşı hiç de kötü bir performans sergilemeyecektir.

https://www.gsmarena.com/redmi_note_7_is_actually_waterproof_kind_of-news-35045.php Yorum Yaz
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bahoho 4 ay en beğenilen
O sertifikayı almak için %20 daha fazla para ödemeye gerek yok bence. Amacı ucuz telefon yapmak ama yine de su geçirmemesi için çaba göstermeleri baya iyi bence.
O sertifikayı almak için %20 daha fazla para ödemeye gerek yok bence. Amacı ucuz telefon yapmak ama yine de su geçirmemesi için çaba göstermeleri baya iyi benc...
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Bloodin 4 ay
IP sertifikası olan cihazlar da su geçirince garanti dışı kalıyor zaten, bu şekilde önlem almış olmaları güzel, eğer bu haber doğruysa Xiaomi elinden çıkmış olan ve suya karşı önlem alınmış İLK telefona bakıyoruz demektir. Xiaomi yeni bir döneme girdiğini ve yüksek işçilik ve gövde kalitesini ucuza sunacağını söylemişti, Redmi Note 7'nin de bunun ilk örneği olacağını belirtmişlerdi, sanırım bu gördüklerimiz bu anlayışın sonuçları, Mi 8 ve Mix 3'de bile olmayan su tamponları Redmi Note 7'ye eklenmiş...
IP sertifikası olan cihazlar da su geçirince garanti dışı kalıyor zaten, bu şekilde önlem almış olmaları güzel, eğer bu haber doğruysa Xiaomi elinden çıkmış ola...
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damn2u 4 ay
IP sertifikasına verecekleri para yerine bunu uygulayıp hem müşteri için yararlı iş yapmışlar hemde uygun fiyatlı tutabilmişler bu özelliklerde ki bir ürünü. Taktir edileceğine yerden yere vuruluyor. Cidden 4S olayını bizim ülke de çok seviyorlar.
IP sertifikasına verecekleri para yerine bunu uygulayıp hem müşteri için yararlı iş yapmışlar hemde uygun fiyatlı tutabilmişler bu özelliklerde ki bir ü...
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Php 4 ay
IP sertifikasını alın alayım, ben de bayılmıyorum başka telefonlara daha fazla para vermeye ama kaldığım yerde yılda 300 gün yağmur yağıyor
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bahoho 4 ay en beğenilen
O sertifikayı almak için %20 daha fazla para ödemeye gerek yok bence. Amacı ucuz telefon yapmak ama yine de su geçirmemesi için çaba göstermeleri baya iyi bence.
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kaya0 4 ay
Yalnız başlığa koptum
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Mustafa-1453 4 ay
Telefon suda ne işi var garinti verirdi vermezdi sizde dikkat edin malınıza
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damn2u 4 ay
IP sertifikasına verecekleri para yerine bunu uygulayıp hem müşteri için yararlı iş yapmışlar hemde uygun fiyatlı tutabilmişler bu özelliklerde ki bir ürünü. Taktir edileceğine yerden yere vuruluyor. Cidden 4S olayını bizim ülke de çok seviyorlar.
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OverClocK1ng 4 ay
"sugeçirmAZ". Az ama. Accuk.
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Bloodin 4 ay
IP sertifikası olan cihazlar da su geçirince garanti dışı kalıyor zaten, bu şekilde önlem almış olmaları güzel, eğer bu haber doğruysa Xiaomi elinden çıkmış olan ve suya karşı önlem alınmış İLK telefona bakıyoruz demektir. Xiaomi yeni bir döneme girdiğini ve yüksek işçilik ve gövde kalitesini ucuza sunacağını söylemişti, Redmi Note 7'nin de bunun ilk örneği olacağını belirtmişlerdi, sanırım bu gördüklerimiz bu anlayışın sonuçları, Mi 8 ve Mix 3'de bile olmayan su tamponları Redmi Note 7'ye eklenmiş...
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ozmenakif 4 ay
Başlığı görünce kahkaha attım
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fuckulteli 4 ay
Suya sokmak için değil de gerektiğinde ıslak elle, duşta veya yağmur altında suya maruz kaldığında acaba telefona zarar gelecek mi endişesi duymayacağımız bir koruma sağlasa yeter.
Tabi ip sertifikası olması şart yoksa biz öyle bir güvence vermedik derler. Telefon sahibi de zaten sudan sakınır sertifikası yoksa. İpx6 olsa havuza girilmediği sürece iş görür.
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esmerbuyucu 4 ay
IP sertifikasına bile para vermemişler bu ne pintilik 😂😂😂
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pro-üye 4 ay esmerbuyucu
daha cok mütevazılık bence
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xiaomi, lei jun ve
9 etiket daha redmi redmi note 7 ip sertifikası redmi note 7 sugeçirmez Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Mertcan Erice MPopüler Popüler
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