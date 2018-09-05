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Google, Chrome'un 10.yılına özel tasarım değişikliklerini paylaştı

Chrome’un 10 yılına özel Google, tarayıcıyı yeni bir görünümle güncelledi ve birçok iyileştirme yaptı. Chrome 69, Android, iOS ve masaüstü kullanıcıları için Materyal Tema tasarımı Getiriyor.
8 ay
6,1b
1
11
Tarayıcılar
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
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Chrome’un 10. yılı anısına, Chrome tarayıcıyı yeni bir görünümle güncelledi ve birçok iyileştirme yaptı. Yenileme, Android, iOS ve masaüstü  platformlarında bir malzeme teması ve şık özellikler getiriyor. Daha yuvarlak şekiller, yeni simgeler ve yeni bir açık renk paleti ile geliyor.
Chrome 69 yapısı ayrıca daha iyi şifre yönetimi, daha iyi otomatik doldurma, daha hızlı ve daha akıllı bir Omnibox ve birçok yeni güvenlik önlemi de sağlıyor.
Omnibox, arama çubuğunu ve adres çubuğunu bir araya topluyor ve arama işlemini daha hızlı ve daha akıllı hale getiriyor. Yeni bir sekme açmak zorunda kalmadan adres çubuğunda doğrudan yanıtları gösteriyor ve ayrıca tarayıcınızdaki bir sekmede zaten açık bir web sitesi aradıysanız sizi uyarıyor ve "Sekmeye geçiş" ile sizi yönlendiriyor.
Yepyeni Google Chrome tarayıcısı Android, iOS, Windows, Mac ve Linux çalışan cihazlar için kullanıma sunuldu. 

Ekran kesmeleri için destek sağlayacak 

Ayrıca, sayfanın özelleştirilmesine ve tüm ekranı daha verimli bir şekilde kullanmasına olanak tanıyan çentik eğilimi göz önüne alındığında ekran kesmeleri için destek sağlıyor. Daha fazla özelleştirme seçeneğine sahip yeni bir sekme sayfası ve yatay bir sekme değiştirici de var.
Android için Chrome'un en son sürümünü bu adresten indirebilirsiniz. Apple iOS'a gelen Chrome 69, tüm yeni tasarım öğelerini ve yukarıda bahsedilen tüm yeni özellikleri barındırıyor ve ek olarak araç çubuğunu uygulamanın altına da yerleştiriyor, iOS için yeni sürümü bu adresten indirebilirsiniz
Mevcut  masaüstü Chrome tarayıcınızı Chrome 69'a güncelleyebilir veya bu adresten indirebilirsiniz.  

https://gadgets.ndtv.com/internet/news/google-chrome-69-material-theme-redesign-android-ios-mac-linux-windows-1911610?pfrom=home-trending Yorum Yaz
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Nike 8 ay
Opera ya benzetmiş ama opera daha guzel bundan tasarım olarak
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KariVaara 8 ay
Operaya benzememiş mi?
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firtinax 8 ay
Görsellikten daha önemli olan performans.
Chrome sistemi sömürüyor.
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OsbourneReynolds 8 ay
Yeni tasarımı kapatma seçeneği vardır belki diye bir umut haberi okudum ama nafile..
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intel7mix 8 ay
Performans artışı yok görsel artış ne güzel
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***Respect*** 8 ay
Herhalde yeni tasarımı beğenen tek insan benim
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Tommy Shelby 8 ay ***Respect***
Ben de beğendim
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maxmania 8 ay
materyal hadi neyse seveni vardır da açık renkler insanın gözünü yoruyor, önce bozuyorlar sonra insanlara karanlık temayı yenilik diye iteliyorlar. bu tarz görsel değişiklikler zorlama olarak değil de seçenek olarak gelse, isteyen eskisiyle devam etse isteyen yeniye geçse.
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HydroAcidX 8 ay
Sonunda shortcut özelliği geldi. Opera'yı kaldırıyorum
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canını yakarım 8 ay
bir firefox olamadı hala
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fhrstw 8 ay canını yakarım
Chrome 43 ten sonra kullanmayı bıraktım mozilla güzel ama çok karışık basit olduğu için opera kullanıyorum.
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