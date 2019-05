Google Chrome'un yeni materyal tasarımlı arayüzüne nasıl geçilir?

Arama devi Google'ın, popüler internet tarayıcısı Chrome'un arayüzünüde büyük bir revizyona gideceği biliniyordu. Şimdilik test aşamasında olan bu materyal tasarımın nasıl olduğunu merak ediyor ve bir an önce kullanmak istiyorsanız bunu nasıl yapacağınızı haberimizde bulabilirsiniz.

Chrome'un yeni arayüzüne nasıl geçiliyor?

Google Chrome, 68 versiyonunda bu yeni materyal tasarım arayüzüyle birlikte geliyor ve bu görünümü aktif duruma getirmek için seçeneklerde herhangi bir ayara yer verilmemiş. Chrome'un yeni arayüzüne geçmek ve test istiyorsanız öncelikle tarayıcınızın 68 versiyonu olmasına dikkat edin ve adres çubuğuna aşağıdaki kodu yapıştırarak Enter tuşuna basın.

chrome://flags/#top-chrome-md

Karşınızda "UI Layout for the browser's top chrome" seçeneğinin belirdiği bir sayfa göreceksiniz. Bu kısımda sağdaki açılır menüyü kullanarak "Refresh" seçeneğini aktif duruma getirin ve sağ alt köşede beliren "RELAUNCH NOW" düğmesine tıklayarak tarayıcıyı yeniden başlatın. Önceden açık olan sekmelerle birlikte Chrome tekrar açıldığında karşınızda yeni arayüzü göreceksiniz.

Eğer görünümü eski haline çevirmek istiyorsanız aynı adımları takip ederek açılır menüden "Default" seçeneğini aktif duruma getirmeniz yeterli olacaktır.