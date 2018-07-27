Google Chrome'un yeni materyal tasarımlı arayüzüne nasıl geçilir?

Teknoloji Editörü
Arama devi Google'ın, popüler internet tarayıcısı Chrome'un arayüzünüde büyük bir revizyona gideceği biliniyordu. Şimdilik test aşamasında olan bu materyal tasarımın nasıl olduğunu merak ediyor ve bir an önce kullanmak istiyorsanız bunu nasıl yapacağınızı haberimizde bulabilirsiniz.
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Chrome'un yeni arayüzüne nasıl geçiliyor?
Google Chrome, 68 versiyonunda bu yeni materyal tasarım arayüzüyle birlikte geliyor ve bu görünümü aktif duruma getirmek için seçeneklerde herhangi bir ayara yer verilmemiş. Chrome'un yeni arayüzüne geçmek ve test istiyorsanız öncelikle tarayıcınızın 68 versiyonu olmasına dikkat edin ve adres çubuğuna aşağıdaki kodu yapıştırarak Enter tuşuna basın.
chrome://flags/#top-chrome-md
Karşınızda "UI Layout for the browser's top chrome" seçeneğinin belirdiği bir sayfa göreceksiniz. Bu kısımda sağdaki açılır menüyü kullanarak "Refresh" seçeneğini aktif duruma getirin ve sağ alt köşede beliren "RELAUNCH NOW" düğmesine tıklayarak tarayıcıyı yeniden başlatın. Önceden açık olan sekmelerle birlikte Chrome tekrar açıldığında karşınızda yeni arayüzü göreceksiniz.
Eğer görünümü eski haline çevirmek istiyorsanız aynı adımları takip ederek açılır menüden "Default" seçeneğini aktif duruma getirmeniz yeterli olacaktır.
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Google, popüler internet tarayıcısı Chrome'un büyük bir kullanıcı arayüzü revizyonu üzerinde çalıştığı biliniyordu. Eğer bu arayüzü merak ediyor ve kullanmak istiyorsanız haberimize göz atabilirsiniz.
Arama devi Google'ın, popüler internet tarayıcısı Chrome'un arayüzünüde büyük bir revizyona gideceği biliniyordu. Şimdilik test aşamasında olan bu materyal tasarımın nasıl olduğunu merak ediyor ve bir an önce kullanmak istiyorsanız bunu nasıl yapacağınızı haberimizde bulabilirsiniz.
not:biraz kullandıktan sonra ozellikle yeni sekme butonu feciymiş sekme sayısı artıkca daha fazla sıkıntı oluyor.bende eskiye dondum bosuna vakit kaybetmeyin..
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