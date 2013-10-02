Google, Chrome'un masaüstü ve mobil sürümünü güncelledi

Google'ın kullanıldığı her platformda hızıyla beğeni toplayan popüler tarayıcı Chrome, hem mobil hem de masaüstü platformlarda yeni özelliklerle güncellendi.





Masaüstü sürümüne sayfaların üzerinde yer alan resimlerin sağ tıklama ile ulaşılan menüden Google görseller ile aranması desteği eklenen Chrome, Android sürümünde ise yeni kaydırma destekli kontrol seçeneklerine kavuşmuş durumda. Bu sayede yapılan yatay kaydırma ile sekmeler arasında geçiş yapılabiliyor, sayfa üstünden aşağıya doğru yapılan kaydırma ile sekme değiştirme penceresi açılıyor ve son olarak menü butonunun kaydırma hareketiyle açılması ve kontrol edilmesi gibi yeni seçenekler sunuluyor.





Google tarafından konu hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://chrome.blogspot.com/2013/10/search-by-image-and-new-chrome-for.html?m=1