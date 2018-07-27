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Google Chrome'un yeni materyal tasarımlı arayüzüne nasıl geçilir?

Google, popüler internet tarayıcısı Chrome'un büyük bir kullanıcı arayüzü revizyonu üzerinde çalıştığı biliniyordu. Eğer bu arayüzü merak ediyor ve kullanmak istiyorsanız haberimize göz atabilirsiniz.
10 ay
13,7b
1
18
Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Arama devi Google'ın, popüler internet tarayıcısı Chrome'un arayüzünüde büyük bir revizyona gideceği biliniyordu. Şimdilik test aşamasında olan bu materyal tasarımın nasıl olduğunu merak ediyor ve bir an önce kullanmak istiyorsanız bunu nasıl yapacağınızı haberimizde bulabilirsiniz.

Chrome'un yeni arayüzüne nasıl geçiliyor?

Google Chrome, 68 versiyonunda bu yeni materyal tasarım arayüzüyle birlikte geliyor ve bu görünümü aktif duruma getirmek için seçeneklerde herhangi bir ayara yer verilmemiş. Chrome'un yeni arayüzüne geçmek ve test istiyorsanız öncelikle tarayıcınızın 68 versiyonu olmasına dikkat edin ve adres çubuğuna aşağıdaki kodu yapıştırarak Enter tuşuna basın.
chrome://flags/#top-chrome-md
Karşınızda "UI Layout for the browser's top chrome" seçeneğinin belirdiği bir sayfa göreceksiniz. Bu kısımda sağdaki açılır menüyü kullanarak "Refresh" seçeneğini aktif duruma getirin ve sağ alt köşede beliren "RELAUNCH NOW" düğmesine tıklayarak tarayıcıyı yeniden başlatın. Önceden açık olan sekmelerle birlikte Chrome tekrar açıldığında karşınızda yeni arayüzü göreceksiniz.
Eğer görünümü eski haline çevirmek istiyorsanız aynı adımları takip ederek açılır menüden "Default" seçeneğini aktif duruma getirmeniz yeterli olacaktır.

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yunusaticioglu 10 ay en beğenilen
görsellere bakınca geçmekten vazgeçtim mevcut hali çok daha güzel
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DH Misafiri 3 ay
tek kelimeyle berbat. eskisine döndüm. bir süre kullandıktan sonra eski tasarımı da kaldırdılar. Firefox veya Operaya geçmenizi tavsiye ederim :) Firefox baya iyi bir hal almış bir bakın derim :)
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DH Misafiri 10 ay
Yeni sekmeler berbat olmuş.Hatta şimdiye kadar ki gördüğüm en kötü sekme.
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thehawk 10 ay
Aylar once hem android hem windowsta chrome kullanimini biraktim. Tasarim yerine optimizasyon duzenlesinler
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Hobar 10 ay
Yeni sekme tuşunun solda olması dışında beğendim.
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Drangue 10 ay
Bazı eklentiler düzgün/hiç çalışmadı.
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alemburda34 10 ay
en büyük sıkıntı sekme ekleme sağ taraf yerine en baş sol tarafa alınmış el alışkanlığı oraya gidince sürekli sekme kapatmaya başladım. 1-2 gün içinde alışamazsam eski haline çevireceğim.
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Amd64x2 10 ay
PEŞ PEŞE BU CÜMLELERİN MANTIĞI NEDİR? (BİLEREK BÜYÜK HARF YAZIYORUM)
Google, popüler internet tarayıcısı Chrome'un büyük bir kullanıcı arayüzü revizyonu üzerinde çalıştığı biliniyordu. Eğer bu arayüzü merak ediyor ve kullanmak istiyorsanız haberimize göz atabilirsiniz.
Arama devi Google'ın, popüler internet tarayıcısı Chrome'un arayüzünüde büyük bir revizyona gideceği biliniyordu. Şimdilik test aşamasında olan bu materyal tasarımın nasıl olduğunu merak ediyor ve bir an önce kullanmak istiyorsanız bunu nasıl yapacağınızı haberimizde bulabilirsiniz.
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Ltf19 10 ay
beğenmedim.
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El_domingo 10 ay
hertaraf beyaz oluyor adres barı biraz daha koyutsalarmış iymiş..ilk başta bocalasamda ilk izlenim genel olarak sıkıntı yok..
not:biraz kullandıktan sonra ozellikle yeni sekme butonu feciymiş sekme sayısı artıkca daha fazla sıkıntı oluyor.bende eskiye dondum bosuna vakit kaybetmeyin..
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yunusaticioglu 10 ay en beğenilen
görsellere bakınca geçmekten vazgeçtim mevcut hali çok daha güzel
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