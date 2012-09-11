Google Drive, iOS ve Android için güncellendi

Google'ın bulut depolama ve döküman görüntüleme/düzenleme hizmetlerini biraraya topladığı Drive uygulaması, iOS ve Android için güncellendi.





iOS uygulamasında dökümanları düzenleyebilme imkanı gelirken, diğer ortakların hangi satırları düzenlediği de görülebiliyor. iOS cihazlarından Google sunumlarını notlar dahil görüntüleme, tam ekran modu, sunular arasında kaydırarak geçiş, yeni klasör oluşturma, dosyaları klasörlere taşıma ve cihazdaki verileri doğrudan yükleme şeklinde diğer yenilikler sunuluyor.





Android uygulamasında ise dökümanlara yorum ekleme, diğer yorumları görebilme ve cevaplayabilme, Google sunumlarını notlar dahil görüntüleme, yeni klasör oluşturma, dosyaları klasörlere taşıma şeklinde yenilikler getirilmiş.





İlerleyen dönemde ise spreadsheet dökümanlarının yerleşik düzenlenmesi ve döküman üzerinde çoklu düzenleme yenilikleri de uygulamaya gelecek.





http://itunes.apple.com/app/google-drive/id507874739?mt=8





https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs