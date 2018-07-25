Google Dökümanlara dil bilgisi denetleme özelliği geliyor

Google Dokümanlar, sıkça yanlış yazılan kelimeleri, fiilerin yanlış kullanımlarını, devrik cümleleri ve çok daha fazlasını tanımlayabilecek bir dil bilgisi denetleme özelliği üzerinde çalıştığını duyurdu.

Bir çeşit yapay zeka yazılımı ile çalışacak bu özellik sayesinde kullanıcılar, tıpkı farklı iki dil arasında çeviri yapıyormuş gibi dil bilgisi bakımından hatalı bir metni anında düzenli ve hatasız bir metne çevirebilecek.

Bu güncelleme yakın gelecekte yalnızca G-Suite kullanıcıları tarafından kullanılabilecek ve çok büyük ihtimalle diğer Google kullanıcılarıyla ilerleyen tarihlerde buluşacak.

Ayrıca Google, dil bilgisi denetimi özelliğine ek olarak G-Suite kullanıcıları için Gmail’de akıllı yazım özelliğini de etkinleştireceğini açıkladı. E-postanızın içeriğine göre sizin için tüm cümleleri otomatik olarak düzenleyecek özellik, bu yıl mayıs ayında halka tanıtılmıştı.

https://www.theverge.com/2018/7/24/17607912/google-docs-grammar-checker-announced