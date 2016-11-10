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Google Daydream uygulaması indirmeye sunuldu

Google’ın yeni sanal gerçeklik gözlüğü Daydream View VR satışa çıkmadan hemen önce Daydream adındaki uygulama mağazası da indirmeye sunuldu. Mağazada pek çok VR içeriği yer alıyor.
2 yıl
4,2b
1
11
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın sanal gerçeklik içerikleri konusunda bir standart oluşturmak amacıyla başlattığı Daydream programı nihayet uygulama mağazasına kavuştu. Mağaza ayrı bir uygulama olarak Android cihazlarına sunuluyor.

Yeni Standartlar ve Uygulama Mağazası

Daydream adındaki uygulama mağazası pek çok sanal gerçeklik içeriğine ev sahipliği yapıyor ve önümüzdeki dönemde de sayısız içerik mağazaya eklenecek. Google, Daydream View VR adındaki sanal gerçeklik gözlüğü satışa çıkmadan mağazayı kullanıma sokmuş oldu. Böylece kullanıcılar ilk andan itibaren geniş çaplı bir mağaza bulmuş olacak.

Mağazada YouTube, Hulu, Google Fotoğraflar gibi VR içeriklerinin yanı sıra bazı demolar da bulunuyor. Google Earth VR, Versay Sarayı’nda sanal tur, sinema perdesinde videolarınızı izleyebilme, kültürel eser turları, 360 derecelik fotoğraflarınızı inceleyebilme bunlar arasında.

Ayrıca Bkz. "iPhone 7 Jet White söylentileri"

Daydream ile birlikte sanal gerçeklik için belirli kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Google, en iyi ve en akıcı tecrübenin sunulabilmesi için donanım tarafında da bazı kriterlerin olması gerektiğini düşünüyor. Örneğin ekran boyutu 4.7 ve 6 inç arasında olmak zorunda. Ayrıca VR modunda 60Hz tazeleme hızı sunması gerekiyor.

Yine en az çift çekirdekli bir işlemci, OpenGL ES 3.2 ve Vulkan arayüzlerine destek, Bluetooth 4.2 ve Bluetooth DLE desteği, 32-bit cihazlar için en az 416MB, 64-bit cihazlar için 816MB RAM sınırı şeklinde uzun bir liste mevcut. Daydream View VR gözlüğü ve haliyle Daydream uygulaması henüz ülkemizde kullanımda değil.

 

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Guhong01 2 yıl
Destekleyen telefon var mı? S7 edge bile desteklemiyorsa ben ne anladım bu işten... Bir tek pixel ler destekliyordur kesin
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t3 2 yıl
S7 edge de desteklemiyor. Ne iş
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kk king 2 yıl
Güzel uygulama
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kotukoylu 2 yıl
Bir ara akıllı saatler vardı ya hani giyilebilir teknolojiler heryeri saracaktı ya?
Bu da öyle he deyin geçin sanal gerçeklikmiş!
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Guhong01 2 yıl kotukoylu
kotukoylu

Bir ara akıllı saatler vardı ya hani giyilebilir teknolojiler heryeri saracaktı ya?
Bu da öyle he deyin geçin sanal gerçeklikmiş!

bir anda yaygınlaşmasını mı bekliyorsun? fiyatlar bu durumdayken nasıl yaygınlaşabilir? ilk plazma tv 1960 yılında üretildi, kaç yıldır plazma tv muhabbetinden haberdarsın?
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Guhong01 2 yıl
G4 ten girince desteklemiyor diyor?
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yhackup 2 yıl Guhong01
Guhong01
G4 ten girince desteklemiyor diyor?

Z5 te desteklemiyormuş.
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
İyiye benziyor indirince anlaşılır ne olduğu.
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aceleciburak 2 yıl
Alcatel tam zamanında ülke pazarına geldi hem kendi VR uygulaması var doğal olarak Google Daydream çalışacak 1099 TL lik telde ve satış paketi içerisinde VR Gözlükte mevcut.
ama asıl olay 2017 çeyrek başı idol 4s ile olur kurların devamlı oynamasına rağmen Alcatel Türkiye idol 4s i güzel bir fiyata konumlandırırsa 5.5 inch 2K AMOLED ekranda VR içerik tüketimi artar. idol 4s in kuru hesaba katarsak kesinlikle 1500 TL yi geçmemesi lazım ama herşeyi ile VR deneyimini makul fiyata sunacak güzel bir cihaz olur çünkü ülke pazarında ikamesi olmayan bir ürün olur.
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'dhTestUnit 2 yıl
Güzel uygulama
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dr20mouse 2 yıl
Eee hani eski telefonlara kurulmuyordu
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