Google Duo görüntülü görüşme uygulaması, indirmeye sunuldu

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Google'ın I/O 2016 geliştirici konferansında ilk kez duyurduğu ve FaceTime rakibi olarak adlandırılan Duo uygulaması, indirmeye sunuldu.
Uçtan uca şifreleme ile korunan Duo uygulaması, noktadan noktaya videolu sohbet imkanı sunmak için geliştirilmiş. Yani grup sohbet tarzında özellikler yok. Uygulama, hızlı bir şekilde doğrudan karşı tarafa görüntülü görüşme gönderebiliyor.
Ayrıca Bkz. "Eğlenceli ve göz alıcı bulmaca oyunu: Maestria"
Duo’yu öne çıkaran, Knock Knock adındaki özellik. Bu özellik, görüntülü çağrıyı başlattığınız anda sizi kaydetmeye başlıyor. Karşı tarafın uygulaması çalmaya başladığında, bu canlı görüntüler bir nevi zil sesi gibi ekranda oynatılıyor. Kullanıcı çağrıyı kabul ettiğinde de görüntülü görüşme başlıyor.
HD video ve ses aktarımı sağlayan Duo uygulaması, ayrıca en akıcı iletişimi sunmak için tasarlanmış. İnternet bağlantısı yavaşladığında, uygulama da veri aktarımını otomatik olarak optimize ediyor.
Uygulama hali hazırda bölge bölge indirmeye sunulduğu için henüz ülkemizde erişime açık değil ancak ön kayıt bırakabiliyorsunuz.
Uçtan uca şifreleme ile korunan Duo uygulaması, noktadan noktaya videolu sohbet imkanı sunmak için geliştirilmiş. Yani grup sohbet tarzında özellikler yok. Uygulama, hızlı bir şekilde doğrudan karşı tarafa görüntülü görüşme gönderebiliyor.
Ayrıca Bkz. "Eğlenceli ve göz alıcı bulmaca oyunu: Maestria"
Duo’yu öne çıkaran, Knock Knock adındaki özellik. Bu özellik, görüntülü çağrıyı başlattığınız anda sizi kaydetmeye başlıyor. Karşı tarafın uygulaması çalmaya başladığında, bu canlı görüntüler bir nevi zil sesi gibi ekranda oynatılıyor. Kullanıcı çağrıyı kabul ettiğinde de görüntülü görüşme başlıyor.
HD video ve ses aktarımı sağlayan Duo uygulaması, ayrıca en akıcı iletişimi sunmak için tasarlanmış. İnternet bağlantısı yavaşladığında, uygulama da veri aktarımını otomatik olarak optimize ediyor.
Uygulama hali hazırda bölge bölge indirmeye sunulduğu için henüz ülkemizde erişime açık değil ancak ön kayıt bırakabiliyorsunuz.
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Sonuc Eğer whats up belli bi kalitede goruntulu konusma desteği verebilirse bu bahsedilen progrmaların hiç birine ihtiyaç kalmaz...:D
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