Google Currents güncellendi, uluslararası destek kazandı

Google'ın haber beslemelerini magazin formatında kullanıcılara sunduğu ve Pulse, Flipboard gibi benzerleri ile sıkı bir rekabete başlayan Google Currents uygulaması güncellendi.





Uygulama yılın başlarından bu yana yayında ancak yayıncı ve okuyucular sadece ABD sınırları içerisinde erişme şansı buluyordu. Gelen yoğun istekler nedeniyle elini çabuk tutan Google, Currents 1.1 sürümü ile 38 dil desteğini uygulamaya ekledi. Hali hazırda 400 yayıncı firma ve 14 000 bağımsız yayın uygulama içerisinde bulunuyor. Uluslararası destek ile bu sayının katlanacağı tahmin ediliyor.





İçeriğin her an taze kaldığı uygulama; Popular Science, Celebuzz, Yoga Journal, Bleacher Report gibi pek çok örneğe sahip. Play Store ve App Store üzerinden indirebildiğiniz uygulamada yavaş yavaş kendi dilimizdeki yayınların da boy gösterdiği farkediliyor. Ayrıca farklı ülkelerden de yayınlar eklenmeye başladı.





Yayınlarını eklemek isteyenler Google Currents Producer aracı ile birkaç kolay adımda ekleyebiliyor. Güncelleme ile beslemelerin senkronizasyonu daha hızlı ve daha az enerji harcayarak yapılıyor.