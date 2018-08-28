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Google Duo sonunda iPad desteği kazandı

Google'ın FaceTime'a rakip olarak gösterilen Google Duo uygulaması artık iPad'lerde çok daha iyi bir kullanıcı deneyim sunacak. Yeni güncelleme ile Google Duo’ya iPad desteği geldi.
8 ay
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7
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Piyasada çok sayıda görüntülü sohbet uygulaması olsa da Google kendi Duo isimli uygulamasını çıkararak bunların arasına bir yenisini eklemekten geri kalmadı. Duo bildiğiniz üzere Apple’ın FaceTime özelliğiyle rekabet etmesi için iOS cihazlar için de kullanıma sunuldu. Apple kullanıcıları için iyi haberler var. Uygulama iPad'de daha iyi bir deneyim sunacak şekilde optimize edilidi.
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Daha önce uygulamayı kullanmak isteyen iPad kullanıcıları, Duo'nun açıkçası tablette pek de iyi görünmeyen iPhone sürümünü indirmek zorundaydılar. Güncellenmiş sürüm ise tamamen iPad için tasarlandı. Yani iPad'in büyük ekranından daha iyi şekilde yararlanacak şekilde dizayn edilmiş bir kullanıcı arayüzü sunuyor.

Tık Tık isimli bir özellik sunuyor

Bunun dışında uygulamanın özellikleri ve işlevselliğinin diğer tüm sürümlerle aynı kaldığını belirtelim. Kısaca hatırlatmak gerekirse Google Duo ilk olarak 2016 yılında kullanıma sunulmuştu. Uygulama daha aramayı cevaplamadan kimin aradığını canlı olarak görmenize imkan tanıyan "Tık Tık" isimli ilginç bir özelliğe de sahip.
Böylelikle kullanıcılar en azından arayan kişinin kim olduğunu önceden doğrulayabiliyorlar. Duo'nun güncellenmiş sürümü App Store'da yayınlandı ve indirilebilir durumda. Yeni sürüme geçmek isteyenler uygulama mağazasını ziyaret ederek Duo'yu güncelleyebilirler.

https://9to5mac.com/2018/08/27/google-duo-ipad-support/ Yorum Yaz
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Umutcan 8 ay
Whatsapp varken hem duo'nun hem de facetime'ın işi zor. Önemli olan yaygın kullanım ve multiplatform desteği.
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alemburda34 8 ay
Google duo çok geç çıktı facetime hadi en azından Whatsapp görüntü aramaları çıkarmadan önce çıkması gerekiyordu.
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mkyb 8 ay
Android’te bile kullanan yok ki ? Google’ın diğer uygulamalara özenip çıkardığı bir uygulama işte. Çok sürmez 1-2 seneye ilgi olmadığı için kapatırlar.
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diazepam 8 ay
İyi ki geldi. Yoksa ne yapardık.
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drkengin 8 ay
hangsout daha iyi
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khaos 8 ay
fan olmayan objektif bir insan görüşme kalitesinin duo da facetime dan daha iyi olduğunu denerse anlar görür ama nerde o "objektiflik"?
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aemreb 8 ay khaos
İnsanlar neden objektif olsun ki? Google’ın insanları alıştıkları Facetime ve Whatsapp video chat’ten ayıracak bir özellik sunması gerekiyordu, sunmadı. Uygulamayı da tam Whatsapp’in video chat çıkardığı zamanlarda çıkardı. Market araştırması sıfır, yaratıcı özellik sıfır.
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