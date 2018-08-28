Google Duo sonunda iPad desteği kazandı

Piyasada çok sayıda görüntülü sohbet uygulaması olsa da Google kendi Duo isimli uygulamasını çıkararak bunların arasına bir yenisini eklemekten geri kalmadı. Duo bildiğiniz üzere Apple’ın FaceTime özelliğiyle rekabet etmesi için iOS cihazlar için de kullanıma sunuldu. Apple kullanıcıları için iyi haberler var. Uygulama iPad'de daha iyi bir deneyim sunacak şekilde optimize edilidi.

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Daha önce uygulamayı kullanmak isteyen iPad kullanıcıları, Duo'nun açıkçası tablette pek de iyi görünmeyen iPhone sürümünü indirmek zorundaydılar. Güncellenmiş sürüm ise tamamen iPad için tasarlandı. Yani iPad'in büyük ekranından daha iyi şekilde yararlanacak şekilde dizayn edilmiş bir kullanıcı arayüzü sunuyor.

Tık Tık isimli bir özellik sunuyor

Bunun dışında uygulamanın özellikleri ve işlevselliğinin diğer tüm sürümlerle aynı kaldığını belirtelim. Kısaca hatırlatmak gerekirse Google Duo ilk olarak 2016 yılında kullanıma sunulmuştu. Uygulama daha aramayı cevaplamadan kimin aradığını canlı olarak görmenize imkan tanıyan "Tık Tık" isimli ilginç bir özelliğe de sahip.

Böylelikle kullanıcılar en azından arayan kişinin kim olduğunu önceden doğrulayabiliyorlar. Duo'nun güncellenmiş sürümü App Store'da yayınlandı ve indirilebilir durumda. Yeni sürüme geçmek isteyenler uygulama mağazasını ziyaret ederek Duo'yu güncelleyebilirler.

https://9to5mac.com/2018/08/27/google-duo-ipad-support/