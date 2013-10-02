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Google, Chrome'un masaüstü ve mobil sürümünü güncelledi

5 yıl
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Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google, Chrome'un masaüstü ve mobil sürümünü güncelledi
Google'ın kullanıldığı her platformda hızıyla beğeni toplayan popüler tarayıcı Chrome, hem mobil hem de masaüstü platformlarda yeni özelliklerle güncellendi.

Masaüstü sürümüne sayfaların üzerinde yer alan resimlerin sağ tıklama ile ulaşılan menüden Google görseller ile aranması desteği eklenen Chrome, Android sürümünde ise yeni kaydırma destekli kontrol seçeneklerine kavuşmuş durumda. Bu sayede yapılan yatay kaydırma ile sekmeler arasında geçiş yapılabiliyor, sayfa üstünden aşağıya doğru yapılan kaydırma ile sekme değiştirme penceresi açılıyor ve son olarak menü butonunun kaydırma hareketiyle açılması ve kontrol edilmesi gibi yeni seçenekler sunuluyor.

Google tarafından konu hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://chrome.blogspot.com/2013/10/search-by-image-and-new-chrome-for.html?m=1 Yorum Yaz
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Tolsthor 5 yıl
chrome tam bana hitap eden bir yazılım.Yeni güncellemesini bir an önce kullanmak istiyorum.
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aglarm 5 yıl
Kaldığı yerden devam etme saçmalığı hala devam ediyormu
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DH Misafiri 5 yıl
Android geliştiren firmanın tarayıcısı mükemmel olmalı ancak google diğerlerini kesmemek amaciyla bunu yapiyor olabilir.
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senersongur 5 yıl
Chrome mobilde çok hizli calisiyor.
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Allahdiyenspen 5 yıl
Flaş destekliyormu bırakın şimdi kaval çalmayı
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CertificatedStaff 5 yıl
Chrome flash desteklese kullanıcaz ama desteklemiyor.
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ahmetsaid_ak 5 yıl
chrome u sırf bu sekmeler yüzünden kullanmak istemiyordum bi de kaldığı yerden devam etme özelliğini kaldırabilsek diğerlerine ihtiyaç azalır
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