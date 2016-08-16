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Google Duo görüntülü görüşme uygulaması, indirmeye sunuldu

Google'ın I/O 2016 geliştirici konferansında ilk kez görücüye çıkardığı ve FaceTime rakibi olarak adlandırılan Duo görüntülü görüşme uygulaması, indirmeye sunuldu.
2 yıl
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1
24
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın I/O 2016 geliştirici konferansında ilk kez duyurduğu ve FaceTime rakibi olarak adlandırılan Duo uygulaması, indirmeye sunuldu.



Uçtan uca şifreleme ile korunan Duo uygulaması, noktadan noktaya videolu sohbet imkanı sunmak için geliştirilmiş. Yani grup sohbet tarzında özellikler yok. Uygulama, hızlı bir şekilde doğrudan karşı tarafa görüntülü görüşme gönderebiliyor.



Ayrıca Bkz. "Eğlenceli ve göz alıcı bulmaca oyunu: Maestria"
Duo’yu öne çıkaran, Knock Knock adındaki özellik. Bu özellik, görüntülü çağrıyı başlattığınız anda sizi kaydetmeye başlıyor. Karşı tarafın uygulaması çalmaya başladığında, bu canlı görüntüler bir nevi zil sesi gibi ekranda oynatılıyor. Kullanıcı çağrıyı kabul ettiğinde de görüntülü görüşme başlıyor.



HD video ve ses aktarımı sağlayan Duo uygulaması, ayrıca en akıcı iletişimi sunmak için tasarlanmış. İnternet bağlantısı yavaşladığında, uygulama da veri aktarımını otomatik olarak optimize ediyor.


Uygulama hali hazırda bölge bölge indirmeye sunulduğu için henüz ülkemizde erişime açık değil ancak ön kayıt bırakabiliyorsunuz.
Google Play linki için tıklayınız

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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Das Boot 2 yıl en beğenilen
Hangoust, duo, google messenger ile 3 tane uygulama oldu. Neden tek bir uygulamada toplamıyorlar bunları hayret ediyorum. Birde allo vardı hala çıkmadı 4 uygulama olacak toplamda iletişim için.
Hangoust, duo, google messenger ile 3 tane uygulama oldu. Neden tek bir uygulamada toplamıyorlar bunları hayret ediyorum. Birde allo vardı hala çıkmadı 4 uygul...
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seckinim 2 yıl
Androidin içine "3G-324M" dahil edilmesi gerek .Samsung gibi sadece bir kaç firmada kaldı bu GSM üzerinden videolu konuşma özelliği. :(
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gs09gs09 2 yıl
İnternet acik olmamasina ragmen goruntulu arama yapan ciihazlar var niye her cihaza koymuyorlar bunu acaba xD
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NowOrN3wer 2 yıl
Allo yu merak ediyorum nasıl olucak
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interwap 2 yıl
Xiaomi Video Call daha başarılı buldum.
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~mustafa~ 2 yıl
şuan programdan hiç hoşlanmadım karşı tarafın interneti açık olduğu halde video araması yaptığımda Çağrı ona gitmiyor Diğer telefonu elime aldığımda programı açtığımda cevapsız çağrı şeklinde gösteriyor Daha da denemedim biraz cacik geldi Üstelik 4G telefonlar yüzde 50 üstünde çekiyor zaten
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paldov 2 yıl
butun hepsini hangoutta toplasana be google. ne guzel uygulaman var uvey evlat muamelesi goruyor. adam et su hangoutuda kullanalim
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teknokaptan 2 yıl
Evet bu uygulamayi denedim uzaktan evi aradiğimda karşı tarafa Cagri gidiyor karşi taraf telefona cevap verdiğinde bağlanıyor diyor sonra bekle bekle bekle görüntü vede ses yok ilk denemede dostlar bunu yaşadim hayal kirikligi yarattı facetime rakip olamaz üzgünüm.
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X-FI 2 yıl
bende ön kayıttaydım bir haftadır daha açılmamış.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
ismi dio olsaydı daha samimi bula bilirdim ! :)
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Barni Moloztaş 2 yıl
Hangouts'a noldu?
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El_domingo 2 yıl
ios sisteminde en guzel uygulama face timedır..androidde nice program cıktı gittide kalite acısından bu uygulamayı yakalayamadı bu sebeptendirki butur bir program arayısı var ve bisuru program cıkıyor.Kullanıcı olarak hem basit olmalı hemde kolay kullanılabilmeli,hem devamlı olmalı hemde elli parcaya bolunmemeli hemde tum platformlarda hizmeti olmalı diyoruz.
Sonuc Eğer whats up belli bi kalitede goruntulu konusma desteği verebilirse bu bahsedilen progrmaların hiç birine ihtiyaç kalmaz...:D
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