Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Dökümanlara dil bilgisi denetleme özelliği geliyor

Google Dökümanlara gelen bu yeni özellik sıradan bir yazım denetimi programından çok daha işlevsel olacak ve ilk olarak G-Suite kullanıcılarıyla buluşacak.
10 ay
1,1b
1
Web Siteleri
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google Dökümanlara dil bilgisi denetleme özelliği geliyor
 
Google Dokümanlar, sıkça yanlış yazılan kelimeleri, fiilerin yanlış kullanımlarını, devrik cümleleri ve çok daha fazlasını tanımlayabilecek bir dil bilgisi denetleme özelliği üzerinde çalıştığını duyurdu.
Bir çeşit yapay zeka yazılımı ile çalışacak bu özellik sayesinde kullanıcılar, tıpkı farklı iki dil arasında çeviri yapıyormuş gibi dil bilgisi bakımından hatalı bir metni anında düzenli ve hatasız bir metne çevirebilecek.
Bu güncelleme yakın gelecekte yalnızca G-Suite kullanıcıları tarafından kullanılabilecek ve çok büyük ihtimalle diğer Google kullanıcılarıyla ilerleyen tarihlerde buluşacak.
Ayrıca Google, dil bilgisi denetimi özelliğine ek olarak G-Suite kullanıcıları için Gmail’de akıllı yazım özelliğini de etkinleştireceğini açıkladı. E-postanızın içeriğine göre sizin için tüm cümleleri otomatik olarak düzenleyecek özellik, bu yıl mayıs ayında halka tanıtılmıştı.

https://www.theverge.com/2018/7/24/17607912/google-docs-grammar-checker-announced Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay VLC medya oynatıcısı, Huawei cihazlara savaş açtı 10 ay ABD-Çin ticaret savaşı Qualcomm'u da vurdu: Qualcomm NXP'yi satın almaktan vazgeçti 10 ay Motorola One Power'ın tüm özellikleri ortaya çıktı 10 ay Merakla beklenen 2018 Mercedes A Serisi Sedan tanıtıldı 10 ay Ucuz iPhone bekleyenlere kötü haber: 6.1 inç LCD ekranlı iPhone gecikebilir! 10 ay Sanal asistanlarımız bizi ne kadar doğru anlıyor, isteklerimizi ne ölçüde yerine getiriyor? 10 ay Coinbase kullanıcıları kripto paralarını günlük alışverişte kullanabilecek 10 ay HTC'nin yeni akıllı telefonu HTC U12 Life'ın özellikleri sızdırıldı 10 ay Apple, 2018 iPhone'larda Intel'in yavaş modemlerini kullanacak 10 ay Fortnite bir yıl içerisinde 4.5 milyar dolara uzanabilir 10 ay Google’dan güvenlik anahtarı Titan Security Key 10 ay Yeni MacBook Pro’ların ısınma sorununa yama geldi 10 ay Samsung Galaxy J serisi sonlanıyor, sırada Galaxy P ve R var 10 ay Gayri resmi LibreOffice uygulaması Microsoft Store'dan kaldırıldı 10 ay Nikon ilk tam çerçeve aynasız kamerasını geliştirdi 10 ay YouTube'un Android uygulamasında can sıkıcı hata 10 ay Blade Runner 2049'ın beta sürümü Android üzerinden kullanıcıyla buluşuyor 10 ay Okyanustaki çöpleri "yemesi" için dev bir pac-man tasarlandı 10 ay Kripto paraların piyasa değeri 300 milyarı aştı 10 ay SpaceX durmak bilmiyor: Üç gün içerisinde ikinci kez roket indirdiler 10 ay GÖRÜNTÜLENEN Google Dökümanlara dil bilgisi denetleme özelliği geliyor Sonraki Hindistan'da devlete ait demir yolları operatörü müşterilerin verilerini satabilir 10 ay Intel Core i7-9700K’da sanal izlek desteği bulunmayabilir 10 ay Asphalt 9: Legends indirmeye sunuldu! İşte iOS ve Android indirme linkleri 10 ay Intel'in Amber Lake işlemcileri detaylandı 10 ay Türk Telekom’un ikinci çeyrek bilançosu: 888 milyon TL zarar 10 ay Mars'ta tam 20 kilometrelik yer altı gölü bulundu 10 ay WhatsApp grup sohbetlerine artık Siri üzerinden mesaj gönderilebilecek 10 ay Xperia XZ3, dünyanın en yüksek çözünürlüklü mobil kamera sensörüyle gelebilir 10 ay Qualcomm'dan Huawei'nin GPU Turbo teknolojisine rakip geliyor 10 ay Twitter'dan Elon Musk'a özel yasaklama 10 ay 2018 Porsche Macan tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri 10 ay Bosch, otonom araçlar için yol durumu uyarı sistemi geliştiriyor 10 ay Xiaomi Mi A2 hakkında her şey: Android One güçleniyor 10 ay Ford otonom araç geliştirmek için yeni şirket kurdu 10 ay PlayStation Store yaz indirimleri başladı 10 ay Elgato Stream Deck Mini kontrolcüsü duyuruldu 10 ay Karşınızda resmi basın görselleriyle Meizu 16 ve 16 Plus 10 ay Outlook.com'a gece modu özelliği geldi 10 ay Samsung’un yeni grafik birimi çok ses getirecek 10 ay Xiaomi Pocophone F1 en ucuz amiral gemisi olabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim