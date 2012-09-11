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Google Drive, iOS ve Android için güncellendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın bulut depolama ve döküman görüntüleme/düzenleme hizmetlerini biraraya topladığı Drive uygulaması, iOS ve Android için güncellendi.

iOS uygulamasında dökümanları düzenleyebilme imkanı gelirken, diğer ortakların hangi satırları düzenlediği de görülebiliyor. iOS cihazlarından Google sunumlarını notlar dahil görüntüleme, tam ekran modu, sunular arasında kaydırarak geçiş, yeni klasör oluşturma, dosyaları klasörlere taşıma ve cihazdaki verileri doğrudan yükleme şeklinde diğer yenilikler sunuluyor.

Android uygulamasında ise dökümanlara yorum ekleme, diğer yorumları görebilme ve cevaplayabilme, Google sunumlarını notlar dahil görüntüleme, yeni klasör oluşturma, dosyaları klasörlere taşıma şeklinde yenilikler getirilmiş.

İlerleyen dönemde ise spreadsheet dökümanlarının yerleşik düzenlenmesi ve döküman üzerinde çoklu düzenleme yenilikleri de uygulamaya gelecek.

http://itunes.apple.com/app/google-drive/id507874739?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs

http://googleblog.blogspot.com/2012/09/google-drive-updates-for-ios-and-android.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Amedra 7 yıl
Valla açıkçası ben önemli dökümanlarımı Drive'da kullanıyorum, bir nevi depolama gibi birşey yaptım gerekirse indiriyorum, gerekirse internetten bulduğum kaynağı oraya atıp sonra bakıyorum. Drive'ın önemi benim için bu kadar ama gelişmesi güzel.
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