Google, Drive için gerçek zaman API'lerini yayınladı





Google'ın bulut depolama hizmeti Drive, sunduğu programlama arayüzü sayesinde pek çok uyguulama içerisine entegre edilmeye başlamıştı. Ancak gerçek zamanlı senkron düzenleme sadece Google'a özgü bulunmaktaydı. Firma bunu da üçüncü taraf geliştiricilere açmaya karar verdi.





Yeni Drive gerçek zaman API'siyle geliştiriciler döküman, tablo ve sunular üzerinde gerçek zamanlı çalışabilecek ve güncellemeler otomatik olarak hesaba kaydedilecek.





Ağ iletişimi, depolama, çakışma çözümleri gibi ortak detaylar API tarafından halledilirken, geliştiriciler daha gelişmiş uygulamalar sunabilecek.





Ayrıca uygulamanıza kimlerin bağlandığını, ayrıldığını ve değişiklikler yaptığını takip edebileceksiniz.





Şimdiden Draw.io, Gantter ve Neutron Drive gibi uygulamalar gerçek zaman özelliğini kullanmaya başladı. Google arayüzü kullanmak isteyenlere de yararlı rehberler hazırladı.

http://googledevelopers.blogspot.com/2013/03/build-collaborative-apps-with-google.html