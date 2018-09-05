Google, Chrome'un 10.yılına özel tasarım değişikliklerini paylaştı

Chrome’un 10. yılı anısına, Chrome tarayıcıyı yeni bir görünümle güncelledi ve birçok iyileştirme yaptı. Yenileme, Android, iOS ve masaüstü platformlarında bir malzeme teması ve şık özellikler getiriyor. Daha yuvarlak şekiller, yeni simgeler ve yeni bir açık renk paleti ile geliyor.

Chrome 69 yapısı ayrıca daha iyi şifre yönetimi, daha iyi otomatik doldurma, daha hızlı ve daha akıllı bir Omnibox ve birçok yeni güvenlik önlemi de sağlıyor.

Omnibox, arama çubuğunu ve adres çubuğunu bir araya topluyor ve arama işlemini daha hızlı ve daha akıllı hale getiriyor. Yeni bir sekme açmak zorunda kalmadan adres çubuğunda doğrudan yanıtları gösteriyor ve ayrıca tarayıcınızdaki bir sekmede zaten açık bir web sitesi aradıysanız sizi uyarıyor ve "Sekmeye geçiş" ile sizi yönlendiriyor.

Yepyeni Google Chrome tarayıcısı Android, iOS, Windows, Mac ve Linux çalışan cihazlar için kullanıma sunuldu.

Ekran kesmeleri için destek sağlayacak

Ayrıca, sayfanın özelleştirilmesine ve tüm ekranı daha verimli bir şekilde kullanmasına olanak tanıyan çentik eğilimi göz önüne alındığında ekran kesmeleri için destek sağlıyor. Daha fazla özelleştirme seçeneğine sahip yeni bir sekme sayfası ve yatay bir sekme değiştirici de var.

Android için Chrome'un en son sürümünü bu adresten indirebilirsiniz . Apple iOS'a gelen Chrome 69, tüm yeni tasarım öğelerini ve yukarıda bahsedilen tüm yeni özellikleri barındırıyor ve ek olarak araç çubuğunu uygulamanın altına da yerleştiriyor, iOS için yeni sürümü bu adresten indirebilirsiniz

Mevcut masaüstü Chrome tarayıcınızı Chrome 69'a güncelleyebilir veya bu adresten indirebilirsiniz

https://gadgets.ndtv.com/internet/news/google-chrome-69-material-theme-redesign-android-ios-mac-linux-windows-1911610?pfrom=home-trending