Google Daydream uygulaması indirmeye sunuldu

Google’ın sanal gerçeklik içerikleri konusunda bir standart oluşturmak amacıyla başlattığı Daydream programı nihayet uygulama mağazasına kavuştu. Mağaza ayrı bir uygulama olarak Android cihazlarına sunuluyor.

Yeni Standartlar ve Uygulama Mağazası

Daydream adındaki uygulama mağazası pek çok sanal gerçeklik içeriğine ev sahipliği yapıyor ve önümüzdeki dönemde de sayısız içerik mağazaya eklenecek. Google, Daydream View VR adındaki sanal gerçeklik gözlüğü satışa çıkmadan mağazayı kullanıma sokmuş oldu. Böylece kullanıcılar ilk andan itibaren geniş çaplı bir mağaza bulmuş olacak.

Mağazada YouTube, Hulu, Google Fotoğraflar gibi VR içeriklerinin yanı sıra bazı demolar da bulunuyor. Google Earth VR, Versay Sarayı’nda sanal tur, sinema perdesinde videolarınızı izleyebilme, kültürel eser turları, 360 derecelik fotoğraflarınızı inceleyebilme bunlar arasında.

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Daydream ile birlikte sanal gerçeklik için belirli kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Google, en iyi ve en akıcı tecrübenin sunulabilmesi için donanım tarafında da bazı kriterlerin olması gerektiğini düşünüyor. Örneğin ekran boyutu 4.7 ve 6 inç arasında olmak zorunda. Ayrıca VR modunda 60Hz tazeleme hızı sunması gerekiyor.

Yine en az çift çekirdekli bir işlemci, OpenGL ES 3.2 ve Vulkan arayüzlerine destek, Bluetooth 4.2 ve Bluetooth DLE desteği, 32-bit cihazlar için en az 416MB, 64-bit cihazlar için 816MB RAM sınırı şeklinde uzun bir liste mevcut. Daydream View VR gözlüğü ve haliyle Daydream uygulaması henüz ülkemizde kullanımda değil.